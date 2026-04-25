Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γιατί τα μαχητικά F-35 είναι «game changer»

Στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο Emanuele Serafini, Αντιπρόεδρος, Western Europe Global Business Development International, Lockheed Martin, συνομίλησε με τον δημοσιογράφο της Καθημερινής, Βασίλη Νέδο, για τις εξελίξεις στον τομέα της άμυνας, τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και τον ρόλο προηγμένων οπλικών συστημάτων στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.

Η συζήτηση ανέδειξε τη μετάβαση της Ευρώπης σε ένα νέο αμυντικό δόγμα, όπου η τεχνολογία, η διαλειτουργικότητα και η στρατηγική αυτονομία συνδιαμορφώνουν το μέλλον της ασφάλειας.

Ο κ. Serafini ανέλυσε τη σταδιακή αλλά επιταχυνόμενη στροφή της Ευρώπης προς μεγαλύτερη αμυντική αυτονομία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκίνησε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά εντάθηκε σημαντικά το τελευταίο διάστημα: «Η στρατηγική αυτονομία δεν είναι κάτι που έφερε η νέα διοίκηση. Ξεκίνησε, πρέπει να πω, με τη δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Πυξίδας ως απάντηση στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Αλλά πρέπει να πω ότι τους τελευταίους 15 μήνες, αυτή η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από μια δραματική επιτάχυνση». Όπως εξήγησε, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αλλαγή στάσης των ΗΠΑ και η απαίτηση προς την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της, γεγονός που οδήγησε σε νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και αυξημένες αμυντικές δαπάνες.

Αναφερόμενος στις άμεσες προκλήσεις, τόνισε ότι η προτεραιότητα είναι η κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για σύγχρονα αμυντικά συστήματα και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας: «Η έννοια της αποτροπής έχει αλλάξει. Πριν επικεντρωνόταν στην άμυνα. Τώρα εστιάζει και στην απόκριση». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Δεν χρειάζεται απλώς να χτυπήσεις το βέλος, πρέπει να σκοτώσεις τον τοξότη», υπογραμμίζοντας τη σημασία των συστημάτων ακριβείας μεγάλης εμβέλειας.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην αξιοπιστία της αμυντικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας την ανάγκη τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και υποστήριξης των ήδη επιχειρησιακών συστημάτων: «Πρέπει να ανταποκριθούμε στην απαίτηση για ετοιμότητα και διαθεσιμότητα, αλλά και ασφάλεια εφοδιασμού».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ελλάδα και την πορεία του προγράμματος F-35, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για την υποδοχή του: «Τώρα είναι ουσιαστικά η προετοιμασία για την άφιξη του F-35. Για να χτιστεί όλη η απαραίτητη υποδομή. Αυτή είναι η τρέχουσα προτεραιότητα του προγράμματος». Όπως τόνισε, το F-35 αποτελεί «game changer» για τις χώρες που το εντάσσουν, καθώς μεταβάλλει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων: «Όταν είσαι στο F-35, είσαι μέρος ενός συστήματος». Υπογράμμισε ότι η αξία του δεν περιορίζεται στην πλατφόρμα, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού και επιχειρησιακού οικοσυστήματος.

Ο κ. Serafini επεσήμανε επίσης τη σημασία της διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι έως το 2030 θα επιχειρούν στην Ευρώπη περισσότερα από 700 F-35, δημιουργώντας ένα κοινό επιχειρησιακό περιβάλλον: «Οπότε το F-35 είναι απλώς ένας κόμβος, ένα στοιχείο ενός μεγαλύτερου συστήματος. Και αυτό είναι που πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα: πρέπει να χτίσετε μια υποδομή, μια κυβερνο-υποδομή, μια ψηφιοποιημένη υποδομή δεδομένων, που θα υποστηρίξει τον τεράστιο όγκο δεδομένων που μπορεί να συλλέξει μια πλατφόρμα σαν αυτή. Είναι πραγματικά κάτι που έχει αλλάξει εντελώς την αμυντική στάση και λειτουργία των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται»