Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Σπάνια έξοδος με βοήθημα βάδισης -Τι συμβαίνει με την υγεία του

Σε σπάνια έξοδο στο Λος Άντζελες, ο 73χρονος Ντέιβιντ Χάσελχοφ εμφανίστηκε στο πλευρό της συζύγου του, Χέιλι Ρόμπερτς, προκαλώντας ανησυχία για την υγεία του.

Η έξοδος με τη σύζυγό του

Ο σταρ του «Baywatch» απαθανατίστηκε σε χώρο στάθμευσης στην περιοχή West Hills, να περπατά κρατώντας το βοηθητικό στήριγμα και με τα δύο του χέρια, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του.

Εκπρόσωπος του ηθοποιού ξεκαθάρισε ότι ο Χάσελχοφ βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης, έπειτα από χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο και στο ισχίο.

Όπως έγινε γνωστό, ακολουθεί πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και σύμφωνα με το περιβάλλον του, «είναι καλά και αισθάνεται καλύτερα».

Στιγμιότυπα από την εμφάνιση του Ντέιβιντ Χάσελχοφ με στήριγμα βάδισης, κατά τη διάρκεια εξόδου με τη σύζυγό του

Η πορεία της υγείας του τα τελευταία χρόνια

Δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλείται προβληματισμός για την υγεία του ηθοποιού. Τον Μάιο του 2025 είχε εμφανιστεί σε αναπηρικό αμαξίδιο στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, πριν από ταξίδι του στο Κανκούν.

Τότε είχε αποκαλύψει ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, ενώ είχε παραδεχτεί πως υπέφερε από έντονους πόνους.

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ βρίσκεται σε σχέση με τη Χέιλι Ρόμπερτς από το 2011, ενώ παντρεύτηκαν το 2018 σε μια μικρή τελετή στην Ιταλία.

Οι προηγούμενοι γάμοι και η απώλεια

Ο ηθοποιός έχει παντρευτεί στο παρελθόν δύο φορές, με την Κάθριν Χίκλαντ και την Πάμελα Μπαχ, με την οποία απέκτησε δύο κόρες.

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ και η Πάμελα Μπαχ AP2005

Η Πάμελα Μπαχ αυτοκτόνησε τον Μάρτιο του 2025 σε ηλικία 62 ετών.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο Χάσελχοφ είχε δηλώσει: «Η οικογένειά μας είναι βαθιά θλιμμένη για την απώλεια της Πάμελα. Ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη, αλλά ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη περίοδο».

