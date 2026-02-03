Τέμπη 2026: Πώς θα γίνουν φέτος οι εκδηλώσεις εν μέσω κλίματος διχασμού

Οι δηλώσεις Ασλανίδη και Ρούτσι στο Newsbomb για τη φετινή μαύρη επέτειο των τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Τέμπη 2026: Πώς θα γίνουν φέτος οι εκδηλώσεις εν μέσω κλίματος διχασμού
Τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος, στις 28 Φεβρουαρίου, από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2024, στη συμπλήρωση ενός χρόνου από την τραγωδία, συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, καθώς και τρισάγιο στον τόπο του δυστυχήματος από συγγενείς των θυμάτων.

Επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε και την ίδια ημέρα του 2025 στα Τέμπη, οι συγκεντρώσεις όμως στην τραγική επέτειο των δύο ετών, πλημμύρισαν τους δρόμους όλης της χώρας, καθώς η οργή των πολιτών για την πάροδο του χρόνου, χωρίς να έχουν καταλογιστεί ευθύνες για το δυστύχημα, είχε ξεχειλίσει.

Τι θα γίνει φέτος

Φέτος, όμως, τα πράγματα ίσως να είναι λίγο διαφορετικά. Το βέβαιο είναι ότι το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στη σύγκρουση θα συγκεντρωθούν και πάλι στον τόπο του δυστυχήματος για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων. Βέβαια θεωρούνται και τα καλέσματα σε συγκεντρώσεις εκείνη την ημέρα σε όλη την Ελλάδα.

Αυτό που έχει αλλάξει, όμως, είναι η ενότητα του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών 2023, καθώς μετά τη γνωστοποίηση της πρόθεσης της Μαρίας Καρυστιανού να δημιουργήσει κόμμα, στο εσωτερικό του Συλλόγου έχουν υπάρξει τριγμοί.

Επομένως, ένα βασικό ερώτημα είναι ποιος θα μιλήσει στους συγκεντρωμένους, στο συλλαλητήριο της Αθήνας, μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από τη θέση της προέδρου του Συλλόγου. Υπενθυμίζεται ότι, πέρυσι στο βήμα για να απευθύνουν χαιρετισμό, εκτός της Μαρίας Καρυστιανού είχαν ανέβει και ο Παύλος Ασλανίδης, ο Ηλίας Παπαγγελής και η Μιρέλα Ρούτσι.

Επιπλέον, άγνωστο παραμένει αν την προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή, σωματεία, συνδικάτα και συλλογικότητες θα καλέσουν σε γενική απεργία, όπως είχε γίνει και πέρυσι, μιας και φέτος η «μαύρη» επέτειος πέφτει Σάββατο.

Προς το παρόν πάντως, η ΓΣΕΕ δεν έχει συνεδριάσει για αυτόν τον λόγο και δεν έχει λάβει κάποια απόφαση, όπως ενημέρωσε το Newsbomb.gr.

Για μία ημέρα κινητοποιήσεων κάνουν λόγο Ασλανίδης και Ρούτσι

Από την άλλη διακινούνται και σενάρια που θέλουν ορισμένους συγγενείς διχασμένους, σχετικά με το αν πρέπει οι εκδηλώσεις να πραγματοποιηθούν και προηγούμενες ημέρες του Σαββάτου, ίσως από Παρασκευή, ακόμα και από Πέμπτη. Το Newsbomb.gr επικοινώνησε με τον Παύλο Ασλανίδη, ο οποίος υπογράμμισε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες και θα λάβει σχετική απόφαση, ωστόσο, όπως είπε ο ίδιος, το πιθανότερο είναι να γίνει ό,τι και πέρυσι, δηλαδή «μνημόσυνο στα Τέμπη και πανελλαδικές συγκεντρώσεις το Σάββατο». Δεν έκανε λόγο για καμία πρόθεση του Συλλόγου για προγενέστερες του Σαββάτου εκδηλώσεις.

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας και αυτός στο Newsbomb.gr, τόνισε ότι θα υπάρξουν καλέσματα σε πανελλαδικά συλλαλητήρια για το Σάββατο, υπογραμμίζοντας ότι «εγώ θα είμαι στο Σύνταγμα», ενώ ανέφερε ότι δεν γνωρίζει κάτι σχετικά με το αν σωματεία ή συνδικάτα προτίθενται να προκηρύξουν απεργία για την Παρασκευή. «Αν θέλουν να το κάνουν είναι στη δική τους ευχέρεια», σημείωσε.

Το Newsbomb.gr, επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τον Σύλλογο, εκπρόσωπος του οποίου ανέφερε ότι βρίσκονται εν αναμονή της συνεδρίασης του Δ.Σ., όταν και θα ληφθεί η απόφαση.

