Η «αργή» επιστροφή του Ντέιβιντ Χάσελχοφ - Με μπαστούνι και υποβασταζόμενος μετά από μήνες

Μετά από απουσία αρκετών μηνών από τη δημόσια θέα, ο σταρ Ντέιβιντ Χάσελχοφ, εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του πασχαλινού σαββατοκύριακου να κάνει βόλτα στη φύση στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του.

Ο 73χρονος πρωταγωνιστής του «Baywatch» εμφανώς αδύναμος, στηριζόμενος σε δύο μπαστούνια, έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του, μετά την επέμβαση αντικατάστασης γόνατος και ισχίου, στην οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εντοπίστηκε να περπατά με τη βοήθεια δύο μπαστουνιών, ενώ σε κάποιο σημείο, η σύζυγός του Χέιλι Ρόμπερτς, 45 ετών, εθεάθη να κρατάει το χέρι του για να τον στηρίξει καθώς περπατούσε σε βραχώδες έδαφος.

David Hasselhoff, 73, seen on rare outing with wife Hayley Roberts https://t.co/DLpMFjyz80 pic.twitter.com/DjVREw0v0O — Page Six (@PageSix) April 7, 2026

Ο ηθοποιός σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, βρίσκεται στην πραγματικότητα σε ανοδική πορεία μετά την επέμβαση, καθώς ανακτά τις δυνάμεις του, παρά την ευαίσθητη εμφάνισή του.

Η έξοδος αυτή αποτελεί σπάνιο γεγονός για τον Ντέιβιντ, ο οποίος δεν έχει φωτογραφηθεί σε δημόσιο χώρο από το περασμένο καλοκαίρι – πριν από τις επεμβάσεις του.

Επίσης, έχουν περάσει έξι μήνες από τότε που δημοσίευσε μια φωτογραφία του στο Instagram.

Ο Ντέιβιντ έγινε διάσημος για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980 για τον ρόλο του ως Μάικλ Νάιτ στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Knight Rider.(Ο Ιππότης της Ασφάλτου)

Στη συνέχεια έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό χάρη στην εμφάνισή του στη σειρά «Baywatch» – η οποία επιστρέφει με μια νέα εκδοχή – στον ρόλο του γοητευτικού ναυαγοσώστη της κομητείας του Λος Άντζελες, Μιτς Μπουκάννον.

Ο ηθοποιός έχει καταρρίψει ένα παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως ο άνδρας με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση.

Ο Ντέιβιντ συνέχισε επίσης μια επιτυχημένη μουσική καριέρα μετά τη δημοτικότητά του στη μικρή οθόνη.

Είναι παντρεμένος με το μοντέλο Χέιλι από το 2018, ενώ το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το 2011.

Ο Ντέιβιντ έχει δύο παιδιά, τη Χέιλι και τον Τέιλορ, με την πρώην σύζυγό του Πάμελα Μπαχ, η οποία απεβίωσε πέρυσι.

Ο σταρ έχει αλλάξει τη ζωή του μετά από μια μάχη με τον αλκοολισμό, με τον ηθοποιό να έχει σταματήσει το ποτό από το 2007.