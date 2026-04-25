«Ελλάς - Γαλλία, συμμαχία»: Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα - Σήμερα η επίσκεψη στην Φρεγάτα Κίμων

Με τη φράση «θα είμαστε εδώ» να αντηχεί κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, αλλά και στα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε χθες το βράδυ τη θέση της Γαλλίας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή κατά της ελληνικής κυριαρχίας. Η άφιξη του Γάλλου προέδρου και της συζύγου του, Μπριζίτ, στην Αθήνα, σηματοδότησε την επανεκκίνηση μιας βαθιάς στρατηγικής σχέσης που ξεπερνά τα στενά όρια των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του, Φανή Σταθοπούλου, υποδέχθηκαν το προεδρικό ζεύγος σε ένα επίσημο δείπνο όπου παρευρέθηκε σύσσωμη η πολιτική, στρατιωτική και επιχειρηματική ηγεσία της χώρας. Το κλίμα ήταν φορτισμένο με συμβολισμούς, από την ανάκρουση των εθνικών ύμνων μέχρι το μενού του σεφ Βασίλη Μπέκα που τίμησε την ελληνική παράδοση με γαλατόπιτα και ψητό φαγκρί.

Η «στιγμή της Ευρώπης» στη Ρωμαϊκή Αγορά

Την ίδια ώρα που οι δύο ηγέτες βρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετεξελιχθεί σε πραγματική γεωπολιτική δύναμη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την κόρη του Σοφία, συμφώνησε με τον Μακρόν ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν μάσησε τα λόγια του για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να πάψει να είναι αφελής απέναντι στην Κίνα και τις ΗΠΑ, προστατεύοντας τους δικούς της παραγωγούς. Σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, η στρατηγική αυτονομία απαιτεί γενναίες αποφάσεις, όπως η κινητοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την άμυνα και η επένδυση στην πυρηνική ενέργεια, ακολουθώντας το επιτυχημένο γαλλικό μοντέλο.

Επίσημο δείπνο του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, στο Προεδρικό Μέγαρο, Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Ποιοι παρευρέθηκαν στο Προεδρικό

Στην Προεδρία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Από τους υπουργούς, συμμετείχαν οι Νίκος Δένδιας, Κυριάκος Πιερρακάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Λίνα Μενδώνη, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.



Παρόντες, επίσης, είναι ο Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας Γαβριήλ, ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος και ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Επίσης, παρούσα είναι και η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής Ντόρα Μπακογιάννη και ο πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Γαλλίας-Ελλάδος Σπύρος Κουλκουδίνας.



Από τη γαλλική πλευρά, τον Γάλλο πρόεδρο συνοδεύουν η υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρίν, ο υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας Ρολάντ Λεσκιούρ, ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπέντζαμιν Χαντάντ και η υπουργός Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ.



Πρόσκληση για το Προεδρικό έχουν, μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας και ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς.

Επίσης, η πρώην υφυπουργός της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης και η βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Μαριέττα Καραμανλή.



Στο Προεδρικό αναμένεται να δώσουν το «παρών» επίσης σημαντικοί επιχειρηματίες από τις δύο χώρες και πρόσωπα του πολιτισμού και της Παιδείας.

Το πρόγραμμα σήμερα

Σήμερα, 25 Απριλίου στις 10.00 ο Εμμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» στην αποβάθρα 12 του λιμένος Πειραιώς, συνοδευόμενοι από τους υπουργούς Αμύνας Νίκο Δένδια και Κατρίν Βοτρέν. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν θα έχουν απ' ευθείας συνομιλίες, στο πλαίσιο των οποίων προγραμματίζεται η υπογραφή μιας σειράς πολύ σημαντικών συμφωνιών.

Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου προγραμματίζεται κοινή συνέντευξη Τύπου, στη συνέχεια γεύμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με ομιλίες του πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Εμμανουέλ Μακρόν στον Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στις 4 το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο».

Οι συμφωνίες στο επίκεντρο

Τα κεντρικά σημεία της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας είναι:

Ενισχυμένη αμοιβαία συνδρομή: Ο πυρήνας της συμφωνίας παραμένει η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής (άρθρο 2). Προβλέπει ότι η Γαλλία και η Ελλάδα θα παρέχουν βοήθεια και συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ένοπλης δράσης, εάν κάποια από τις δύο δεχθεί επίθεση και αν παραβιαστεί όχι μόνο η κυριαρχία αλλά ακόμη και τα κυριαρχικά δικαιώματά τους.. Αυτή η δέσμευση «μηδενικής καθυστέρησης» αποτελεί «κινητικό αποθεματικό» έναντι περιφερειακής επιθετικότητας, λειτουργώντας συγκεκριμένα ως αποτρεπτικός παράγοντας στο Αιγαίο.

Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας: Οι συζητήσεις στην Αθήνα αναμένεται να επικεντρωθούν στα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα. Ενώ η Ελλάδα ηγείται της Επιχείρησης ASPIDES της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα, η Αθήνα αντιτίθεται σε πιθανή άμεση στρατιωτική επέμβαση στο Ορμούζ, μια θέση που ο Μακρόν αναμένεται να συζητήσει ως μέρος ενός ευρύτερου «Ψηφιακού Κέντρου» για τη θαλάσσια ασφάλεια.

Βιομηχανική Συνέργεια: Η ανανέωση ακολουθεί την επιτυχή παράδοση των 24 μαχητικών αεροσκαφών Rafale στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία και την σταδιακή ενσωμάτωση τεσσάρων γαλλικών φρεγατών Belharra (FDI) στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, όπου ήδη έχει ενταχθεί η φρεγάτα «Κίμων», η πρώτη από τις 4 μονάδες επιφανείας τύπου FDI που ναυπηγούνται στο Λοριάν της Γαλλίας.

Η σύνδεση με τη Σύνοδο Κορυφής της Κύπρου: Η επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν ακολουθεί τη Σύνοδο Κορυφής της Κύπρου, όπου το «Sovereign Shield» πάνω από το νησί αποτέλεσε βασικό θέμα. Ο άξονας Γαλλίας-Ελλάδας θεωρείται η «ψηφιακή ραχοκοκαλιά» ενός περισσότερου αυτόνομου ευρωπαϊκού πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ.

Οικονομική επέκταση και καινοτομία: Η συμφωνία του 2026 προχωρά παραπέρα. Νέες συμφωνίες αναμένεται να καλύψουν την πολιτική προστασία, την καινοτομία και την ψηφιακή ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής πρωτοβουλίας για τη ρύθμιση της χρήσης των κοινωνικών μέσων από ανηλίκους. Κομβικής σημασίας και η υπογραφή δήλωσης προθέσεων για τη διμερή συνεργασία στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας.

Κυρίαρχη ηγεσία στη Μεσόγειο: Με την ανανέωση της συμφωνίας εν μέσω μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και κρίσης ασφαλείας, η Γαλλία ενισχύει τη «Στρατηγική Αξιοπιστία» της. Παρέχει στην Ελλάδα μια «Υλική Βάση» για να αντισταθεί στις τακτικές «Σαλαμοποίησης» στο Αιγαίο, ενώ προσφέρει στη Γαλλία έναν αξιόπιστο «Ψηφιακό Κόμβο» για την προβολή της ισχύος της.

Η ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας σημειώνεται καθώς μετατοπίζεται η «μηδενική γραμμή» της παγκόσμιας ασφάλειας, με τη Μεσόγειο να μετατρέπεται σε ένα «υψηλού επιπέδου» εργαστήριο σύγχρονου πολέμου και διπλωματίας.

Αντιμετώπιση των εντάσεων «A2/AD»: Οι προειδοποιήσεις της γειτονικής Τουρκίας σχετικά με τα χωρικά ύδατα παραμένουν ένα σοβαρό θέμα για την περιφερειακή ειρήνη.

Η ελληνογαλλική συμφωνία λειτουργεί ως «οροφή» που διασφαλίζει ότι το διεθνές δίκαιο παραμένει το «Κυρίαρχο Πρότυπο» στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο παράγοντας «Περσικός Κόλπος»: Με τη ναυτιλία σε στάση στον Περσικό Κόλπο τον Απρίλιο, η «Ψηφιακή Ανθεκτικότητα» των μεσογειακών εμπορικών διαδρομών έχει καταστεί ζήτημα υπαρξιακής σημασίας. Η συμμαχία διασφαλίζει ότι το «Ψηφιακό Νευρικό Σύστημα» του ευρωπαϊκού εμπορίου παραμένει προστατευμένο από απειλές της «Γκρίζας Ζώνης».

Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινές Αξίες: Πέρα από τις φρεγάτες και τα μαχητικά, η επίσκεψη δίνει έμφαση στην ανταλλαγή «Ανθρώπινου Κεφαλαίου». Οι δύο χώρες τοποθετούνται ως «Πάροχοι Ασφάλειας» για τρίτους, προωθώντας μια «Pax Silica» βασισμένη στον πολυμερισμό και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η ανανέωση της στρατιωτικής συμμαχίας Γαλλίας-Ελλάδας αποτελεί το οριστικό σήμα ότι και οι δύο χώρες έχουν κατακτήσει τη μετάβαση σε «υψηλού επιπέδου» στρατηγική κυριαρχία. Με την εξασφάλιση αυτού του «ψηφιακού κόμβου» αμυντικής συνεργασίας τον Απρίλιο, ο Μακρόν και ο Μητσοτάκης απέδειξαν ότι η «βιομηχανική ταχύτητα Warp» και η «κυριαρχική πίστη» είναι τα δύο κλειδιά για την ασφάλεια του 2026.

Rafale αντί Mirage

Τέλος, όπως το Newsbomb ανέφερε σε προηγούμενο άρθρο, το Παρίσι έχει διερευνήσει μια πιθανή συμφωνία, βάσει της οποίας η Αθήνα θα μπορούσε να λάβει επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Rafale σε μειωμένη τιμή, εφόσον συμφωνήσει να παραδώσει ορισμένα από τα αεροσκάφη Mirage που διαθέτει. Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών των ευρωπαίων εταίρων για την ενίσχυση των αεροπορικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Την πρόταση των Παρισίων επιβεβαιώνουν και διεθνή μέσα όπως η γαλλική Parisien Matin, που αναφέρει ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν διαπραγματεύεται με την Αθήνα την ανταλλαγή ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage με νεότερης τεχνολογίας δικινητήρια γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου Rafale.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει ήδη στο οπλοστάσιό της μία πολεμική μοίρα με 24 Rafale. Προφανώς και η στρατιωτική ηγεσία θα επιθυμούσε να αποκτήσει η Ελλάδα ακόμη μια μοίρα 24 δικινητήριων μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale, όμως όλα θα εξαρτηθούν από την πρόταση που αναμένεται να καταθέσει ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Κυριάκο Μητσοτάκη για αγορά νέων Rafale ή ανταλλαγή αριθμού μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000 και Mirage 2000-5 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με τα πιο σύγχρονα Rafale.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ αφίχθησαν στο Προεδρικό Μέγαρο λίγο μετά τις 21:00, αμέσως μετά το πέρας της συζήτησης που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών του Προεδρικού Μεγάρου και είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον κ. Τασούλα.

Ακολούθως, παρακάθισαν στο δείπνο παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, καθώς και επιχειρηματιών από την Ελλάδα και τη Γαλλία.

Το δείπνο ξεκίνησε με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσήλθε με την κόρη του Σοφία, καθώς η σύζυγός του Μαρέβα νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό.







