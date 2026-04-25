Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο μέχρι τη Λυκόβρυση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 στον Κηφισό, με συνέπεια την ακινητοποίηση ενός οχήματος στην αριστερή λωρίδα, στο ύψος της Λυκόβρυσης.

Οι καθυστερήσεις είναι άνω των 20 λεπτών για τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Λαμία, ενώ αυτή την ώρα σπεύδει γερανός και πυροσβεστική για την απομάκρυνση του ΙΧ που ενεπλάκη στο ατύχημα.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.