Φλωρίδης για Βορίζια: Πίσω από το «έθιμο βεντέτα» κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις

Πίσω από το «έθιμο βεντέτα» κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις, δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σχολιάζοντας το μακελειό στα Βορίζια.

«Θεωρώ πως η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη του ξέφυγε και ήταν για να μην δυσαρεστήσει τον κόσμο της περιοχής. Η δολοφονία ενός ανθρώπου είναι δολοφονία είτε πρόκειται για βεντέτα είτε όχι», δήλωσε ο κ. Φλωρίδης αναφερόμενος στη φράση Ανδρουλάκη πως «η βεντέτα είναι έγκλημα τιμής».

Αναφερόμενος σε πρόσφατη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη περί οπλοκατοχής, πως δεν είναι αντίθετος υπό προϋποθέσεις, ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε: «Ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη αποδέχεται την οπλοκατοχή για όλους. Οι ΗΠΑ έχουν μία άλλη κουλτούρα. Η Ελλάδα έχει ένα πλαίσιο που ορίζει πότε είναι νόμιμη η οπλοκατοχή. Όχι στην διεύρυνση των κριτηρίων».

«Σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κρίναμε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί αυτό το πλαίσιο», είπε και πρόσθεσε: «Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για αυτούς που κατέχουν και πιστόλια και όχι μόνο τα λεγόμενα πολεμικά όπλα, όπως καλάσνικοφ».

Ο κ. Φλωρίδης υποσχέθηκε πως θα γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι για αφοπλισμό όσων κατέχουν παράνομα όπλα ενώ μεγάλη έμφαση θα δοθεί εκεί που γίνεται διακίνηση και σφαιρών και όπλων. «Κάτω από το έθιμο βεντέτα, κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις», επισήμανε ο κ. Φλωρίδης.

Σχολιάζοντας, τέλος τη συνέντευξη Σαμαρά είπε πως «η κυβέρνηση είπε πως δεν σχολιάζει τις δηλώσεις Σαμαρά. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση κατά καιρούς δέχεται έντονη κριτική για τα εθνικά θέματα και όλοι αυτοί που τα λένε έχουν πρότυπο τον Ερντογάν. Αποδείχθηκε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα είναι ισχυρή αμυντικά».

