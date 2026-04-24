Στην Αθήνα ο Μακρόν - Ελληνογαλλικός στρατηγικός άξονας ισχύος «κλειδώνει» την Ανατολική Μεσόγειο

Στην Αθήνα προσγειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο πριν από τις 19:00, το αεροπλάνο που μετέφερει τον πρόεδρο της Γαλλίας από την Κύπρο.

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης. Η σύζυγός του Μακρόν έφτασε νωρίτερα στην Αθήνα από το Παρίσι με διαφορετική πτήση και μετέβη πεζή από το ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος όπου διαμένει, στη Ρωμαϊκή Αγορά.

Η διήμερη επίσκεψη του Εμανούελ Μακρόν στην Αθήνα αρχίζει με τη δημόσια συζήτηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, καθώς και επιχειρηματιών από την Ελλάδα και τη Γαλλία.

Το Σάββατο, το πρόγραμμα συνεχίζεται με τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάνω στη φρεγάτα ΚΙΜΩΝ, η οποία βρίσκεται ήδη στο λιμάνι του Πειραιά, μια συμβολική συνάντηση που στοχεύει να αποτυπώσει το υψηλό επίπεδο των ελληνογαλλικών σχέσεων.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών θα συνεχιστούν στο Μέγαρο Μαξίου, όπου αναμένεται να υπογραφούν διμερείς συμφωνίες, ενώ οι δύο ηγέτες θα προχωρήσουν και σε κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή του από κοινού με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Επιστέγασμα της επίσκεψης θα είναι η ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας των δύο χωρών για την άμυνα και την ασφάλεια για νέα πενταετή περίοδο, με πρόβλεψη αυτόματης παράτασης.

Επίσης, σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την εμβάθυνση της ήδη στενής διμερούς σχέσης, με τον εμπλουτισμό νέων τομέων συνεργασίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

Ειδικότερα, ανοίγει τον δρόμο για διεύρυνση της συνεργασίας και σε άλλους τομείς, όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η ιδίως η αμυντική καινοτομία.

Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο της ελληνογαλλικής συνεργασίας ως παράγοντα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, στη σκιά του πολέμου στο Ιράν και της αστάθειας στη Μέση Ανατολή, αλλά και ως έναν κομβικό παράγοντα στις ευρωπαϊκές συζητήσεις για το μέλλον της άμυνας και της ασφάλειας της ΕΕ.

«Η επίσκεψή μου στην Αθήνα επισφραγίζει την ανανέωση μιας ιστορικής στρτηγικής συμμαχίας. Εδώ και πέντε χρόνια, έχουμε κάνει πολύ περισσότερα από το να υπογράψουμε μια συμφωνία. Έχουμε διαμορφώσει μια κοινή κουλτούρα ασφάλειας. Η επιτυχία των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, ιδίως με τις φρεγάτες FDI, αποδεικνύει ότι η Γαλλία και η Ελλάδα ενισχύουν την κοινή τους δράση υπέρ της ασφάλειας των λαών τους και της Ευρώπης» ανέφερε σε δήλωσή του ο Μακρόν λίγο πριν από την επίσκεψή του.

«Νομίζω αυτό που πρέπει να σημειώσουμε στη νέα Συμφωνία είναι ότι διέπεται από ένα άλλο πνεύμα. Δεν είναι αγορά εξοπλισμών. Δεν είναι καν αυτό που είχαμε στην πρώτη Συμφωνία, που είμαι πολύ περήφανος, φέρει την υπογραφή μου και την υπογραφή του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Και είμαι και πολύ χαρούμενος που η δεύτερη Συμφωνία θα φέρει επίσης την υπογραφή μου με άλλη ιδιότητα. Η δεύτερη Συμφωνία όμως έχει μία διεύρυνση όσον αφορά το πνεύμα της. Δηλαδή, αποτελεί μία εμβάθυνση συνεργασίας των οικοσυστημάτων των δύο χωρών, στα ζητήματα της άμυνας και της καινοτομίας. Και για την Πατρίδα μας, μέσα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, να δημιουργήσουμε επιτέλους ένα σύστημα αμυντικής καινοτομίας, μια δυνατότητα εμείς οι ίδιοι να παράγουμε όχι μόνο αντικείμενα, να παράγουμε τεχνογνωσία, να παράγουμε γνώση, να παράγουμε πληροφορία, στο πλαίσιο αυτού του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών.

Συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η εφημερίδα "Καθημερινή" με θέμα "Προκλήσεις για την Ευρώπη - Ο δρόμος προς το αύριο", στην Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών, Παρασκευή 24 Απριλίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Οι νέες συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν διευρύνουν το φάσμα της συνεργασίας, από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως την οικονομία, την καινοτομία και την πολιτική προστασία. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στις κοινές αξίες, όπως ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η πολυμερής συνεργασία και ο ρόλος του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, διαμορφώνοντας μια πολυεπίπεδη και μακροπρόθεσμη στρατηγική σχέση.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμφωνία, η οποία υπεγράφη το 2021 στο Παρίσι, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη συζήτηση γύρω από την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τον ρόλο του ΝΑΤΟ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος συγκαταλέγονται στους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν αναδείξει σταθερά την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας, κάτι που επανέλαβαν και την κοινή τους παρουσία στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο.

Σημαντική θέση στις συνομιλίες αναμένεται να έχει και το ζήτημα της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα, με ιδιαίτερη αναφορά στα Στενά του Ορμούζ. Η Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ASPIDES, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως σημαντικής ναυτιλιακής δύναμης με αυξημένη παρουσία σε ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας.

