«Αν απειληθείτε, είμαστε εδώ»: Ο Μακρόν δίνει γραμμή αποτροπής

Ηχηρά μηνύματα από τη Ρωμαϊκή Αγορά – Κοινό μέτωπο Κυριάκου Μητσοτάκη – Εμανουέλ Μακρόν για άμυνα, ισχύ και ευρωπαϊκή «αφύπνιση» σε έναν κόσμο που φλέγεται

Κώστας Τσιτούνας

  • Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ρητά ότι η Γαλλία θα υποστηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση απειλής, χωρίς διπλωματικές υπεκφυγές.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τα επόμενα χρόνια ως «υπαρξιακά» για την Ευρώπη, τονίζοντας την ανάγκη να γίνει δύναμη και όχι παρατηρητής.
  • Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη για αυξημένους εξοπλισμούς και μεγαλύτερη αυτονομία της Ευρώπης, μειώνοντας την εξάρτηση από τρίτους.
  • Η ελληνογαλλική σχέση αναβαθμίζεται σε στρατηγική συμμαχία με έμφαση στην αμυντική συνεργασία και τα εξοπλιστικά προγράμματα.
  • Το μήνυμα από τη Ρωμαϊκή Αγορά απευθύνεται τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς παραλήπτες.
Mε φόντο τη Ρωμαϊκή Αγορά και την Ευρώπη σε νευρική κρίση, ο Εμανουέλ Μακρόν έριξε τη φράση που αλλάζει τα δεδομένα: «Αν απειληθεί η Ελλάδα, η Γαλλία θα είναι παρούσα».

Χωρίς διπλωματικές υπεκφυγές, χωρίς «ίσες αποστάσεις». Έστειλε καθαρό μήνυμα αποτροπής, με αποδέκτες εντός και εκτός Ευρώπης.

Η στιγμή που η Αθήνα «κλειδώνει» συμμαχία

Ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε περιθώρια παρερμηνειών για την δύσκολη κατάσταση η οποία διαμορφώνεται διεθνώς: Τα επόμενα χρόνια είναι «υπαρξιακά» για την Ευρώπη, σημείωσε με νόημα ο Έλληνας πρωθυπουργός. Με άλλα λόγια; Τέλος οι αυταπάτες. Ή η ΕΕ θα γίνει δύναμη ή θα παρακολουθεί τις εξελίξεις από το περιθώριο. Και σε αυτό το παιχνίδι, η Αθήνα ποντάρει ξεκάθαρα στο Παρίσι.

Κυριάκος Μητσοτάκης Εμανουέλ Μακρόν

Ευρώπη σε «κόκκινο συναγερμό»

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για έναν κόσμο που βυθίζεται στην αταξία. ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία κινούνται επιθετικά και η Ευρώπη καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει παίκτης ή θεατής. Η απάντηση των δύο ηγετών ήταν κοινή: Περισσότεροι εξοπλισμοί περισσότερη αυτονομία, λιγότερη εξάρτηση.

Άμυνα, εξοπλισμοί και το παρασκήνιο

Πίσω από τις δηλώσεις, το πραγματικό παιχνίδι παίζεται αλλού:

  • νέα ώθηση στην αμυντική συνεργασία
  • ενίσχυση εξοπλιστικών προγραμμάτων
  • στρατηγικό δέσιμο Αθήνας – Παρισιού

Η «χημεία» των δύο πλευρών δεν είναι τυχαία. Είναι συμφωνία συμφερόντων.

Το μήνυμα με αποδέκτες

Η εικόνα από τη Ρωμαϊκή Αγορά δεν ήταν απλώς συμβολική. Ήταν μήνυμα με συγκεκριμένους παραλήπτες.

Η Ελλάδα δεν είναι μόνη, η Γαλλία βγαίνει μπροστά και η Ευρώπη καλείται να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει. Σε μια περίοδο που όλα μοιάζουν ρευστά, ένα πράγμα έγινε σαφές: Η ελληνογαλλική σχέση δεν είναι απλώς «καλή».

Είναι στρατηγική – και πλέον δηλώνεται χωρίς περιστροφές. Για την Αθήνα, το κέρδος είναι η επαναβεβαίωση μιας ισχυρής συμμαχίας. Για το Παρίσι, η ανάδειξη ηγετικού ρόλου στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Το ερώτημα είναι αν η υπόλοιπη Ευρώπη θα κινηθεί στο ίδιο μήκος κύματος ή θα συνεχίσει να σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις.

