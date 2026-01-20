Σούρλας - δικηγόρος Καρυστιανού: «Γιατί όχι δημοψήφισμα για μοναρχία και για μοιχεία;»

Η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις, άνοιξε την... πόρτα και σε άλλες «φωνές», που έθιξαν το θέμα, ενώ κάποιοι το... διάνθισαν ακόμα περισσότερο.

Ένας εξ αυτών, κι ο εκ των δικηγόρων της κυρίας Καρυστιανού, Στέλιος Σούρλας. Μετά τον βουλευτή της Νίκης, Νίκο Παπαδόπουλο, που τάχθηκε υπέρ της επανεξέτασης του θέματος των αμβλώσεων, ο κ. Σούρλας το πήγε ένα βήμα παρακάτω.

Κληθείς να σχολιάσει τα λεγόμενα της κυρίας Καρυστιανού, Στέλιος Σούρλας, υπεραμύνθηκε της τοποθέτησης της Μ. Καρυστιανου θέτοντας αρχικά το ερώτημα «γιατί θεωρείται ακραία μία θέση η οποία είναι δικαίωμά της να την εκφράσει;».

Ακολούθως, είπε «ό,τι χειρότερο είναι η δολοφονία ενός αγέννητου παιδιού και όχι το να φέρει στον κόσμο μία γυναίκα ένα παιδί το οποίο ενδεχομένως να μην το ήθελε αρχικά». Συνεχίζοντας σημείωσε ότι «από την στιγμή που έχουν συλλάβει και έχουν προχωρήσει σε εγκυμοσύνη, δεν είναι το τι θέλουμε εμείς, αλλά έχει προχωρήσει η φύση.

Τι είπε η κυρία Καρυστιανού, πως με τα δεδομένα που υφίστανται σήμερα, κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα αυτό. Και υπάρχει μία στάθμιση δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα της γυναίκας υπερτερούν αυτών ενός αγέννητου παιδιού;».

Στη συνέχεια, είπε πως κατά την άμβλωση «ένα βρέφος δολοφονείται με έναν φρικτό τρόπο. Αν παρακολουθήσει κάποιος μία έκτρωση, είναι μία φρικτή δολοφονία ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να αμυνθεί». Στο ίδιο πλαίσιο αναρωτήθηκε «γιατί να διχάζει κάτι το οποίο τίθεται σε δημοκρατικό διάλογο;».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο κ. Σούρλας είπε ότι η Δημοκρατία δεν έχει διλήμματα. «Γιατί όχι» αναρωτήθηκε σε ερώτηση για το αν θα πρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε δημοψηφίσματα για τη μοναρχία και τη μοιχεία, και συνέχισε πως αυτό σημαίνει άμεση Δημοκρατία. Στο ερώτημα να συζητήσουμε και τον θεσμό της μοιχείας απάντησε: «τι σχέση έχει η μοιχεία;» και στη συνέχεια είπε: «Φυσικά να κάνουμε».

