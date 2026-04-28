Iράν: Έχει τόσο απούλητο πετρέλαιο που το αποθηκεύει σε εγκαταλελειμμένες δεξαμενές

Snapshot Το Ιράν αποθηκεύει το αδιάθετο πετρέλαιό του σε εγκαταλελειμμένες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ που περιορίζει τις εξαγωγές.

Η παραγωγή πετρελαίου του Ιράν έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται για να αποφευχθεί η πλήρωση των αποθηκευτικών χώρων και πιθανολογείται περαιτέρω μείωση έως τα μέσα Μαΐου.

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές πετρελαίου προς την Κίνα αποτελούν μια προσωρινή λύση, αν και είναι πιο ακριβές και λιγότερο αποδοτικές από τις θαλάσσιες μεταφορές.

Ο αποκλεισμός έχει αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και έχει περιορίσει την προμήθεια καυσίμων, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Υπάρχει κίνδυνος μόνιμων ζημιών σε παλαιά πετρελαϊκά πεδία του Ιράν από απότομες διακοπές παραγωγής, λόγω της εύθραυστης γεωλογίας και του παλιού εξοπλισμού.

Το Ιράν αγωνίζεται να βρει νέους τρόπους αποθήκευσης του πετρελαίου του, ελπίζοντας να αποφύγει μια καταστροφική διακοπή της παραγωγής, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ περιορίζει τις εξαγωγές του και οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο.

Καθώς αυξάνονται τα αποθέματα πετρελαίου στο εσωτερικό, το Ιράν αναβιώνει εγκαταλελειμμένες τοποθεσίες γνωστές για «αποθήκευση άχρηστων υλικών», χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εμπορευματοκιβώτια και προσπαθώντας να μεταφέρει αργό πετρέλαιο σιδηροδρομικώς στην Κίνα. Τα ασυνήθιστα βήματα έχουν στόχο να καθυστερήσουν μία διαφαινόμενη κρίση υποδομών και να αμβλύνουν την επιρροή της Ουάσινγκτον στην αντιπαράθεση για τα Στενά του Ορμούζ.

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει μετατραπεί σε έναν αγώνα δρόμου για να διαπιστωθεί αν η πετρελαϊκή βιομηχανία της Τεχεράνης ή οι παγκόσμιοι καταναλωτές ενέργειας θα νικήσουν πρώτοι. Κάθε βαρέλι που δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα μέσω των συνηθισμένων καναλιών εξαγωγής πρέπει να καταλήξει κάπου: σε μια δεξαμενή, σε ένα πλοίο, σε έναν αυτοσχέδιο χώρο αποθήκευσης - ή να παραμείνει υπόγεια. Το Ιράν ελπίζει να αποφύγει τον κίνδυνο να χρειαστεί να κλείσει τις βρύσες και να επιδεινώσει τις απώλειες εσόδων του, δήλωσε η Σανάμ Βακίλ , διευθύντρια προγράμματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στο Chatham House, ένα μη κομματικό think tank του Λονδίνου. «Το κλείσιμο θα προσθέσει πίεση και θα ωθήσει τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Βακίλ.

Tρένο εμπορευματοκιβωτίων που συνδέει την Κίνα με τη Μέση Ανατολή αναχωρεί από σιδηροδρομικό σταθμό στο Γιγού της Κίνας, το 2016.

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ολοκληρώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα με μικρή πρόοδο και κατέρρευσε την περασμένη εβδομάδα όταν το Ιράν αρνήθηκε να συναντηθεί ξανά. Το Ιράν υπέβαλε στους περιφερειακούς μεσολαβητές μια νέα προσφορά για να σταματήσει τις επιθέσεις του στα Στενά του Ορμούζ με αντάλλαγμα τον πλήρη τερματισμό του πολέμου και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, ανέφερε η Wall Street Journal. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα αναβληθούν προς το παρόν.

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ συζήτησε την πρόταση του Ιράν με την ομάδα εθνικής ασφάλειας του, δήλωσε στους δημοσιογράφους η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ . Η Λίβιτ είπε ότι οι κόκκινες γραμμές του Τραμπ για το Ιράν παραμένουν σαφείς.

Το Ιράν διέκοψε τις διαμετακομίσεις μέσω των κρίσιμων ναυτιλιακών οδών στις αρχές του πολέμου με επιθέσεις σε πάνω από 20 πλοία. Συνέχισε να μεταφέρει το δικό του πετρέλαιο για εβδομάδες μέχρι που οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στην κυκλοφορία που εισερχόταν ή εξερχόταν από τα ιρανικά λιμάνια στις 13 Απριλίου, σε μια προσπάθεια να πιέσουν την οικονομία του Ιράν που εξαρτάται από το πετρέλαιο.

Φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης, το Mayuree Naree, τυλίχθηκε στις φλόγες τον Μάρτιο, αφού χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους στα Στενά του Ορμούζ

Ο αποκλεισμός έχει μειώσει απότομα την ποσότητα πετρελαίου που το Ιράν, ένας καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, μπόρεσε να φορτώσει σε δεξαμενόπλοια, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης εμπορευμάτων Kpler. Οι φορτώσεις αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων του Ιράν ήταν κατά μέσο όρο 2,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μεταξύ 1ης Απριλίου και 13 Απριλίου. Μόνο πέντε φορτία έχουν παρατηρηθεί από τον αποκλεισμό, μειώνοντας τον μέσο όρο σε 567.000 βαρέλια την ημέρα μεταξύ 14 και 23 Απριλίου. Τον Φεβρουάριο, πριν από τον πόλεμο, το Ιράν εξήγαγε κατά μέσο όρο 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Καθώς η δυνατότητα φόρτωσης αργού πετρελαίου σε πλοία έχει περιοριστεί, η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία του Ιράν έχει ήδη αρχίσει να μειώνει την παραγωγή, σύμφωνα με την Kpler. Οι περικοπές στην παραγωγή συχνά ξεκινούν πριν από την τεχνική πληρότητα των αποθηκευτικών χώρων, επειδή οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να διατηρούν χώρο στο σύστημα και να αποφεύγουν επικίνδυνα σημεία συμφόρησης. Ο Kpler εκτιμά ότι η ιρανική παραγωγή αργού πετρελαίου θα μπορούσε να μειωθεί από τα τρέχοντα επίπεδα κατά περισσότερο από το μισό, σε 1,2 εκατομμύρια έως 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, μέχρι τα μέσα Μαΐου, εάν ο αποκλεισμός διατηρηθεί.

Εν τω μεταξύ, οι περιορισμοί για το Ιράν και τους εξαγωγείς πετρελαίου του Κόλπου, καθώς τα Στενά παραμένουν κλειστά, έχουν ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, αυξάνοντας το κόστος της βενζίνης και του ντίζελ στα πρατήρια. Έχουν επίσης περιορίσει την προμήθεια ορισμένων προϊόντων, όπως τα καύσιμα αεριωθούμενων. Αυτό ασκεί πίεση στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Aποθέματα πετρελαίου στην ξηρά του Ιράν

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν σχεδόν 3%, στα 108,23 δολάρια το βαρέλι, τη Δευτέρα, εν μέσω της συνεχιζόμενης έλλειψης προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ενώ οι τιμές είναι πολύ υψηλότερα από εκεί που ήταν πριν από τον πόλεμο, έχουν παραμείνει κάτω από το ρεκόρ των 120 δολαρίων το βαρέλι που είχαν φτάσει νωρίτερα στη σύγκρουση.

Οι αναλυτές συζητούν πόσο καιρό θα χρειαστεί το Ιράν για να φτάσει στο «ρεζερβουάρ» - βιομηχανική ορολογία που σημαίνει ότι δεν θα έχει χώρο για να αποθηκεύσει το αργό πετρέλαιο που αντλεί - αλλά πολλοί πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι θα χρειαστούν περίπου τρεις ημέρες προτού ανακάμψουν οι πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν. Ένας Ιρανός αξιωματούχος ενέργειας ορκίστηκε σε ανάρτηση την Κυριακή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα ανταποδώσει εάν κάποια ιρανική πετρελαιοπηγή υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού.

Τα χερσαία αποθέματα πετρελαίου του Ιράν έχουν αυξηθεί κατά 4,6 εκατομμύρια βαρέλια σε περίπου 49 εκατομμύρια βαρέλια υπό τον αποκλεισμό, σύμφωνα με τον Kpler, γεγονός που ανεβάζει την παραγωγική ικανότητα της χώρας στα 86 εκατομμύρια βαρέλια ή ενδεχομένως στα 90 έως 95 εκατομμύρια βαρέλια μόλις συμπεριληφθούν αρκετές δεξαμενές διυλιστηρίων του βορρά. Ωστόσο, οι λειτουργικοί περιορισμοί, τα όρια ασφαλείας και η γεωγραφία σημαίνουν ότι μεγάλο μέρος αυτού του χώρου ενδέχεται να μην είναι αξιοποιήσιμο.

Το Ιράν χρησιμοποιεί άδεια δεξαμενόπλοια για την αποθήκευση πλεονάζοντος πετρελαίου στην ανοιχτή θάλασσα. Υπάρχουν ακόμη αρκετά μεγάλα δεξαμενόπλοια στον κόλπο με ιστορικό φόρτωσης ιρανικού αργού πετρελαίου, με χωρητικότητα περίπου 15 εκατομμυρίων βαρελιών, δήλωσε ο Kpler.

Αλλά καθώς αυτά τα πλοία δεν μπορούν να φτάσουν στις παγκόσμιες αγορές, το Ιράν στρέφεται σε άλλες λύσεις για να κερδίσει χρόνο. Η Τεχεράνη έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί εμπορευματοκιβώτια και αχρησιμοποίητες δεξαμενές σε νότιους πετρελαϊκούς κόμβους όπως το Ahvaz και το Asaluyeh. Ορισμένες από αυτές τις δεξαμενές είχαν αποφευχθεί εδώ και καιρό λόγω της κακής τους κατάστασης, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος πετρελαίου.

Το Ιράν προσπαθεί επίσης να μεταφέρει πετρέλαιο σιδηροδρομικώς στην Κίνα, δήλωσε ο Χαμίντ Χοσεϊνί , εκπρόσωπος της ένωσης εξαγωγέων πετρελαίου του Ιράν. Οι σιδηροδρομικές υποδομές συνδέουν την Τεχεράνη με τις κινεζικές πόλεις Γιγου και Σιάν. Ωστόσο, το ταξίδι, αν και γενικά μικρότερο από τα ταξίδια με πλοία, μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Επίσης, οι σιδηρόδρομοι δεν είναι τόσο οικονομικά αποδοτικοί όσο τα θαλάσσια δεξαμενόπλοια - ειδικά για τα μικρά, ιδιωτικά διυλιστήρια στη βορειοανατολική Κίνα, τους κύριους αγοραστές ιρανικού αργού. Αυτό καθιστά τις σιδηροδρομικές μεταφορές λιγότερο λύση και περισσότερο σημάδι δυσφορίας στο σύστημα.

«Θα ήταν πρόθυμα να πληρώσουν τα κινεζικά διυλιστήρια, τα οποία λειτουργούν με μικρά περιθώρια κέρδους και έλκονται από τις εκπτώσεις που έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν σε ιρανικά βαρέλια που υπόκεινται σε κυρώσεις, εάν οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι υψηλότερες λόγω του κόστους διαμετακόμισης;» ρώτησε η Έρικα Ντάουνς , ειδικός σε θέματα ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

«Οι απελπισμένες στιγμές απαιτούν απεγνωσμένα μέτρα», είπε. Η απότομη διακοπή της παραγωγής μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε παλαιότερα πετρελαϊκά πεδία, ειδικά σε εκείνα με χαμηλή πίεση ή εύθραυστη γεωλογία. Περίπου τα μισά πετρελαϊκά πεδία του Ιράν έχουν χαμηλή πίεση, καθιστώντας τα ευάλωτα σε μακροπρόθεσμες απώλειες παραγωγής μετά από διακοπές, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Rystad Energy.

Βεβαίως, δεν καταστρέφει κάθε διακοπή παραγωγής ένα πηγάδι, και οι Ιρανοί μηχανικοί έχουν εμπειρία στη διαχείριση της παραγωγής υπό κυρώσεις. Ωστόσο, ο παλιός εξοπλισμός και τα ώριμα πεδία του Ιράν καθιστούν τις αναγκαστικές περικοπές παραγωγής ιδιαίτερα επικίνδυνες, δήλωσαν Ιρανοί αξιωματούχοι πετρελαίου.

