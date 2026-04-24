Ελλάς Γαλλία συμμαχία και στην αμυντική καινοτομία, τι δεν απάντησε η Κόβεσι, Αλέξης για ανάπτυξη

Και πάλι οι δύο τους. Εμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την φορά με απτά αποτελέσματα της σχέσης που ξεκίνησε το 2021 με την υπογραφή της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας και πρόκειται να ανανεωθεί αύριο, πρωί Σαββάτου με την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μασουλάω τα φύλλα μου αργά και βλέπω την ελληνογαλλική να γίνεται σαν την ελληνοαμερικανική. Μόνιμη. Οι δύο Πρόεδροι δουλεύουν επιπλέον μια έξτρα διάσταση, πολύ σημαντική. Την συνεργασία σε θέματα αμυντικής καινοτομίας μέσω συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Ελληνικής Καινοτομίας με το αντίστοιχο γαλλικό.

Μια ιδέα, τόσο όσο, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης λέγοντας ότι μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας «αναμένεται να ενταχθούν νέοι τομείς συνεργασίας που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της τρέχουσας συγκυρίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο άμυνας και ασφάλειας».

Προς το παρόν δεν βλέπω άλλες αγορές.

Σύνοδος Κορυφής

Πριν φτάσουμε στο Σάββατο, έχουν προηγηθεί το βράδυ Πέμπτης και πρωί Παρασκευής με Σύνοδο Κορυφής στην Κύπρο. Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, που έφερε τους ευρωπαίους ηγέτες στην πολύ κάτω δεξιά άκρη του ευρωπαϊκού χάρτη με την οικογενειακή φωτό στην Αγία Νάπα.

Το δείπνο με την συμμετοχή Ζελένσκι κράτησε μέχρι αργά, ενώ σήμερα οι ηγέτες θα ξημερώσουν Λευκωσία για τις εργασίες της Συνόδου. Αμυντικά, και γεωπολιτικά ήτα και πρώτο και κυρίως πιάτο, ενώ πολύ σημαντικό θα είναι το γεύμα σήμερα το μεσημέρι καθώς η Κυπριακή Προεδρία κάλεσε τέσσερις άραβες γείτονες: Αίγυπτο (Σίσι), Συρία, Λίβανο και Ιορδανία. Στην ελληνική αποστολή τον Κυριάκο συνόδευαν όπως πάντα ο Τάσος Χατζηβασιλείου βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, η διπλωματική σύμβουλος Νασίκα, ο πρέσβης Βράιλας, και οι κυρίες Κάπη και Πελώνη. Μετά το γεύμα, οι Πρόεδροι Κυριάκος και Μακρόν θα πάρει ο καθένας το κυβερνητικό του αεροσκάφος και θα έρθουν Αθήνα.

Απάντηση

Η Κυπριακή Προεδρία κάνει σαφές με έξοχο τρόπο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θαλάσσια σύνορα με Λίβανο, Συρία και Ισραήλ. Ως εκ τούτου αποκτά άλλη διάσταση η πρόσφατη δήλωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην γερμανική Die Zeit ότι «πρέπει να ολοκληρώσουμε με επιτυχία την ευρωπαϊκή ήπειρο, ώστε να μην πέσει υπό τη ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή». Δήλωση ενδεικτική του πολέμου στο εσωτερικό της, για τα μάτια της Τουρκίας, με μπροστάρη αυτή την φορά τον Σαρλ Μισέλ που τσαντίστηκε για την αναφορά και αράδιασε μια σειρά από επιχειρήματα για το πόσο πολύτιμη είναι για την Ευρώπη η Τουρκία. Του απάντησε ο Χριστοδουλίδης.

Την λένε Κόβεσι

Μακριά από την Κύπρο και τα γεωπολιτικά, εξελίχθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα φέτος στα μέρη μου, πέριξ του Μαντείου. Η ευρωπαία εισαγγελέας η θητεία της οποία είναι επταετής και λήγει σε λίγους μήνες, έκανε ξεκάθαρο ότι θεωρεί δεδομένη την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων συναδέλφων της (η δική τους είναι 5ετής και ανανεώνεται). Η κ. Κόβεσι, όπως επισήμανε ότι την λένε, δεν απάντησε στο ερώτημα για ποιο λόγο η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται σε κομμάτια και όχι ολόκληρη, αφήνοντας αρκετό χώρο για ποικίλες ερμηνείες στο παρασκήνιο. Μια από αυτές θέλει μέσα στις επισυνδέσεις να υπάρχουν δεκάδες βουλευτές όλων των κομμάτων, αλλά για κάποιο λόγο γίνεται πακετάρισμα. Μια άλλη, θέλει την δικογραφία στο σύνολό της να έρχεται μετά τις εκλογές, όταν δεν θα παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Υπάρχουν κι άλλες φήμες που φτάνουν καθημερινά στο Μαντείο που τις καταγράφει. Όπως όλες οι φήμες άλλωστε μένει ν’ αποδειχθούν στον χρόνο που κάποια στιγμή τελειώνει.

Μποξ

Η κυβέρνηση δεν το τραβαει με την Κόβεσι από θέση αρχής. Ωστόσο η ενόχληση έγινε γνωστή. Τόσο για το ‘σε δόσεις’, όσο και για τον χρόνο που θα καθαρίσουν οι υποθέσεις των βουλευτών. Ως γνωστόν, διαδικαστικά πάντα, οι ευρωπαίοι εισαγγελείς αποφασίζουν πότε θα καλέσουν τους βουλευτές για εξηγήσεις κι αν και πότε θα τους στείλουν στο Λουξεμβούργο. Ο φόβος οι βουλευτές των οποίων τα ονόματα βρέθηκαν στις μέχρι σήμερα γνωστές δικογραφίες ΟΠΕΚΠΕ είναι πως η υπόθεση αυτή μπορεί να τραβήξει μήνες. Ήδη ο πρόεδρος του Πασοκ έβαλε θέμα παρουσίας τους στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να του θυμίζει ότι η ασυλία ήρθη και για 7 βουλευτές του, αλλά δεν έθεσε κανένας ζήτημα παρουσίας τους στα δικά του ψηφοδέλτια.

Τι ενώνει Τσίπρα-Βενιζέλο

Η πεποίθηση ότι δεν ζούμε σε κανονικότητα. Το είπαν και οι δύο στους Δελφούς, οι οποίοι φέτος αποδείχτηκαν καλό βήμα για την αντιπολίτευση. Ο Αλέξης ως εξής:

«Βλέπω να πυκνώνουν τα σύννεφα, να είμαστε μια χώρα που παράγει πολύ περισσότερες ανισότητες και διαφθορά απ΄όσες μπορεί να αντέξει αυτή η χώρα, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν μπορώ να μένω στη βολική σιωπή, έχω ευθύνη να συμβάλλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα. Γι΄αυτό επιστρέφω τώρα γιατί θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο».

Ο Βενιζέλος πιο στατιστικά:

«Εγώ λοιπόν που έχω μελετήσει τα εκλογικά αποτελέσματα της Μεταπολίτευσης, σας λέω αυτό που έχουμε πει ξανά οι δυο μας, ότι το εκλογικό σώμα κάνει δύο φορές την ίδια επιλογή, δίνει πάντα μία και μία δεύτερη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία δεν δίνει όμως, πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Εδώ έχουν δοθεί οι δύο ευκαιρίες, δίνει μέχρι δυόμισι, δηλαδή στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε ο Ιανουάριος του 2015, το δημοψήφισμα και ο Σεπτέμβριος του 2015, από το 2016 είχε καταγραφεί ήττα όμως. Από το 2016. Άρα και τώρα, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτός ο μεταπολιτευτικός νόμος των δύο εντολών, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα νέο τοπίο και πρέπει το εκλογικό σώμα να καταλάβει ότι με την ψήφο του μπορεί να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για αυτό το νέο τοπίο το οποίο έχουμε ανάγκη, γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό που δεν έγινε δυστυχώς, δηλαδή να οργανώσουμε κατά κυριολεξία την επάνοδο στην κανονικότητα».

Αναπτυξιακό σοκ

Στην τοποθέτηση του ανανεωμένου Αλέξη Τσίπρα αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του στην αλλαγή μοντέλου παραγωγικότητας στην χώρα- πεδίο στο οποίο δεν απέδιδε και τόσο μεγάλη σημασία παλαιότερα.

«Πρέπει να φύγουμε από την οικονομία του real estate, της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού και να πάμε σε μια οικονομία που θα παράγει» είπε. «Γιατί το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η παραγωγικότητα. Αφήσαμε το 2019, πέραν από ρυθμισμένο χρέος, έξοδο από τα μνημόνια κτλ, ένα έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 2,19 δισ. ευρώ. Σήμερα είναι 15 δισ. ευρώ. Δηλαδή εξάγουμε 15 δισ. λιγότερα απ΄όσα εισάγουμε. Η χώρα έχει ανάγκη ένα αναπτυξιακό σοκ».

Πρόταση

Εξειδικεύοντας περισσότερο έκανε λόγο για ανάγκη ίδρυσης ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. «Το σχέδιο που έχουμε εκπονήσει αφορά την αξιοποίηση των εθνικών πόρων δημόσιων επενδύσεων σε ετήσια βάση, για να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική αυτό κάνει σήμερα η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία. Αν δεν το κάνουμε αυτό θα έχουμε μια ρηχή οικονομία, που στηρίζεται μονάχα στο real estate, τον τουρισμό και θα είναι μια οικονομία φτηνής ανάπτυξης και αρπαχτής» κατέληξε.

Καλά όλ’ αυτά αλλά ας κάνει πρώτα το κόμμα.

Σας φιλώ

Η Πυθία