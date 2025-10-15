Δημοσίευση διαθηκών online - Τέλος στην ταλαιπωρία στα δικαστήρια

Ηλεκτρονική δημοσίευση διαθηκών από τον επόμενο μήνα 

Άγγελος Βουράκης

Δημοσίευση διαθηκών online - Τέλος στην ταλαιπωρία στα δικαστήρια

Έρχονται αλλαγές στις διαθήκες

Unsplash
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια βαθιά τομή στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και ειδικότερα στον τομέα του κληρονομικού δικαίου φέρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής δημοσίευσης διαθηκών μέσω της πλατφόρμας diathikes.gr.

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, η διαδικασία που επί δεκαετίες περνούσε αποκλειστικά από τα Πρωτοδικεία και απαιτούσε μήνες ή και πάνω από έναν χρόνο για ολοκληρωθεί, περνά πλέον στα χέρια των συμβολαιογράφων, απλοποιείται και επιταχύνεται θεαματικά.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έκανε γνωστό ότι μέσα στο 2024 κατατέθηκαν 76.543 αιτήσεις δημοσίευσης διαθηκών, από τις οποίες διεκπεραιώθηκαν περίπου 62.000. Οι χρόνοι διεκπεραίωσης φτάνουν σήμερα τους 12 έως 14 μήνες, καθώς περίπου 60.000 νέες αιτήσεις προστίθενται κάθε χρόνο στον φόρτο των δικαστηρίων. Με τη νέα ψηφιακή διαδικασία, ο χρόνος αυτός περιορίζεται θεαματικά σε 3 έως 7 ημέρες. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «το σύνολο αυτών των υποθέσεων μεταφέρεται από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους. Από τις 400 ημέρες, ο χρόνος πλέον θα είναι μία εβδομάδα».

Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί διπλό όφελος: ανακουφίζει τα δικαστήρια από δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις και διευκολύνει τους πολίτες που πλέον θα προχωρούν γρήγορα σε διαδικασίες αποδοχής κληρονομιάς. Διευκρίνισε επίσης ότι η πλατφόρμα θα ισχύει για θανάτους που θα επέλθουν μετά την 1η Νοεμβρίου 2025. Για τις παλαιότερες εκκρεμείς υποθέσεις, θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ώστε να αντιμετωπιστούν συνολικά.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η νέα ρύθμιση «δεν είναι μια μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ψηφιακού εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης». Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι περιορίζεται η ανάγκη φυσικής παρουσίας στα δικαστήρια, ένα χρόνιο αίτημα πολιτών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου.

Για πρώτη φορά στη χώρα, δημιουργείται ψηφιακό Μητρώο Διαθηκών, βάζοντας τέλος σε μια παράλειψη 71 ετών από τότε που προβλέφθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 3082/1954. Μέχρι σήμερα, δεν επιτρεπόταν αποδοχή κληρονομιάς χωρίς βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη διαθήκης, γεγονός που προκαλούσε τεράστιες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Το νέο Γενικό Μητρώο Διαθηκών θα λειτουργεί ηλεκτρονικά και χωρίζεται σε δύο τμήματα:

Α΄ Τμήμα


• Ιδιόγραφες διαθήκες κατατεθειμένες σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο


• Μυστικές και δημόσιες διαθήκες


• Πράξεις ανάκλησης διαθηκών


Β΄ Τμήμα


• Πράξεις δημοσίευσης διαθηκών


• Πρακτικά δημοσίευσης από προξενικές ή αλλοδαπές αρχές


• Πράξεις κήρυξης ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων

Η πλατφόρμα diathikes.gr θα τελεί υπό τη διαχείριση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τι αλλάζει για τις ιδιόγραφες διαθήκες

Η ιδιόγραφη διαθήκη πλέον δεν θα απαιτεί δικαστική διαδικασία για να κηρυχθεί κυρία (γνήσια). Η πράξη αυτή θα γίνεται από συμβολαιογράφο, με παρουσία μαρτύρων και δικηγόρου, όταν αυτό ζητηθεί. Στις περιπτώσεις όπου ο διαθέτης χαρακτηρίζεται «εξωτικός» (δηλαδή όταν ο γραφικός χαρακτήρας του δεν θεωρείται σαφής ή συγκρίσιμος), θα απαιτείται γραφολογική πραγματογνωμοσύνη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μάχη των διασωστών του ΕΚΑΒ για 14χρονο – Λιποθύμησε ενώ κολυμπούσε

16:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημοσίευση διαθηκών online - Τέλος στην ταλαιπωρία στα δικαστήρια

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Επιβάτιδα τραυματίστηκε σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο - Συνελήφθη ο πλοίαρχος

16:27LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η Νικολούλη αποκαλύπτει την πρώτη υπόθεση της σεζόν - «Θύμα γυναίκα της αθηναϊκής ελίτ»

16:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Διαθέσιμη η νέα εμφάνιση στο ματς με τη Βιλερμπάν

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν-Ταλιμπάν: Συμφωνία για προσωρινή εκεχειρία 48 ωρών

16:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ανεβαίνει ο Ζίβκοβιτς - Τι ισχύει με τους τραυματίες ενόψει ντέρμπι

16:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού τα επόμενα 24ωρα - Πού θα «χτυπήσει» το πρώτο κύμα κακοκαιρίας

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καμπούλ: Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν την πρωτεύουσα των Ταλιμπάν - Το Πακιστάν δημοσίευσε βίντεο με τα χτυπήματα - Εκεχειρία 48 ωρών

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Οι πιο έξυπνες χώρες του κόσμου: Η θέση της Ελλάδας με βάση το Δείκτη Νοημοσύνης

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι εξωγήινοι δεν προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τη Γη; Βαριούνται ή δεν είναι τόσο έξυπνοι όσο νομίζουμε;

15:50LIFESTYLE

«Καίει» την Μπρίτνεϊ Σπίαρς ο πρώην- Στεκόταν σιωπηλά τη νύχτα στα δωμάτια των γιων της «με ένα μαχαίρι στο χέρι»

15:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός: Η απάντηση Μπαρτζώκα για τους τραυματίες

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο OMM προειδοποιεί: Ρεκόρ στην συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα το 2024

15:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο TikTok για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ: Η μάχη κατά της ακρίβειας, πρώτη προτεραιότητά μας

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Ξεπερνά και τον Έλον Μασκ: Αυτή είναι η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο με περιουσία 470 δισ. δολάρια

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω εργασιών στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας

15:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το εξωφρενικό γκολ του τερματοφύλακα με... ριμπάουντ - Βίντεο

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα εξαπατούσε ηλικιωμένους - Συνελήφθησαν επτά μέλη της

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ισόβια για τον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στην Εφορία - Αμετανόητος για τη δολοφονία ενός υπαλλήλου και τον τραυματισμό άλλων δύο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

13:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο δολοφόνος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη

16:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού τα επόμενα 24ωρα - Πού θα «χτυπήσει» το πρώτο κύμα κακοκαιρίας

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες – Ποιες ενισχύσεις καταβάλλονται σήμερα Τετάρτη

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: 29χρονη δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της στο σπίτι της - Η αστυνομία βρισκόταν έξω από την πόρτα

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ισόβια για τον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στην Εφορία - Αμετανόητος για τη δολοφονία ενός υπαλλήλου και τον τραυματισμό άλλων δύο

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Καταιγιστικές οι εξελίξεις - «Κλειδώνει» ο ηθικός αυτουργός

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένος έπεσε θύμα απάτης από ιερέα: Του απέσπασε 259.000 ευρώ και ανακαίνισε το σπίτι του

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Τολμηρή απάτη: Ξεγέλασε την εφαρμογή ντελίβερι 1.095 φορές και έτρωγε δωρεάν για δύο χρόνια

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που η Χαμάς εκτελεί άντρες που καταδίκασε ως πληροφοριοδότες του Ισραήλ

16:27LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η Νικολούλη αποκαλύπτει την πρώτη υπόθεση της σεζόν - «Θύμα γυναίκα της αθηναϊκής ελίτ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ