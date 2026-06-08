Γιατί τα μεσαιωνικά σίδερα άντεχαν για αιώνες, ενώ τα σημερινά σκουριάζουν σε λίγα χρόνια

Υπάρχει μια εικόνα που όλοι έχουμε δει κάπου: μια παλιά σιδερένια πόρτα, ένα κάγκελο σε κάποιο ιστορικό κτίριο ή ένα κομμάτι μετάλλου που μοιάζει να έχει αντέξει δεκαετίες, ίσως και αιώνες. Και από την άλλη, ένα σύγχρονο εργαλείο, μια αυλόπορτα ή μια σιδεριά σε μπαλκόνι που αρχίζει να σκουριάζει μέσα σε δύο χειμώνες.

Το ερώτημα μοιάζει απλό, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον: πώς γίνεται παλιά σίδερα να άντεχαν τόσο πολύ, ενώ σήμερα βλέπουμε μεταλλικές κατασκευές να φθείρονται τόσο γρήγορα; Η απάντηση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν κρύβεται σε κάποιο «μαγικό» υλικό, αλλά στον τρόπο με τον οποίο παραγόταν, δουλευόταν και τελικά γερνούσε το μέταλλο.

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