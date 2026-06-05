Το viral κόλπο με την σκούπα και το αλουμινόχαρτο: Γιατί το δοκιμάζουν όλο και περισσότεροι

Υπάρχουν κόλπα για το σπίτι που μοιάζουν τόσο απλά, ώστε στην αρχή τα αντιμετωπίζεις με δυσπιστία. Ένα από αυτά είναι και το viral τρικ με το αλουμινόχαρτο στην σκούπα, που τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφορεί έντονα στα social media και υπόσχεται πιο εύκολο μάζεμα της σκόνης, των τριχών και των χνουδιών από το πάτωμα.

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