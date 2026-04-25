Σκάνδαλο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών: Συνελήφθη διαιτητής για «στημένους» αγώνες 

Σε σύλληψη ενός διαιτητή σε αγώνες πολεμικής τέχνης, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση δωροληψίας με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων σε πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, μετά από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος φέρεται να ζητούσε χρηματικά ποσά προκειμένου να επηρεάσει την εξέλιξη και την τελική κατάταξη αγώνων προς όφελος συγκεκριμένων αθλητών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο διαιτητής φέρεται να απαιτούσε το ποσό των 1.000 ευρώ από κάθε αθλητή, υποσχόμενος όχι μόνο αγωνιστική διάκριση, αλλά και εξασφάλιση θέσης στην Εθνική ομάδα, καθώς και πολύτιμη μοριοδότηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η αστυνομική επιχείρηση στήθηκε με ελεγχόμενη αποστολή δέματος σε ξενοδοχείο όπου διέμενε ο κατηγορούμενος. Στο δέμα περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ. Ο άνδρας συνελήφθη τη στιγμή που παρέλαβε το πακέτο, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των χρημάτων και ενός κινητού τηλεφώνου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων.