Πέδρο Σάντσεθ: Η Ευρώπη να «κάνει μεγάλα όνειρα» και να αναλάβει ρόλο ως ηθικός ηγέτης

Snapshot Ο Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε την Ευρώπη να αναλάβει τον ρόλο ηθικού ηγέτη σε μια παγκόσμια σκηνή που γίνεται όλο και πιο ασταθής.

Η Ευρώπη πρέπει να επανεξοπλιστεί όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και ηθικά για να συμβάλει στην παγκόσμια σταθερότητα και ειρηνική ανάπτυξη.

Η Ευρώπη καλείται να καλύψει το κενό που αφήνει η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή συνεργασία.

Οι πολίτες της Ευρώπης ζητούν από τους ηγέτες τους να εμπλακούν ενεργά στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

Στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του τομέα άμυνας. Snapshot powered by AI

Απέναντι σε σημαντικές προκλήσεις βρίσκεται η Ευρώπη, τις οποίες καλείται να χειριστεί και να αντιμετωπίσει.

Πώς όμως βλέπουν την κατάσταση και τι προτείνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, αποτυπώνει η συζήτηση στο πλαίσιο European Pulse Forum 2026, μία πρωτοβουλία του Politico, που διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη όπου κεντρικό θέμα ήταν το μέλλον της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη ήταν η τοποθέτηση του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ ο οποίος κάλεσε την Ευρώπη να «κάνει μεγάλα όνειρα» και όχι μόνο να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αλλά να αναλάβει τον ρόλο της ως ηθικός ηγέτης σε μια ολοένα και πιο ταραγμένη παγκόσμια σκηνή.

«Η πρόκληση της Ευρώπης δεν είναι μόνο να επανεξοπλιστεί για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ασφάλειας και άμυνας, αλλά και να επανεξοπλιστεί ηθικά, ώστε να μπορεί να συμβάλει στη σταθερή και ειρηνική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Σάντσεθ στο European Pulse Forum του POLITICO.

Ο Ισπανός ηγέτης είπε ότι σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ έχουν εγκαταλείψει τη διεθνή συνεργασία, η Ευρώπη έχει την υποχρέωση να επιταχύνει για να καλύψει αυτό το κενό.

«Οι πολίτες της Ευρώπης δεν θέλουν οι ηγέτες τους να κάνουν τα στραβά μάτια, να είναι απορροφημένοι στον εαυτό τους», είπε. «Θέλουν να εμπλακούν στην εξεύρεση λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα».

Στη συζήτηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων επίσης, οι εκτελεστικοί αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Teresa Ribera και Stéphane Séjourné και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας Andrius Kubilius.