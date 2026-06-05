Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Τρεις συλλήψεις για απόπειρα απάτης

Snapshot Τρεις άνδρες ηλικίας 27, 33 και 43 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα απάτης, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δράστες προσπάθησαν να εξαπατήσουν 38χρονο, ζητώντας χρήματα και τιμαλφή σε προκαθορισμένο σημείο.

Ο 38χρονος αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, η οποία τους συνέλαβε επ' αυτοφώρω.

Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες κατασχέθηκε και συνδέεται με δύο ακόμη υποθέσεις απάτης στη Θεσσαλονίκη και την Κατερίνη. Snapshot powered by AI

Επιτήδειοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν 38χρονο, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω την ώρα που εμφανίστηκαν σε προκαθορισμένο σημείο, για να παραλάβουν από το υποψήφιο θύμα χρήματα και τιμαλφή.

Ο 38χρονος φαίνεται πως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο περί απάτης, οπότε ενημέρωσε άμεσα την ΕΛ.ΑΣ. Η υπόθεση καταγράφηκε το προηγούμενο 24ωρο σε χωριό του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Ως δράστες συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, 27, 33 και 43 ετών, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία. Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν για τη μετάβασή τους στο σημείο συνάντησης και από την έρευνα προέκυψε ότι συνδέεται με δύο ακόμη υποθέσεις απάτης --μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κατερίνη.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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