Πώς διαβάζουν στη ΝΔ τις πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής οι πολιτικές θέσεις της κυρίας Καρυστιανού είναι βαθύτατα προβληματικές

Κώστας Τσιτούνας

Πώς διαβάζουν στη ΝΔ τις πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης περιέγραψε χθες τον τρόπο με τον οποίο η ΝΔ διαβάζει τις πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

«Η πολιτική δεν είναι μονοθεματική, η πολιτική θέλει απαντήσεις σε όλα. Εφόσον η κ. Καρυστιανού έχει επιλέξει να πολιτευτεί, αναμένουμε να διατυπώσει το πρόγραμμά της. Με βάση τις μέχρι τώρα θέσεις που έχει διατυπώσει, είναι σαφές ότι πολλές από αυτές είναι βαθύτατα προβληματικές», είπε ο κ. Μαρινάκης και σε ότι αφορά το θέμα των αμβλώσεων συμπλήρωσε: «Είναι αδιανόητο να συζητάμε το 2026 για το τι θα κάνει μια γυναίκα με το σώμα της. Αυτά η χώρα μας τα έχει λύσει πολλές δεκαετίες πριν.
Δεν θα ξανανοίξουμε, λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο, είναι μια απαράδεκτη δήλωση».

Μάλιστα όπως είπε αν είχε κάνει τέτοιες δηλώσεις κάποιο στέλεχος της ΝΔ, πανελίστριες και παρουσιαστές θα είχαν βγει στα κάγκελα: «Ωστόσο φανερή είναι και η υποκρισία: Αν μια βουλευτής της ΝΔ ή κάποιο άλλο στέλεχός μας είχε πει το 1/10 από αυτά που είπε η κυρία Καρυστιανού, διάφορες παρουσιάστριες, πανελίστριες, όλοι αυτοί που κάνουν πορείες θα είχαν κινητοποιηθεί ήδη και θα οργάνωναν συναυλίες και πορείες».

Τα γαλάζια στελέχη εκτιμούν ότι δεν χρειάζεται η ΝΔ να αντιπαρατεθεί με την κυρία Καρυστιανού διότι εκτίθεται από μόνη της με τις δημόσιες δηλώσεις και τις τοποθετήσεις της. Τόσο της ιδίας, όσο και του περιβάλλοντός της.

Είναι ενδεικτική η δήλωση που έκανε χθες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για την κυρία Καρυστιανού στον ΑΝΤ1: «Άλλες πέντε συνεντεύξεις να δώσει και δεν θα ασχοληθούμε ξανά με την πολιτική της καριέρα».

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εντάσσουν την κυρία Καρυστιανού στη γενικότερη προσπάθεια της αντιπολίτευσης η οποία κινείται στα όρια του τακτικισμού: πάμε να ρίξουμε τον Μητσοτάκη με οποιονδήποτε τρόπο.

«Είναι φαινόμενο της αντιπολίτευσης, χωρίς θέσεις, χωρίς προτάσεις, χωρίς πρόγραμμα, να σηκώνουν μόνο μία σημαία: Να πέσει ο Μητσοτάκης. Και με ποιον να πέσει; Υπενθυμίζουμε την περίπτωση Κασσελάκη, πόσο περιζήτητος ήταν για συνεντεύξεις, για τραπέζια, για συναντήσεις, και πόσοι «έγκυροι» αναλυτές έλεγαν ότι είναι κάτι διαφορετικό.

Απευθυνόμαστε λοιπόν, σε εκείνους που έγιναν υποστηρικτές ενός προσώπου πριν ακούσουν τι λέει. Και τώρα είναι εκτεθειμένοι. Άλλο να στηρίζεις τη μάνα που ζητάει Δικαιοσύνη για το παιδί της και άλλο να στηρίζεις τη μέλλουσα πολιτικό, όπως η ίδια έχει προαναγγείλει, χωρίς να έχεις ακούσει τι λέει. Άλλο να λέει κάποιος «στηρίζω τη μάνα, αλλά να ακούσω τι θα πει» και άλλο να λέει «τη στηρίζω χωρίς να ακούσω τι θα πει».

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 10 χρόνια πρώτος στις δημοσκοπήσεις και στις εκλογές, όχι γιατί είναι αλάνθαστος, προφανώς και λάθη έχουν γίνει και πρέπει να διορθωθούν, αλλά γιατί πρώτον έχει κάνει πολλά και σημαντικά για τον τόπο και δεύτερον και κυριότερο γιατί από την πρώτη στιγμή που εξελέγη Πρόεδρος της ΝΔ δημιούργησε θέσεις, προτάσεις και πρόγραμμα. Μίλησε για το κόμμα του και για το πού θέλει να πάει τη χώρα και όχι για τους άλλους. Οι άλλοι μιλάνε μόνο για το πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζουν ότι: «Είναι ο Πρωθυπουργός των μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι ο Πρωθυπουργός που έχει καθαρίσει την κατάσταση στα πανεπιστήμια, στα γήπεδα. Είναι ο Πρωθυπουργός που επί των ημερών του έχουν εξαρθρωθεί οι περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις. Που έχει μειώσει ως φιλελεύθερος πολιτικός περισσότερους φόρους. Μπορεί να κάνει κι άλλα περισσότερα και αυτό είναι και το στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο νέος ΚΟΚ και τα μπλόκα της Τροχαίας αποδίδουν: Λιγότερες παραβάσεις, αλκοτέστ μιας χρήσης και στροφή σε συνοικιακά μαγαζιά

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μεσογειακή ρεβάνς: Θα ενταχθεί η Ινδία στην ομάδα 3+1 Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ για να αντιμετωπίσει το «Ισλαμικό ΝΑΤΟ»;

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στη ΝΔ τις πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού

06:12ΥΓΕΙΑ

«Όταν τα φάρμακα δεν θα επιδρούν, δεν θα μπορώ να περπατώ καθόλου»: 16 μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ του Newsbomb για τη νόσο Πάρκινσον

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη», λέει η σύζυγος του θύματος - Απολογείται σήμερα ο 44χρονος

06:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα – Δείτε την αναλυτική λίστα

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Συναγερμός για πλημμυρικά φαινόμενα

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου

04:24ΕΡΓΑΣΙΑ

50η «Ημέρα Καριέρας»: Πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας σας περιμένουν - Ο πίνακας όλες με τις επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες ειδικότητες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στο Νίγηρα: 31 άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση τζιχαντιστών

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Ντανόν στον ΟΗΕ: «Υψηλή ετοιμότητα» του Ισραήλ για Ιράν, Γάζα, Λίβανο και Συρία

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

02:42ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικά drones έπληξαν περιοχές στη νότια Ρωσία: 8 τραυματίες – Ζημιές σε κατοικίες και αυτοκίνητα

02:16ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

01:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στην Αστυπάλαια

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Νέα κατάσχεση τάνκερ από δυνάμεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ο κοινοτάρχης, η σύζυγός του και ο δράστης γλεντούσαν μαζί, λίγο καιρό πριν το έγκλημα

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Συναγερμός για πλημμυρικά φαινόμενα

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας κοντά στη Βαρκελώνη – Ένας νεκρός και 37 τραυματίες

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη», λέει η σύζυγος του θύματος - Απολογείται σήμερα ο 44χρονος

21:35ΚΑΙΡΟΣ

Επισημάνσεις Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία- Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμύρες, πού θα χιονίσει

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

22:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναστροπή στην υπόθεση θανάτου του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή - Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του εγκλήματος

06:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα – Δείτε την αναλυτική λίστα

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλείνει το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα - Αναβάλλονται οι εξετάσεις

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία μετά την τραγωδία στην Ανδαλουσία: Τρένο συγκρούστηκε με τοίχο που είχε καταρρεύσει - Νεκρός ο μηχανοδηγός - 15 τραυματίες

23:05ΕΡΓΑΣΙΑ

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από το υπουργείο Εργασίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος Καρυστιανού: Ό,τι χειρότερο η δολοφονία ενός αγέννητου παιδιού – Να κάνουμε δημοψηφίσματα και για τη μοναρχία και για τη μοιχεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ