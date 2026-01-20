Υπέρ της Καρυστιανού τάσσεται ο βουλευτής της Νίκης που είχε βανδαλίσει την Εθνική Πινακοθήκη

Με μια ανάρτηση-ποταμό, ο Νίκος Παπαδόπουλος κατέθεσε τις απόψεις του για ένα συνταγματικά παγιωμένο, από το 1986, δικαίωμα των γυναικών

Υπέρ της Καρυστιανού τάσσεται ο βουλευτής της Νίκης που είχε βανδαλίσει την Εθνική Πινακοθήκη
Μετά τη Μαρία Καρυστιανού κι άλλος γιατρός που πολιτεύεται, τάσσεται κατά των αμβλώσεων. Ο λόγος για τον βουλευτή της Νίκης που βανδάλισε την Εθνική Πινακοθήκη.

Με μια ανάρτηση-ποταμό, ο Νίκος Παπαδόπουλος κατέθεσε τις απόψεις του για ένα συνταγματικά παγιωμένο, από το 1986, δικαίωμα των γυναικών.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο ανεξάρτητος βουλευτής και καρδιοχειρουργός Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε γίνει ευρέως γνωστός για τον βανδαλισμό έργων στην Εθνική Πινακοθήκη, υπεραμύνθηκε των απόψεων της Καρυστιανού.

Η ανάρτησή του

«Ως καρδιοχειρουργός, αλλά και ως άνθρωπος που έχει βιώσει επανειλημμένα την προσπάθεια φίμωσης και έκθεσης όποιου τολμά να ταράξει τα "ήρεμα νερά" του συστήματος, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ ξεκάθαρα.

Η ερώτηση που απευθύνθηκε στην Καρυστιανού δεν ήταν αθώα.
Ήταν στοχευμένη.

Στόχος της δεν ήταν ο διάλογος, αλλά η παγίδευση και η δημόσια έκθεσή της. Γιατί φοβούνται κάθε τι καινούργιο που βάζει σε κίνδυνο την επικοινωνιακή ”δικτατορία” τους.

Το ίδιο έργο το έχω δει και το έχω υποστεί προσωπικά στην πανδημία, στα ζητήματα των εκτρώσεων, στον γάμο των ομοφυλόφιλων.

Όποιος φέρνει κάτι νέο, όποιος αμφισβητεί το αφήγημα, επιχειρείται να ”καεί” ηθικά.

Ταυτόχρονα δηλώνω εξίσου καθαρά ότι οι δικές μου απόψεις είναι συγκεκριμένες, ακλόνητες και δεν διαπραγματεύονται. Ως καρδιοχειρουργός, αισθάνομαι λύπη και ντροπή παρακολουθώντας το αποψινό «πογκρόμ» της «πολιτικής ορθότητας» απέναντι στο αγέννητο παιδί.

Άνθρωποι που δίνουν ”θεατρικές παραστάσεις” σύγκρουσης από το βήμα της Βουλής, σήμερα ”τα βρήκαν”: Απαξίωσαν την ανθρώπινη ζωή.

Κάποιοι αρνούνται πεισματικά να ακούσουν την ΑΛΗΘΕΙΑ:

Η καρδιά του εμβρύου χτυπά. Χτυπά ΔΥΝΑΤΑ..

Και αυτό δεν είναι ιδεολογία – είναι ιατρικό γεγονός.

Σε όλη μου τη ζωή αφιερώθηκα στο να σώζω καρδιές.

Έδωσα ”μάχες”. Χιλιάδες ασθενείς πέρασαν από τα χέρια μου.

Πάλεψα με αυταπάρνηση για κάθε παλμό, για κάθε ανάσα, για κάθε ζωή.

Κι όμως, σήμερα κάποιοι μιλούν ψυχρά για τον θάνατο.

Για την αφαίρεση ζωής.

Για τη δολοφονία αθώων και μάλιστα υγιέστατων εμβρύων. Παράνοια!

Το κακό επικρατεί όταν οι άνθρωποι φοβούνται να πουν την αλήθεια.

Και η αλήθεια είναι μία:

η Ζωή ενός αγέννητου παιδιού έχει αξία.

Και αυτό το ομολογώ και ως γιατρός-καρδιοχειρουργός και ως πολύτεκνος πατέρας 6 παιδιών.

Λοιπόν: ΩΣ ΕΔΩ.

Πριν οδηγηθούμε στην πλήρη δημογραφική και ηθική κατάρρευση του έθνους μας, ας τολμήσουμε τουλάχιστον να παραδεχτούμε την αλήθεια.

Και ας αλλάξουμε πορεία – αν δεν είναι ήδη αργά.

Αξίζει να δείτε τις θέσεις του κινήματός μας για το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ στο 1ο σχόλιο.

Νίκος Παπαδόπουλος – καρδιοχειρουργός – ανεξάρτητος βουλευτής

Πρόεδρος του κινήματος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ».

