«Αν απειληθείτε, είμαστε εδώ»: Ο Μακρόν δίνει γραμμή αποτροπής

Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ρητά ότι η Γαλλία θα υποστηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση απειλής, χωρίς διπλωματικές υπεκφυγές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τα επόμενα χρόνια ως «υπαρξιακά» για την Ευρώπη, τονίζοντας την ανάγκη να γίνει δύναμη και όχι παρατηρητής.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη για αυξημένους εξοπλισμούς και μεγαλύτερη αυτονομία της Ευρώπης, μειώνοντας την εξάρτηση από τρίτους.

Η ελληνογαλλική σχέση αναβαθμίζεται σε στρατηγική συμμαχία με έμφαση στην αμυντική συνεργασία και τα εξοπλιστικά προγράμματα.

Το μήνυμα από τη Ρωμαϊκή Αγορά απευθύνεται τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς παραλήπτες.

Mε φόντο τη Ρωμαϊκή Αγορά και την Ευρώπη σε νευρική κρίση, ο Εμανουέλ Μακρόν έριξε τη φράση που αλλάζει τα δεδομένα: «Αν απειληθεί η Ελλάδα, η Γαλλία θα είναι παρούσα».

Χωρίς διπλωματικές υπεκφυγές, χωρίς «ίσες αποστάσεις». Έστειλε καθαρό μήνυμα αποτροπής, με αποδέκτες εντός και εκτός Ευρώπης.

Η στιγμή που η Αθήνα «κλειδώνει» συμμαχία

Ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε περιθώρια παρερμηνειών για την δύσκολη κατάσταση η οποία διαμορφώνεται διεθνώς: Τα επόμενα χρόνια είναι «υπαρξιακά» για την Ευρώπη, σημείωσε με νόημα ο Έλληνας πρωθυπουργός. Με άλλα λόγια; Τέλος οι αυταπάτες. Ή η ΕΕ θα γίνει δύναμη ή θα παρακολουθεί τις εξελίξεις από το περιθώριο. Και σε αυτό το παιχνίδι, η Αθήνα ποντάρει ξεκάθαρα στο Παρίσι.

Ευρώπη σε «κόκκινο συναγερμό»

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για έναν κόσμο που βυθίζεται στην αταξία. ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία κινούνται επιθετικά και η Ευρώπη καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει παίκτης ή θεατής. Η απάντηση των δύο ηγετών ήταν κοινή: Περισσότεροι εξοπλισμοί περισσότερη αυτονομία, λιγότερη εξάρτηση.

Άμυνα, εξοπλισμοί και το παρασκήνιο

Πίσω από τις δηλώσεις, το πραγματικό παιχνίδι παίζεται αλλού:

νέα ώθηση στην αμυντική συνεργασία

ενίσχυση εξοπλιστικών προγραμμάτων

στρατηγικό δέσιμο Αθήνας – Παρισιού

Η «χημεία» των δύο πλευρών δεν είναι τυχαία. Είναι συμφωνία συμφερόντων.

Το μήνυμα με αποδέκτες

Η εικόνα από τη Ρωμαϊκή Αγορά δεν ήταν απλώς συμβολική. Ήταν μήνυμα με συγκεκριμένους παραλήπτες.

Η Ελλάδα δεν είναι μόνη, η Γαλλία βγαίνει μπροστά και η Ευρώπη καλείται να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει. Σε μια περίοδο που όλα μοιάζουν ρευστά, ένα πράγμα έγινε σαφές: Η ελληνογαλλική σχέση δεν είναι απλώς «καλή».

Είναι στρατηγική – και πλέον δηλώνεται χωρίς περιστροφές. Για την Αθήνα, το κέρδος είναι η επαναβεβαίωση μιας ισχυρής συμμαχίας. Για το Παρίσι, η ανάδειξη ηγετικού ρόλου στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Το ερώτημα είναι αν η υπόλοιπη Ευρώπη θα κινηθεί στο ίδιο μήκος κύματος ή θα συνεχίσει να σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης