Στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τη σύζυγό του Μπριζίτ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του Φανή Σταθοπούλου υποδέχθηκαν στο κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ αφίχθησαν στο Προεδρικό Μέγαρο λίγο μετά τις 21:00, αμέσως μετά το πέρας της συζήτησης που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών του Προεδρικού Μεγάρου και είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον κ. Τασούλα.

Ακολούθως, θα παρακαθήσουν στο γεύμα που παραθέτει προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, καθώς και επιχειρηματιών από την Ελλάδα και τη Γαλλία.

Στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν συνοδεύεται από τη σύζυγό του Μαρέβα, η οποία παραμένει ακόμα στον Ευαγγελισμό.



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Φανή Σταθοπούλου, η οποία κάνει σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις και πάντα σε διακριτικό ύφος.

Το μενού στο Προεδρικό

Σούπα κολοκύθας βελουτέ, φαγκρί ψητό, καθώς και παραδοσιακή γαλατόπιτα για το επιδόρπιο, περιλαμβάνει το μενού στο Προεδρικό Μέγαρο. Το έχει επιμεληθεί ο σεφ της Προεδρίας, Βασίλης Μπέκας.







Ποιοι έχουν προσκληθεί στο Προεδρικό

Στην Προεδρία έχουν προσκληθεί ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, o Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Από τους υπουργούς, πρόσκληση έχουν πάρει ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Λίνα Μενδώνη και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.



Παρόντες επίσης είναο ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος και ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Επίσης, παρούσα είναι και η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής Ντόρα Μπακογιάννη και ο πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Γαλλίας-Ελλάδος Σπύρος Κουλκουδίνας.



Από τη γαλλική πλευρά, τον Γάλλο πρόεδρο συνοδεύουν η υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρίν, ο υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας Ρολάντ Λεσκιούρ, ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπέντζαμιν Χαντάντ και η υπουργός Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ.



Πρόσκληση για το Προεδρικό έχουν, μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας και ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς.

Επίσης, η πρώην υφυπουργός της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης και η βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Μαριέττα Καραμανλή.



Στο Προεδρικό αναμένεται να δώσουν το «παρών» επίσης σημαντικοί επιχειρηματίες από τις δύο χώρες και πρόσωπα του πολιτισμού και της Παιδείας.