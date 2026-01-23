Δίκη για τα Τέμπη: Ο εκπρόσωπος της Interstar παραδέχτηκε διαγραφές βιντεοληπτικού υλικού

Στη δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών ο εκπρόσωπος της Interstar παραδέχθηκε σήμερα ότι έγιναν διαγραφές υλικού.

Ο κατηγορούμενος εκπρόσωπος της Interstar παραδέχθηκε διαγραφές βίντεο τα οποία δεν είχαν εγγραφεί σωστά λόγω κακού σήματος, όταν κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις από την εισαγγελέα της Έδρας.

«Σβήστηκαν κάποια βίντεο που λόγω σύνδεσης δεν είχαν καταγραφεί σωστά. Κάποια μεγάλα αρχεία, αλλά μικρά… Είχαμε κάμερες και σε σημεία που δεν είχε καλό ίντερνετ, οπότε κάθε φορά έκανε delete, διότι δεν το χρειαζόμασταν. Σκουπίδια ήταν. Για κάποια κρατήθηκαν αντίγραφα, για άλλα όχι. Δεν ήταν τίποτα χρήσιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά στις ερωτήσεις ο κατηγορούμενος.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζοντας την δήλωση του κατηγορούμενου σημείωσε: «Και μόνο η παραδοχή αυτή που την έκρυβαν μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνει τους φόβους μας ότι κάποιοι ήθελαν την συγκάλυψη και την επιχείρησαν».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την πλευρά της τόνισε: «Ο υπεύθυνος της εταιρείας Interstar, ερωτηθείς από την εισαγγελέα του δικαστηρίου, εμβολίμως, συνομολόγησε ότι η εταιρεία έχει προβεί σε διαγραφές υλικού, το οποίο μάλιστα έσπευσε να χαρακτηρίσει σκουπίδια».

Ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας θύματος της τραγωδία σχολιάζοντας και εκείνος την απάντηση του εκπρόσωπου της Interstar, δήλωσε: «Θα έπρεπε ο εισαγγελικός λειτουργός να καλέσει και την Αστυνομία και την Πυροσβεστική και όλες τις αρχές και να τους ζητήσει όλα τα στοιχεία».

«Είχαμε μια ομολογία ότι όντως γινόντουσαν διαγραφές και παρόλα αυτά η εισαγγελέας αρνήθηκε στην πρότασή μας να γίνει πραγματογνωμοσύνη σχετικά με το να μάθουμε τι ήταν τέλος πάντων αυτά τα βίντεο που κάποιοι τα θεώρησαν σκουπίδια και έπρεπε να τα διαγράψουν», επεσήμανε η Μαρία Καρυστιανού.

Η εισαγγελέας της Έδρας ήταν αρνητική στο αίτημα που έγινε από τον συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας, να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής κύριος Σωτήρης Μπακαΐμης.

Η δικηγόρος των θυμάτων, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, σε δήλωσε της σημείωσε: «Έπρεπε να είναι εδώ ο κύριος Μπακαΐμης. Είναι ένα δικαστήριο στο οποίο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τι έκανε ή τι δεν έκανε ο κ. Μπακαΐμης».

Συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, ζήτησαν να προσκομιστούν στο δικαστήριο τα βίντεο που παρέδωσε πέρυσι τον Φεβρουάριο ο Βασίλης Καπερνάρος στην ανάκριση, από την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας στις σήραγγες.

«Συγκλονιστική ομολογία ότι στα βίντεο που προσκομίστηκαν υπάρχουν χειροκίνητες διαγραφές από την ίδια την εταιρεία», σημείωσε η δικηγόρος θυμάτων Βάσω Πανταζή.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 28 Ιανουαρίου.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

