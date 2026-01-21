Πώς διαβάζουν στη ΝΔ τις πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης περιέγραψε χθες τον τρόπο με τον οποίο η ΝΔ διαβάζει τις πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

«Η πολιτική δεν είναι μονοθεματική, η πολιτική θέλει απαντήσεις σε όλα. Εφόσον η κ. Καρυστιανού έχει επιλέξει να πολιτευτεί, αναμένουμε να διατυπώσει το πρόγραμμά της. Με βάση τις μέχρι τώρα θέσεις που έχει διατυπώσει, είναι σαφές ότι πολλές από αυτές είναι βαθύτατα προβληματικές», είπε ο κ. Μαρινάκης και σε ότι αφορά το θέμα των αμβλώσεων συμπλήρωσε: «Είναι αδιανόητο να συζητάμε το 2026 για το τι θα κάνει μια γυναίκα με το σώμα της. Αυτά η χώρα μας τα έχει λύσει πολλές δεκαετίες πριν.

Δεν θα ξανανοίξουμε, λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο, είναι μια απαράδεκτη δήλωση».

Μάλιστα όπως είπε αν είχε κάνει τέτοιες δηλώσεις κάποιο στέλεχος της ΝΔ, πανελίστριες και παρουσιαστές θα είχαν βγει στα κάγκελα: «Ωστόσο φανερή είναι και η υποκρισία: Αν μια βουλευτής της ΝΔ ή κάποιο άλλο στέλεχός μας είχε πει το 1/10 από αυτά που είπε η κυρία Καρυστιανού, διάφορες παρουσιάστριες, πανελίστριες, όλοι αυτοί που κάνουν πορείες θα είχαν κινητοποιηθεί ήδη και θα οργάνωναν συναυλίες και πορείες».

Τα γαλάζια στελέχη εκτιμούν ότι δεν χρειάζεται η ΝΔ να αντιπαρατεθεί με την κυρία Καρυστιανού διότι εκτίθεται από μόνη της με τις δημόσιες δηλώσεις και τις τοποθετήσεις της. Τόσο της ιδίας, όσο και του περιβάλλοντός της.

Είναι ενδεικτική η δήλωση που έκανε χθες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για την κυρία Καρυστιανού στον ΑΝΤ1: «Άλλες πέντε συνεντεύξεις να δώσει και δεν θα ασχοληθούμε ξανά με την πολιτική της καριέρα».

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εντάσσουν την κυρία Καρυστιανού στη γενικότερη προσπάθεια της αντιπολίτευσης η οποία κινείται στα όρια του τακτικισμού: πάμε να ρίξουμε τον Μητσοτάκη με οποιονδήποτε τρόπο.

«Είναι φαινόμενο της αντιπολίτευσης, χωρίς θέσεις, χωρίς προτάσεις, χωρίς πρόγραμμα, να σηκώνουν μόνο μία σημαία: Να πέσει ο Μητσοτάκης. Και με ποιον να πέσει; Υπενθυμίζουμε την περίπτωση Κασσελάκη, πόσο περιζήτητος ήταν για συνεντεύξεις, για τραπέζια, για συναντήσεις, και πόσοι «έγκυροι» αναλυτές έλεγαν ότι είναι κάτι διαφορετικό.

Απευθυνόμαστε λοιπόν, σε εκείνους που έγιναν υποστηρικτές ενός προσώπου πριν ακούσουν τι λέει. Και τώρα είναι εκτεθειμένοι. Άλλο να στηρίζεις τη μάνα που ζητάει Δικαιοσύνη για το παιδί της και άλλο να στηρίζεις τη μέλλουσα πολιτικό, όπως η ίδια έχει προαναγγείλει, χωρίς να έχεις ακούσει τι λέει. Άλλο να λέει κάποιος «στηρίζω τη μάνα, αλλά να ακούσω τι θα πει» και άλλο να λέει «τη στηρίζω χωρίς να ακούσω τι θα πει».

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 10 χρόνια πρώτος στις δημοσκοπήσεις και στις εκλογές, όχι γιατί είναι αλάνθαστος, προφανώς και λάθη έχουν γίνει και πρέπει να διορθωθούν, αλλά γιατί πρώτον έχει κάνει πολλά και σημαντικά για τον τόπο και δεύτερον και κυριότερο γιατί από την πρώτη στιγμή που εξελέγη Πρόεδρος της ΝΔ δημιούργησε θέσεις, προτάσεις και πρόγραμμα. Μίλησε για το κόμμα του και για το πού θέλει να πάει τη χώρα και όχι για τους άλλους. Οι άλλοι μιλάνε μόνο για το πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζουν ότι: «Είναι ο Πρωθυπουργός των μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι ο Πρωθυπουργός που έχει καθαρίσει την κατάσταση στα πανεπιστήμια, στα γήπεδα. Είναι ο Πρωθυπουργός που επί των ημερών του έχουν εξαρθρωθεί οι περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις. Που έχει μειώσει ως φιλελεύθερος πολιτικός περισσότερους φόρους. Μπορεί να κάνει κι άλλα περισσότερα και αυτό είναι και το στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές».

