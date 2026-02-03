Υπουργείο Μεταφορών: Επείγουσα εντολή στην Hellenic Train να ελέγξει όλα τα καθίσματα των τρένων

Εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών μετά το πρόσφατο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που «έδειξε» ότι τα καθίσματα του τρένου δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές ανθεκτικότητας στη φωτιά που θα έπρεπε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, σήμερα το υπουργείο Μεταφορών έστειλε επείγουσα εντολή στην Hellenic Train να ελεγχθούν όλα τα καθίσματα των τρένων που βρίσκονται σε κυκλοφορία.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 30 συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών έχουν υποβάλει αίτημα να μην κλείσει η έρευνα στα τρένα που εξακολουθούν να κυκλοφορούν και μεταφέρουν πολίτες σήμερα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προδιαγραφές πυραντοχής και πυρασφάλειας στα καθίσματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εντολή του υπουργείου Μεταφορών για άμεσο επανέλεγχο στα καθίσματα των τρένων έρχεται μετά την γνωστοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αναδειχθεί από τους συγγενείς των θυμάτων εδώ και αρκετούς μήνες, με βασικό πυρήνα αν συνεχίζουν να υπάρχουν παρόμοια καθίσματα στα τρένα της Hellenic Train που κυκλοφορούν.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στα τρένα της Hellenic Train υπάρχουν διάφορες παρτίδες καθισμάτων. Κανονικά τα καθίσματα φέρουν μία εξωτερική πυράντοχη στρώση που δεν αναφλέγεται σε περίπτωση φωτιάς. Αντίστοιχα στο εσωτερικό των καθισμάτων υπάρχει επίσης γέμιση με πυράντοχο υλικό.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ διαπιστώθηκε ότι σε κάποια από τα καθίσματα κάτω από το εξωτερικό πυράντοχο ύφασμα είχε τοποθετηθεί ως υλικό πολυεστέρας, ένα υλικό που είναι ιδιαιτέρως εύφλεκτο.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΜ εξαιτίας του πολυεστέρα 7 έως 9 από τα 29 απανθρακωμένα θύματα της τραγωδία που είχαν γλιτώσει από τη σύγκρουση δεν κατάφεραν να σωθούν από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι για τον λόγο αυτό οι συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας για τον λόγο αυτό, το πρωί της Τετάρτης θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στην ΕΣΗΕΑ με αφορμή το πόρισμα και το πώς θα μπορούσαν να σωθούν οι επιβάτες που γλίτωσαν της σύγκρουσης.

Δείτε το βίντεο του OPEN:

