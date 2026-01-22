«Καρφί» της Λένας Διβάνη κατά Καρυστιανού: «Πριν καλά – καλά βγείτε στο κλαρί…»

Η ακαδημαϊκός και συγγραφέας, Λένα Διβάνη, στρέφεται κατά της Μαρίας Καρυστιανού. Η κυρία Διβάνη, που πέρυσι είχε επιλέξει τη Μαρία Καρυστιανού ως γυναίκα της χρονιάς, αναρωτιέται αν θα αποδειχθεί πολιτικά επκίνδυνη και της καταλογίζει ότι πριν καλά – καλά βρεθεί στον στίβο της πολιτικής, έχει χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που καλύπτουν ακροδεξιές ιδέες.

«Κυρία Καρυστιανού μου εγώ, να ξέρετε, πέρσι σας επέλεξα για γυναίκα της χρονιάς όταν με ρώτησε η “Καθημερινή”. Και το αξίζατε. Αν και είστε γιατρός, μάθατε πολύ γρήγορα να υπερασπίζεστε σαν κορυφαία δικηγόρος το δίκιο των χαμένων ψυχών. Φέτος μπήκατε στην πολιτική και το επιβεβαιώσατε: Μαθαίνετε πραγματικά πολύ γρήγορα. Πριν καλά – καλά βγείτε στο κλαρί τα χρησιμοποιήσατε όλα τα μισόλογα, τα επαμφοτερίζοντα, τις ημιδιαψεύσεις, την καλοσυνάτη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες», γράφει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Θα αποδειχτείτε πολιτικά επικίνδυνη; Δεν ξέρω. Ως επιστήμων νομίζω ναι, αλλά ως συγγραφέας θα πω ίσως και όχι. Τέλος πάντων, θα προτείνω να το βάλουν σε διαβούλευση. Μη νομίζετε, δεν είμαι καμιά αφελής, θέλω κι εγώ να διευρύνω το κοινό μου», επεσήμανε ακόμη η ακαδημαϊκός και συγγραφέας.