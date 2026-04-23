Μακρόν: Όταν η Κύπρος δέχεται μια επίθεση, είναι η Ευρώπη που τη δέχεται - Επί τάπητος το άρθρο 42.7

Την πλήρη στήριξη της Γαλλίας στην Κύπρο εξέφρασε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υποδέχθηκε τον Γάλλο ομόλογό του στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές.

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και βαθιά εκτίμηση που σας καλωσορίζω στην Κύπρο, για δεύτερη φορά σε μόλις 45 μέρες.



— NikosChristodoulides (@Christodulides) April 23, 2026

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Γαλλίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε ιστορική την επίσημη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι στέλνει και ένα σαφές μήνυμα για την ισχύ και την προοπτική της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών.

Αναφερόμενος στην φιλία και στην στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε στον κ. Μακρόν ότι, «οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στα δύσκολα και εσείς το έχετε αποδείξει έμπρακτα».

Ευχαρίστησε τον Γάλλο Πρόεδρο για την ουσιαστική στήριξη της χώρας του στις προσπάθειες για έναρξη των συνομιλιών και λύση του Κυπριακού στην βάση του δικαίου, των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρθηκε σε μια «στρατηγική ισορροπημένη συνεργασία», μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας.

Υπογράμμισε ότι «βρισκόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο της μεταξύ μας συνεργασίας».

Πρόσθεσε ότι η Γαλλία στέκεται δίπλα στην Κύπρο αλληλέγγυα, επισημαίνοντας ότι η επίσημη επίσκεψη του στην Κύπρο αποτελεί σαφή ένδειξη και φυσικό επακόλουθο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ευχαρίστησε τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την πρωτοβουλία του να καλέσει αρχηγούς κρατών της περιοχής της Μέσης Ανατολής, αλλά και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης αρχηγών κρατών της ΕΕ που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Κύπρο.

Για πρώτη φορά Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο με ΠΔΠ, ρήτρα 42.7 και περιφερειακούς εταίρους

Στην Κύπρο διεξάγεται για πρώτη φορά σήμερα, Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με τους ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά και περιφερειακούς ηγέτες να φτάνουν στο νησί. Κύρια θέματα συζήτησης θα είναι οι εξελίξεις στην περιοχή και οι επιπτώσεις τους, η ενεργοποίηση της ρήτρας 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ, αλλά και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους ηγέτες των κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Παρούσα θα είναι και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, για ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ προσκλήθηκαν να παραστούν και ηγέτες της περιοχής.

Από τους ηγέτες της ΕΕ, θα απουσιάζει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, καθώς και ο Καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ. Το παρών του στη Σύνοδο θα δώσει και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αναφερόμενος τις προηγούμενες μέρες στο επικείμενο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είπε ότι είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά το οποίο θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή και οι επιπτώσεις τους, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει συγκεκριμένο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του ενεργειακού κόστους.

Πρόσθεσε ότι θα συζητηθεί για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η ενεργοποίηση της ρήτρας 42.7 της ΕΕ και το επιχειρησιακό πλάνο, ενώ στην ατζέντα βρίσκεται και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034. «Έχουμε ολοκληρώσει την τεχνοκρατική προεργασία και θα δοθεί πολιτική κατεύθυνση από τους ηγέτες», είπε, με στόχο «τον Ιούνιο να παρουσιάσουμε ένα ώριμο διαπραγματευτικό πακέτο με συγκεκριμένους αριθμούς».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με ηγέτες χωρών της περιοχής, όχι μόνο για να συζητήσουν τις εξελίξεις, αλλά και «πώς αναβαθμίζουμε τη σχέση μας με την περιοχή σε στρατηγικό επίπεδο», κάτι που χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα συγκυρία.

Σύμφωνα με το Άρθρο 42.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση, τα υπόλοιπα κράτη υποχρεούνται να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Ωστόσο, σε αντίθεση με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, η ευρωπαϊκή ρήτρα δεν προσδιορίζει με σαφήνεια το εύρος και τη μορφή της συνδρομής, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια πολιτικής ερμηνείας.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε έπειτα από περιστατικό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Κύπρο στις αρχές Μαρτίου, το οποίο οδήγησε τη Λευκωσία να εξετάσει –χωρίς τελικά να προχωρήσει– την επίσημη ενεργοποίηση του άρθρου. Παρά την αποφυγή αυτής της κίνησης, η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε διμερή στρατιωτική υποστήριξη από σειρά ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που ανέδειξε τα πρακτικά όρια αλλά και τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί επίσημα στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 23 και 24 Απριλίου, με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τον τρόπο ενεργοποίησης και εφαρμογής της ρήτρας. Στο παρασκήνιο, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αναζητούν κοινό βηματισμό, ενώ δεν λείπουν οι επιφυλάξεις από κράτη-μέλη με παραδοσιακή ουδετερότητα.

Για την Αθήνα, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Η Ελλάδα διαχρονικά υποστηρίζει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και τη διαμόρφωση μηχανισμών που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Σε ένα περιβάλλον όπου οι απειλές μεταβάλλονται –από συμβατικές στρατιωτικές προκλήσεις έως υβριδικές επιθέσεις και χρήση drones– η ύπαρξη ενός αξιόπιστου ευρωπαϊκού πλαισίου συνδρομής ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.

Το πρόγραμμα του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Η πρώτη συνεδρία της άτυπης συνάντησης των αρχηγών κρατών ή Κυβερνήσεων της ΕΕ θα έχει τη μορφή δείπνου εργασίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη μαρίνα Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναμένεται να αρχίσει να υποδέχεται τους ηγέτες από τις 6:15 μμ.

Κεντρικό θέμα συζήτησης θα είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αντιμετώπισή τους από την ΕΕ, και η συμβολή της στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Θα τεθεί, επίσης, το θέμα της ετοιμότητας της Ένωσης να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια, περιλαμβανομένων πτυχών που σχετίζονται με το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ, που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.

Παράλληλα, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στις επιπτώσεις στον τομέα της ενέργειας και πώς η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει εισηγήσεις για μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στον τομέα της ενέργειας.

Στο πρώτο μέρος της συζήτησης, θα παραστεί και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αρχικά είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα υποδεχτεί τους αρχηγούς κρατών ή Κυβερνήσεων της ΕΕ στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενιά» στη Λευκωσία στις 8 πμ.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι θα διαβουλευθούν για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), με στόχο να δοθεί πολιτική κατεύθυνση στις συζητήσεις, προσανατολισμένη στην επίτευξη προόδου που να επιτρέψει μια πολιτική συμφωνία στο τέλος του έτους.

Το ΠΔΠ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο απαιτητικούς φακέλους που κληρονόμησε η Κυπριακή Προεδρία. Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν η ολοκλήρωση της τεχνικής εργασίας και η έγκαιρη μετάβαση των διαπραγματεύσεων σε πολιτικό επίπεδο, έχοντας ως γνώμονα τη μέγιστη δυνατή συμβολή της Προεδρίας στην εντολή των ηγετών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον προηγούμενο Δεκέμβριο, για επίτευξη πολιτικής συμφωνίας έως το τέλος του 2026. Ο ενδιάμεσος αυτός στόχος έχει επιτευχθεί.

Στις 12:10 μμ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις 12:50μμ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα υποδεχθεί περιφερειακούς ηγέτες. Συγκεκριμένα, προσκλήθηκαν να παρευρεθούν οι ηγέτες της Αιγύπτου, του Λιβάνου, της Ιορδανίας, της Συρίας και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, «η διευρυμένη αυτή συνάντηση των ηγετών δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά ουσιαστική πολιτική βαρύτητα, καθώς δημιουργεί έναν άμεσο δίαυλο ανταλλαγής απόψεων για τις κοινές προκλήσεις, αλλά και για τις αναδυόμενες ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των περιφερειακών εταίρων», ενώ υπογράμμισε ότι επιβεβαιώνεται ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Η συνεδρία και το γεύμα εργασίας των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ και των περιφερειακών εταίρων αναμένεται να αρχίσει στις 1:05μμ, ενώ στις 3:40μμ θα γίνουν δηλώσεις στον Τύπο εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιφερειακών εταίρων.