Ελλάς - Γαλλία συμμαχία: Υπογράφεται κρίσιμη συμφωνία για πυραύλους MICA

Ανοίγει πολύ η βεντάλια της ελληνογαλλικής συνεργασίας και σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb σήμερα Αθήνα και Παρίσι πέραν των υπολοίπων συμφωνιών, αναμένεται να υπογράψουν σημαντικό συμβόλαιο για τους πυραύλους MICA, το μακρύ χέρι της Πολεμικής Αεροπορίας, αφού ο συγκεκριμένος πύραυλος αέρος αέρος μπορεί να πλήξει στόχους πέραν της οπτικής αναγνώρισης.

Το υπουργείο Άμυνας με αυτόν τον τρόπο αυξάνει το απόθεμα των MICA και παραλλήλως αν και δύσκολα θα αποδεσμευτούν κρίσιμες λεπτομέρεις της συμφωνίας αναμένεται να επαναπιστοποιηθεί ο αριθμός των πυραύλων που έχει στο οπλοστάσιό της η χώρα μας.

Μια άλλη συμφωνία αφορά συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ ΑΕ) με τον αντίστοιχο γαλλικό φορέα. Τις συμφωνίες αναμένεται να υπογράψουν ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας με την Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βωτρέν.

Τι είναι το MICA

Το MICA (Missile Interception Combat Autodefence) είναι το σύστημα πυραύλων αέρος-αέρος πολλαπλών αποστολών για τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale και τις τελευταίες εκδόσεις του Mirage 2000-5. Το MICA έχει διπλό ρόλο, τόσο σε καταστάσεις μάχης BVR όσο και SR, και επιδεικνύει πολύ υψηλές επιδόσεις και στους δύο ρόλους.

Η μάχη πέραν της οπτικής εμβέλειας (BVR) είναι η αεροπορική μάχη που διεξάγεται σε αποστάσεις όπου οι πιλότοι δεν μπορούν να δουν τον εχθρό, συνήθως πέραν των 20–40 χλμ., και βασίζεται αντ' αυτού σε ραντάρ και κατευθυνόμενους πυραύλους. Οι σύγχρονες μάχες BVR περιλαμβάνουν τον εντοπισμό στόχων με ενσωματωμένα ή εξωτερικά ραντάρ και την εκτόξευση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, όπως ο AIM-120 AMRAAM, με σκοπό την απόκτηση πλεονεκτήματος πριν την επίτευξη της οπτικής εμβέλειας

Το όπλο προσφέρει δύο συστήματα καθοδήγησης με τους δύο διαφορετικούς ανιχνευτές του:

RF MICA με ανιχνευτή ραντάρ που παρέχει ικανότητα εκτόξευσης/καταρρίψεως υπό όλες τις καιρικές συνθήκες

IR MICA με ανιχνευτή υπέρυθρων εικόνων διπλού φάσματος

Tο MICA ξεπερνά σε απόδοση άλλους πυραύλους BVR χάρη στη μοναδική ικανότητα αόρατης αναχαίτισης που παρέχει ο αθόρυβος ανιχνευτής IR.

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Επιδόσεις

Καθοδήγηση: Active RADAR με δυνατότητα ECCM και Data Link

Πολεμική Κεφαλή: 12kg Blast Fragmentation

Εμβέλεια: από 0,5 έως 60 Κm

Βάρος: 112 Kgr

Άνοιγμα Πτερύγων: 56cm

Μήκος: 3,1 m

Διάμετρος: 16cm

Ταχύτητα: 4 Mach

Τύπος Φέροντος Αεροσκάφους: M2000-5, Rafale

Tα σημεία κλειδιά:

Αυξημένη αποτελεσματικότητα των συστημάτων BVR και SR



Μεγαλύτερη δυνατότητα πυρός για τα ελαφρά μαχητικά



Τακτική ευελιξία με RF και IR

Διαβάστε επίσης