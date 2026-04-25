Ζοφερή πρόβλεψη: Νομπελίστας φυσικός ορίζει την ημερομηνία καταστροφής της ανθρωπότητας

Snapshot Ο Ντέιβιντ Γκρος εκτιμά ότι υπάρχει 2% πιθανότητα πυρηνικού πολέμου κάθε χρόνο, δηλαδή 1 στις 50 πιθανότητες.

Προβλέπει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να καταστραφεί μέχρι το έτος 2061 λόγω αυξημένου κινδύνου πυρηνικής σύγκρουσης.

Επισημαίνει ότι η παγκόσμια αναταραχή και η κατάρρευση διεθνών συμφωνιών αυξάνουν τον κίνδυνο καταστροφής.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση όπλων θεωρούνται παράγοντες που μπορεί να επιταχύνουν την καταστροφή.

Το Ρολόι της Αποκάλυψης έχει ρυθμιστεί φέτος στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα, το πιο κοντινό σημείο στην καταστροφή στην ιστορία του.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής το 2004, Ντέιβιντ Γκρος σε μία ανατριχιαστική προειδοποίηση, μίλησε για το επερχόμενο τέλος του κόσμου, το οποίο όπως προσδιόρισε θα είναι πολύ πιο σύντομα από ότι φανταζόμασταν.

«Ακόμη και μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, όταν είχαμε συνθήκες ελέγχου στρατηγικών όπλων, οι οποίες έχουν πλέον εξαφανιστεί, υπήρχαν εκτιμήσεις ότι υπήρχε 1% πιθανότητα πυρηνικού πολέμου κάθε χρόνο. Πιστεύω ότι δεν είναι υπερβολική η εκτίμηση ότι οι πιθανότητες είναι μάλλον 2%. Αυτό σημαίνει 1 στις 50 πιθανότητες κάθε χρόνο» δήλωσε στο Live Science.

«Αυτή τη στιγμή, αφιερώνω μέρος του χρόνου μου προσπαθώντας να πω στους ανθρώπους… ότι οι πιθανότητες να ζήσετε άλλα 50 χρόνια είναι πολύ μικρές.

«Λόγω του κινδύνου ενός πυρηνικού πολέμου, σας μένουν περίπου 35 χρόνια.»

Αυτό θα σήμαινε ότι η ανθρωπότητα θα είχε καταστραφεί μέχρι το έτος 2061.

Ο Γκρος συνέχισε επισημαίνοντας την αναταραχή που επικρατεί σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, καθώς πρόσθεσε: «Τα πράγματα έχουν χειροτερέψει τόσο πολύ τα τελευταία 30 χρόνια, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε κάθε φορά που διαβάζετε την εφημερίδα.»

Και στην καταστροφική αυτή εξίσωση μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) με τον Γκρος να εξηγεί ότι, παρά τα οφέλη της, θα μπορούσε να αποδειχθεί κίνδυνος για την ανθρωπότητα στα επόμενα χρόνια.

«Οι συμφωνίες, οι κανόνες μεταξύ των χωρών, καταρρέουν», πρόσθεσε ο φυσικός.

«Τα όπλα γίνονται όλο και πιο τρελά. Η αυτοματοποίηση, και ίσως ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη, θα ελέγχουν αυτά τα όπλα πολύ σύντομα. Θα είναι πολύ δύσκολο να αντισταθούμε στο να αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να λαμβάνει αποφάσεις, επειδή ενεργεί τόσο γρήγορα.»

Το Ρολόι της Αποκάλυψης, που σχεδιάστηκε για να προειδοποιεί το κοινό για το πόσο κοντά βρισκόμαστε στην καταστροφή του κόσμου, είναι ένα άλλο μέτρο που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί πότε μπορεί να καταστραφεί η ανθρωπότητα.

Φέτος, το ρολόι ρυθμίστηκε στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα, τέσσερα δευτερόλεπτα πιο κοντά από ό,τι πέρυσι.