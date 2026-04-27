Πετρελαϊκοί κολοσσοί: Κέρδη 3.000 δολάρια το δευτερόλεπτο εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πολέμων

Σύμφωνα με την Global Witness, οι μεγάλες εταιρείες ορυκτών καυσίμων κατέγραψαν σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια κερδών από το 2022

  • Οι έξ μεγαλύτερες πετλαϊκές εταιρείες αναμένεται να καταγράψουν κέρδη 2.967 δολαρίων το δευτερόλεπτο το 2026, συνολικού ύψους 94 δισ. δολαρίων.
  • Η αύξηση των κερδών συνδέεται με τη γεωπολιτική αστάθεια στα Στενά του Ορμούζ και τους περιορισμούς που έχει επιβάλει το Ιράν, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών πετρελαίου πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.
  • Οι αυξημένες τιμές ενέργειας επιβαρύνουν τα νοικοκυριά παγκοσμίως, με τις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν τιμές καυσίμων κατά μέσο όρο 4 δολάρια το γαλόνι και ασιατικές χώρες να εφαρμόζουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν αποκομίσει σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια κερδών από το 2022, εν μέσω διεθνών συγκρούσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία.
  • Παρά τα υπερκέρδη, οι επενδύσεις των εταιρειών στην καθαρή ενέργεια παραμένουν περιορισμένες, επιδεινώνοντας τις ανησυχίες για την ενεργειακή μετάβαση.
Τεράστια κέρδη καταγράφουν οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες παγκοσμίως, την ώρα που νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες τιμές ενέργειας και έντονη πίεση από την ακρίβεια.

Σύμφωνα με ανάλυση της Oxfam International, έξι από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους –Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, ExxonMobil και TotalEnergies– αναμένεται να καταγράψουν το 2026 κέρδη που φτάνουν τα 2.967 δολάρια το δευτερόλεπτο, αναφέρει το CNN επικαλούμενο την εν λόγω έρευνα.

Η συνολική κερδοφορία των έξι εταιρειών εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 94 δισ. δολάρια μέσα στο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 37 εκατ. δολαρίων ημερησίως σε σύγκριση με το 2025.

Η άνοδος αυτή συνδέεται άμεσα με τη γεωπολιτική αστάθεια και ειδικότερα με την ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι περιορισμοί που έχει επιβάλει το Ιράν έχουν οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια ανά βαρέλι τον Μάρτιο.

Όπως επισημαίνει η υπεύθυνος για θέματα κλιματικής πολιτικής στην Oxfam International, Mariana Paoli, «οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων επωφελούνται από τη γεωπολιτική αστάθεια, η οποία οδηγεί σε υψηλότερες τιμές και, κατά συνέπεια, σε αυξημένα κέρδη», εντείνοντας παράλληλα τις κοινωνικές ανισότητες.

Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις για τα νοικοκυριά είναι αισθητές διεθνώς. Στις ΗΠΑ, οι τιμές των καυσίμων έχουν φτάσει κατά μέσο όρο τα 4 δολάρια το γαλόνι, επιβαρύνοντας περαιτέρω οικογένειες που ήδη πιέζονται από το αυξημένο κόστος διατροφής και στέγασης.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι επιπτώσεις σε ασιατικές χώρες που εξαρτώνται από τη διέλευση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπου εφαρμόζονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως τηλεργασία και δοκιμαστικά τετραήμερα εργασίας. Παράλληλα, παρατηρούνται περιορισμοί στην κατανάλωση καυσίμων και ελλείψεις σε κρίσιμες προμήθειες.

Τα τελευταία χρόνια διεθνών συγκρούσεων, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επικερδή για τον κλάδο. Σύμφωνα με την Global Witness, οι μεγάλες εταιρείες ορυκτών καυσίμων κατέγραψαν σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια κερδών από το 2022.

Ωστόσο, παρά τα υπερκέρδη, οι επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια παραμένουν περιορισμένες. Εταιρείες όπως η BP έχουν μειώσει τα σχέδια για ανανεώσιμες πηγές, ενώ η Shell έχει χαλαρώσει τους στόχους μείωσης εκπομπών έως το 2030 και η Exxon έχει περιορίσει τις δαπάνες για ενέργεια χαμηλών εκπομπών.

Το φαινόμενο αυτό εντείνει τις ανησυχίες για την πορεία της ενεργειακής μετάβασης, την ώρα που η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα.

