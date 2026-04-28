Ρούμπιο: Η αποτροπή αποκτησης πυρηνικού όπλου για το Ιράν παραμένει «το βασικό ζήτημα»

Snapshot Η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν παραμένει το κεντρικό ζήτημα για τις ΗΠΑ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί ότι το θεοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη θα επιδιώξει στο μέλλον να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η τελευταία πρόταση του Ιράν περιλαμβάνει αναβολή των πυρηνικών διαπραγματεύσεων με αντάλλαγμα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και άρση αποκλεισμού από τις ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο εκτιμά ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να κερδίσει χρόνο μέσω των διαπραγματεύσεων και δεν πρέπει να της επιτραπεί να το πετύχει.

Κάθε πιθανή συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί «τον πυρήνα του ζητήματος» για την Ουάσιγκτον.

Μιλώντας στο Fox News, ο Ρούμπιο σχολίασε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, η οποία – σύμφωνα με το δίκτυο – προβλέπει αναβολή των συζητήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα με αντάλλαγμα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, εφόσον οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό και τερματίσουν τον πόλεμο.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, αν αυτό το ριζοσπαστικό θεοκρατικό καθεστώς παραμείνει στην εξουσία, θα αποφασίσει ότι θέλει πυρηνικό όπλο», ανέφερε.

Όπως είπε, το ζήτημα αυτό «πρέπει να αντιμετωπιστεί» και παραμένει «το βασικό θέμα» στις επαφές με το Ιράν.

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι η Τεχεράνη επιδιώκει πραγματικά συμφωνία, ο Ρούμπιο απάντησε ότι οι Ιρανοί είναι «ικανοί διαπραγματευτές» που προσπαθούν να «κερδίσουν χρόνο».

«Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να το πετύχουν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αποτρέπει οριστικά το Ιράν από το να κινηθεί προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Παράλληλα, ο Ρούμπιο εκτίμησε ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται σοβαρή ως προς την προσπάθεια εξόδου από την κρίση, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το Ιράν πριν από την έναρξη του πολέμου παραμένουν ή έχουν επιδεινωθεί.

EXCLUSIVE: Secretary Rubio calls the Strait of Hormuz an "economic nuclear weapon" that Iran is trying to use against the world, adding that regime change must come from within Iran. pic.twitter.com/TlHN3JqrAj

— Trey Yingst (@TreyYingst) April 27, 2026



Ανέφερε ότι η χώρα έχει πλέον χάσει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ενώ – όπως είπε – έχουν καταστραφεί οι σχετικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και το ναυτικό της.