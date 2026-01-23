Καρυστιανού: «Έπεσαν να μας φάνε - Υπάρχει ντόρος για το κόμμα, γιατί υπάρχει φόβος»

Δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026. (OFFNETWORK.GR/EUROKINISSI)

Η Μαρία Καρυστιανού στο περιθώριο της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη, κλήθηκε να μιλήσει και για τα σχέδια της για την πολιτική. Η κυρία Καρυστιανού απέδωσε την επίθεση που δέχεται στον φόβο των πολιτικών της αντιπάλων.

Κληθείσα να σχολιάσει το υπό διαμόρφωση κόμμα της, η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι «για το κόμμα μου έχει γίνει ντόρος, γιατί υπάρχει φόβος. Είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στην πρόθεση στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα πολιτών. Είναι τόσο μεγάλος ο φόβος που πριν ακόμα ανακοινώσουμε τις θέσεις μας, όλοι έπεσαν πάνω μας να μας φάνε».

Αναφορικά με την ιδεολογία που διέπει αυτό το νέο πολιτικό κίνημα, η ίδια αρκέστηκε να πει πως «όταν πραγματοποιείται ένα τόσο μεγαλειώδες κίνημα πολιτών που προέρχονται από όλους τους χώρους, πώς να το χαρακτηρίσουμε με μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Θα τα δείτε όλα θα είναι πολύ αναλυτικά».

«Να γίνει η δίκη σε άλλη πόλη, δεν έχω εμπιστοσύνη στη Λάρισα»

Σε ό,τι αφορά στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, η κυρία Καρυστιανού είπε «συμφωνώ ότι το να είμαστε σε μια πόλη που να είναι η πρόσβαση πιο εύκολη και για τους δικηγόρους, να υπάρχει δηλαδή αεροδρόμιο θα ήταν πολύ πιο βολικό. Δεν έχω επίσης, καθόλου εμπιστοσύνη στη Λάρισα...»

Αναφερόμενη στο πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε: «Απλά για τη σύγκριση να πω ότι βλέπουμε πως αμέσως κινητοποιήθηκε σωστά όλος ο μηχανισμός, προκειμένου να προστατευτούν τα στοιχεία, να γίνει η σωστή έρευνα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και εδώ στην Ελλάδα έχουμε συγκάλυψη από την πρώτη μέρα και εδώ ταλαιπωρούμαστε όλοι μας να είμαστε παρόντες σε μία δίκη για χαμένα βίντεο. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας μας για ποιο λόγο χάθηκαν αυτά τα βίντεο, αν όχι γιατί ακριβώς έδειχναν τον λόγο της πυρόσφαιρας».

Η δίκη που διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της θεσσαλικής πόλης, αφορά στο βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.