Πέδρο Σάντσεθ: Η Ευρώπη να «κάνει μεγάλα όνειρα» και να αναλάβει ρόλο ως ηθικός ηγέτης

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Ο Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε την Ευρώπη να αναλάβει τον ρόλο ηθικού ηγέτη σε μια παγκόσμια σκηνή που γίνεται όλο και πιο ασταθής.
  • Η Ευρώπη πρέπει να επανεξοπλιστεί όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και ηθικά για να συμβάλει στην παγκόσμια σταθερότητα και ειρηνική ανάπτυξη.
  • Η Ευρώπη καλείται να καλύψει το κενό που αφήνει η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή συνεργασία.
  • Οι πολίτες της Ευρώπης ζητούν από τους ηγέτες τους να εμπλακούν ενεργά στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.
  • Στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του τομέα άμυνας.
Απέναντι σε σημαντικές προκλήσεις βρίσκεται η Ευρώπη, τις οποίες καλείται να χειριστεί και να αντιμετωπίσει.

Πώς όμως βλέπουν την κατάσταση και τι προτείνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, αποτυπώνει η συζήτηση στο πλαίσιο European Pulse Forum 2026, μία πρωτοβουλία του Politico, που διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη όπου κεντρικό θέμα ήταν το μέλλον της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη ήταν η τοποθέτηση του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ ο οποίος κάλεσε την Ευρώπη να «κάνει μεγάλα όνειρα» και όχι μόνο να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αλλά να αναλάβει τον ρόλο της ως ηθικός ηγέτης σε μια ολοένα και πιο ταραγμένη παγκόσμια σκηνή.

«Η πρόκληση της Ευρώπης δεν είναι μόνο να επανεξοπλιστεί για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ασφάλειας και άμυνας, αλλά και να επανεξοπλιστεί ηθικά, ώστε να μπορεί να συμβάλει στη σταθερή και ειρηνική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Σάντσεθ στο European Pulse Forum του POLITICO.

Ο Ισπανός ηγέτης είπε ότι σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ έχουν εγκαταλείψει τη διεθνή συνεργασία, η Ευρώπη έχει την υποχρέωση να επιταχύνει για να καλύψει αυτό το κενό.

«Οι πολίτες της Ευρώπης δεν θέλουν οι ηγέτες τους να κάνουν τα στραβά μάτια, να είναι απορροφημένοι στον εαυτό τους», είπε. «Θέλουν να εμπλακούν στην εξεύρεση λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα».

Στη συζήτηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων επίσης, οι εκτελεστικοί αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Teresa Ribera και Stéphane Séjourné και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας Andrius Kubilius.

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν στην Αθήνα

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Η καθιέρωση του εορτασμού, οι θρησκευτικές τελετές και τα λατρευτικά έθιμα

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Στην τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα ο Γιάννης Λοβέρδος

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Περάσαμε μια νύχτα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ - Η αθέατη πλευρά της σκοτεινής Αθήνας και οι ήρωες της πρώτης γραμμής

10:55ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το Ιράν δεν μπορεί να εντοπίσει και να απομακρύνει τις νάρκες που τοποθέτησε στα Στενά του Ορμούζ

10:48LIFESTYLE

Με... Τζέιμς Μποντ η Περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα: Έδωσαν το «παρών» Ντάνιελ Κρεγκ και Ρέιτσελ Βάις

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ: Καθυστερεί η έναρξή τους, ο λόγος της εμπλοκής

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Οι αθλητές της Εθνικής πόλο ανδρών κουβάλησαν τον Επιτάφιο

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικές πηγές: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια του

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Πέδρο Σάντσεθ: Η Ευρώπη να «κάνει μεγάλα όνειρα» και να αναλάβει ρόλο ως ηθικός ηγέτης

10:01ΕΥ ΖΗΝ

Παιδιά και μακιγιάζ: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς πριν πουν ναι

09:55LIFESTYLE

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Η εμβληματική ερμηνεία του Ρόμπερτ Πάουελ και η ζωή του μετά τη σειρά - Το τρικ του Τζεφιρέλι και ο Χίτσκοκ

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: ΙΧ παρέσυρε 65χρονη στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη - Σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο

09:45ANNOUNCEMENTS

Novibet, χάρηκα vol.720. ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ!

09:34LIFESTYLE

Ανάσταση στη TV – Τα προγράμματα που ετοίμασαν τα κανάλια

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Ο ιερέας της Χίου που ξεχωρίζει με τον μοναδικό τρόπο μετάδοσης του μηνύματος της Ανάστασης

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

09:04ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα Ford F-450 με έξι πόρτες και κατανάλωση τζετ!

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Έλαμψε» η νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής από τα χαλκούνια στην κεντρική πλατεία

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Γκαλιμπάφ: «Οι σύντροφοί μου σε αυτή την πτήση» - Συγκλονιστικές εικόνες μέσα από το Minab-168 πετώντας για Πακιστάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα θα κλείσουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

10:48LIFESTYLE

Με... Τζέιμς Μποντ η Περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα: Έδωσαν το «παρών» Ντάνιελ Κρεγκ και Ρέιτσελ Βάις

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Έστειλαν οι Αμερικανοί στο Ιράν το υπερσύγχρονο stealth υποβρύχιο SSN-23 USS «Jimmy Carter»;

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή από ριάλιτι και μόντελινγκ η 26χρονη εγγονή του γνωστού πολιτικού που συνελήφθη με ναρκωτικά

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ: Καθυστερεί η έναρξή τους, ο λόγος της εμπλοκής

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Αγωγή στον πρίγκιπα Χάρι από τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε για τη μητέρα του Νταϊάνα

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Γκαλιμπάφ: «Οι σύντροφοί μου σε αυτή την πτήση» - Συγκλονιστικές εικόνες μέσα από το Minab-168 πετώντας για Πακιστάν

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Ο ιερέας της Χίου που ξεχωρίζει με τον μοναδικό τρόπο μετάδοσης του μηνύματος της Ανάστασης

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα Μεγάλο Σάββατο - Η πρόγνωση της ΕΜΥ

15:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Οριστικό: Έτσι θα κάνουμε Ανάσταση, Πάσχα - Πότε επιστρέφει η κακοκαιρία

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν Mεγάλο Σάββατο σούπερ μάρκετ και καταστήματα - Πότε ανοίγουν ξανά

09:55LIFESTYLE

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Η εμβληματική ερμηνεία του Ρόμπερτ Πάουελ και η ζωή του μετά τη σειρά - Το τρικ του Τζεφιρέλι και ο Χίτσκοκ

03:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Artemis 2: Ολοκληρώθηκε το ταξίδι - Επέστρεψαν στην Γη οι αστροναύτες

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικές πηγές: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια του

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ