Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο μέχρι τη Λυκόβρυση
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 στον Κηφισό, με συνέπεια την ακινητοποίηση ενός οχήματος στην αριστερή λωρίδα, στο ύψος της Λυκόβρυσης.
Οι καθυστερήσεις είναι άνω των 20 λεπτών για τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Λαμία, ενώ αυτή την ώρα σπεύδει γερανός και πυροσβεστική για την απομάκρυνση του ΙΧ που ενεπλάκη στο ατύχημα.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.
13:59 ∙ WHAT THE FACT
Ζοφερή πρόβλεψη: Νομπελίστας φυσικός ορίζει την ημερομηνία καταστροφής της ανθρωπότητας
13:55 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός: MVP των Play-In της Euroleague ο Τι Τζέι Σορτς
13:07 ∙ WHAT THE FACT
Εργάτες ανακάλυψαν αρχαίο θησαυρό 2.200 θαμμένο σε υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο
13:01 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Πόσα λεπτά πρέπει να βουρτσίζετε τα δόντια σας
11:06 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου
06:04 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ