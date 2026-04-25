Ελευσίνα: Σύλληψη 55χρονου για παράνομη απόρριψη οικοδομικών αποβλήτων σε αγροτεμάχιο

Στη σύλληψη ενός 55χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι αρχές στην περιοχή της Ελευσίνας, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της παράνομης διαχείρισης αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε πρωινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, τη στιγμή που με φορτηγό όχημα μετέβαινε σε αγροτεμάχιο και προέβαινε σε απόρριψη στερεών αποβλήτων, κυρίως οικοδομικών υλικών.

Ο συλληφθείς ακινητοποιήθηκε επί τόπου και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι αρχές τονίζουν ότι οι έλεγχοι για την παράνομη απόρριψη αποβλήτων θα συνεχιστούν, με στόχο την πρόληψη ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος.