ΕΕ: Η ρήτρα συλλογικής άμυνας στο τραπέζι - Κρίσιμος σταθμός η σύνοδος κορυφής στη Λευκωσία

Η επανενεργοποίηση της συζήτησης για τη συλλογική άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει στο προσκήνιο το Άρθρο 42.7, με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) να διαμορφώνει τη θέση του ενόψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου.

Οι εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ελλάδα και την Κύπρος, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το Άρθρο 42.7 της Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση, τα υπόλοιπα κράτη υποχρεούνται να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Ωστόσο, σε αντίθεση με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, η ευρωπαϊκή ρήτρα δεν προσδιορίζει με σαφήνεια το εύρος και τη μορφή της συνδρομής, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια πολιτικής ερμηνείας.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε έπειτα από περιστατικό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Κύπρο στις αρχές Μαρτίου, το οποίο οδήγησε τη Λευκωσία να εξετάσει –χωρίς τελικά να προχωρήσει– την επίσημη ενεργοποίηση του άρθρου. Παρά την αποφυγή αυτής της κίνησης, η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε διμερή στρατιωτική υποστήριξη από σειρά ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που ανέδειξε τα πρακτικά όρια αλλά και τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί επίσημα στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 23 και 24 Απριλίου, με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τον τρόπο ενεργοποίησης και εφαρμογής της ρήτρας. Στο παρασκήνιο, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αναζητούν κοινό βηματισμό, ενώ δεν λείπουν οι επιφυλάξεις από κράτη-μέλη με παραδοσιακή ουδετερότητα.

Για την Αθήνα, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Η Ελλάδα διαχρονικά υποστηρίζει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και τη διαμόρφωση μηχανισμών που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Σε ένα περιβάλλον όπου οι απειλές μεταβάλλονται –από συμβατικές στρατιωτικές προκλήσεις έως υβριδικές επιθέσεις και χρήση drones– η ύπαρξη ενός αξιόπιστου ευρωπαϊκού πλαισίου συνδρομής ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.

Όπως επισημαίνει καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, «το Άρθρο 42.7 αποτελεί περισσότερο πολιτικό παρά επιχειρησιακό εργαλείο. Η αξία του έγκειται στην αποστολή ενός σαφούς μηνύματος ενότητας και αποτροπής, παρά στην άμεση κινητοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων. Ωστόσο, σε περιόδους κρίσης, ακόμη και αυτό το μήνυμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό».

Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης βρίσκονται τρία βασικά ερωτήματα: ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο της βοήθειας που οφείλουν να παρέχουν τα κράτη-μέλη, πώς θα διασφαλιστεί ο συντονισμός με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και ποια θα είναι η στάση των χωρών που δεν συμμετέχουν σε στρατιωτικές συμμαχίες.

Η επερχόμενη Σύνοδος στη Λευκωσία αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο σταθμό για την αποσαφήνιση αυτών των ζητημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η επαναφορά του Άρθρου 42.7 στην ευρωπαϊκή ατζέντα καταδεικνύει ότι η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ περνά από τη θεωρία στην πράξη, με άμεσες προεκτάσεις για την ασφάλεια της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής.