Ο 13χρονος σκοπεύει να κάνει το σπίτι..."Γεντί Κουλέ" για τον ΟΦΗ - Το viral σημείωμα της μαμάς

ΟΦΗ και ΠΑΟΚ διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας, στον τελικό που θα διεξαχθεί στο πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Οι Κρητικοί ταξίδεψαν με πλοία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους, που θέλει να σηκώσει το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία της.

Όσοι δεν τα κατάφεραν και θα χρειαστεί να δουν τον τελικό από το σπίτι τους, προγραμματίζουν τις κινήσεις τους.

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral ένα σημείωμα στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, όπου μία μαμά ενημερώνει τους ενοίκους και γείτονές της, στην περιοχή του Μασταμπά, για ένα «δύσκολο βράδυ», όπως αποκαλύπτει το cretalive.gr.

Ο 13χρονος γιος της, Δημήτρης, σκοπεύει να... μετατρέψει το σπίτι σε... "Γεντί Κουλέ"! !