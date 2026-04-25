«Το μέλλον είναι ήδη εδώ»: Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε σε συνέδριο ως... ολόγραμμα
Ο υπουργός ανέβασε το σχετικό βίντεο στο Χ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το μέλλον είναι... τώρα, και ειδικά για όσους δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, η εμφάνιση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σε συνέδριο ήταν αν μη τι άλλο... εντυπωσιακή.
Ο υπουργός έδωσε το παρών σε συνέδριο του ΕΚΑΒ ως... ολόγραμμα, και ενώ βρισκόταν στους Δελφούς για τον Οικονομικό Φόρου,
Όπως ανέφερε ο ίδιος στο X:
«Χθες ενώ βρισκόμουν στους Δελφούς για το Οικονομικό Forum είχα ταυτόχρονα προσκληθεί από το ΕΚΑΒ για να χαιρετίσω το Συνέδριο της επείγουσας ιατρικής. Και τί έκανα; Βγήκα στο συνέδριο του ΕΚΑΒ μέσω ολογράμματος… το μέλλον είναι ήδη εδώ».
Σχόλια
