Καιρός: «Διπρόσωπος» το Σαββατοκύριακο - Πότε βλέπουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι κάθοδο ψύχους

Newsbomb

ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διπρόσωπος εμφανίζεται ο καιρός για το τρέχον Σαββατοκύριακο, καθώς η χώρα χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο ζώνες σύμφωνα με όσα αναφέρει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος. Ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας η ηλιοφάνεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό, οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για βροχοπτώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Την ίδια ώρα, οι Κυκλάδες ενδέχεται να δεχτούν επίσης κάποια φαινόμενα, με τους ανέμους να επιμένουν βόρειοι, φτάνοντας στο Αιγαίο έως και τα 6 μποφόρ, την στιγμή που ο υδράργυρος θα επιχειρήσει μια μικρή άνοδο.

Η κάθοδος πολικών αερίων μαζών

Κι όμως, αυτή η πρόσκαιρη ηρεμία και η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται πως είναι η "ηρεμία πριν την καταιγίδα". Σύμφωνα με προγνώσεις Ιταλών μετεωρολόγων από την ιστοσελίδα meteoweb.eu, μια μάζα πολικής προέλευσης από τη Ρωσία ετοιμάζεται να κατηφορίσει προς τα Βαλκάνια. Όπως ανακοινώθηκε, η κρίσιμη αυτή αλλαγή θα γίνει αισθητή τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, όταν η ψυχρή εισβολή θα συγκρουστεί με τις ήδη υπάρχουσες θερμές μάζες πάνω από την Ελλάδα. Η σύγκρουση αυτή θα είναι βίαιη, μετατρέποντας το ανοιξιάτικο σκηνικό σε πρόωρο φθινόπωρο ή και χειμώνα.

Βροχές και χιόνια στα ορεινά

Η μεταβολή θα είναι καθολική και η θερμοκρασία θα κατρακυλήσει σε επίπεδα ασυνήθιστα για την εποχή. Οι βροχές θα ενταθούν, οι καταιγίδες θα αποκτήσουν ισχύ και στα βόρεια ορεινά υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να δούμε το τοπίο να ντύνεται στα λευκά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι βορειοανατολικοί άνεμοι που θα κυριαρχήσουν το επόμενο διάστημα θα ενισχύσουν την αίσθηση του κρύου, εμποδίζοντας οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης. Η χώρα φαίνεται πως οδηγείται σε ένα ιδιαίτερα ψυχρό κλείσιμο εβδομάδας, με την αστάθεια να παραμένει το κυρίαρχο στοιχείο του καιρού για αρκετές ημέρες.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-04-2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις. Στην Κρήτη θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας.
Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά και βόρεια και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 21 με 23 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 19 με 21, ενώ στην Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-04-2026

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-04-2026

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-04-2026

Στα δυτικά ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες.
Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
