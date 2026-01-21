Οταν άκουσα τη Μ.Καρυστιανού, ήταν σαν να έφαγα κλωτσιά στα @@

Εδώ και μερικές ώρες πολύς κόσμος, περισσότερος και από τις φορές που έχει τεθεί επί της ουσίας το θέμα, συζητά την τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις. Προσωπικά όταν άκουσα την τοποθέτηση της ήταν σαν να έφαγα κλωτσιά στα @@. Τόσο μεγάλος ήταν ο πόνος και τόσο άβολος. Γιατί πίστευα ότι το τι θα κάνει ένα κορίτσι με το κορμί της και τη ζωή της, είναι ξεκάθαρο, στο μυαλό το δικό μου μάλιστα, πολύ πριν το 1986 που το κάναμε και Νόμο στην Ελλάδα. Ή έτσι θα έπρεπε. Εκτός και αν θεωρούμε τις γυναίκες μέσο αναπαραγωγής ακόμα και χωρίς τη θέληση τους. Κι επειδή τέτοιες μικρές ή μεγάλες χαζομάρες τις λένε οι διάφοροι Αναδιωτηδες για τα ψηφαλακια, για αυτό και η κουβέντα της Μαρίας Καρυστιανού ήταν κλωτσιά… Δεν την έχει ανάγκη η γυναίκα-σύμβολο των Τεμπων, ούτε καν για την καριέρα της ως πολιτικός.

Το να διαφωνείς με αυτή την άποψη της Καρυστιανού είναι όχι απλά δικαίωμα αλλά υποχρέωση σου αν θες να λέγεσαι άνθρωπος. Πρόσεξε, όχι προοδευτικός. Απλά άνθρωπος που δεν θεωρεί ότι μπορεί να επιβάλλει τη δική του θέληση σε ένα κορίτσι. Όπως υποχρέωση σου είναι να αποτελέσεις ασπίδα στην Μαρία Καρυστιανού που για μια ακόμη φορά επιχειρούν να την διαπομπεύσουν. Αυτό που γίνεται με αφορμή τη συγκεκριμένη άποψη της Καρυστιανού δεν είναι κριτική. Είναι προσπάθεια ισοπέδωσης. Είναι ένα ακόμα ξεκαθάρισμα λογαριασμών με στόχο να εξαφανιστεί η Καρυστιανού από τα κοινά. Η Καρυστιανού το ξέρει. Ξέρει πως είναι επικίνδυνη για το σύστημα και τους μηχανισμούς που τρώνε με χρυσά κουτάλια, στην πλάτη του κοσμάκη, εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Ξέρει πως ακόμη κι αν πει το Πάτερ Ημών θα κατηγορηθεί, για θρησκόληπτη και θεούσα.

Κι επειδή το ξέρει θα πρέπει να προσέξει πολύ τις επόμενες τοποθετήσεις της. Οχι για να μην διχάσει. Το θέμα των αμβλώσεων δεν χωράει καν κουβέντα. Δεν έχει εμείς και οι άλλοι. Το κορίτσι που μένει έγκυος θα αποφασίσει αυτό και μόνο αυτό για το κορμί του και τη ζωή του.

Για να μην δίνει δουλειά σε όλους αυτούς τους «δολοφόνους». Όλους αυτούς που θέλουν να την εξαφανίσουν εδώ και τρία χρόνια. Όλους αυτούς που θέλουν να ξεχάσουμε για ποιον λόγο η Καρυστιανού και οι υπόλοιποι γονείς έγιναν σύμβολα. Όλους αυτούς που ήθελαν και θέλουν τα Τέμπη να είναι… χαμηλά στην ατζέντα. Και δυστυχώς η Μαρία Καρυστιανου με δηλώσεις σαν κι αυτή τους έδωσε την ευκαιρία να κάνουν… μεροκάματο. Αυτό το αισχρό μεροκάματο που παίρνουν εδώ και χρόνια, όλα αυτά τα δίποδα σκουπίδια…