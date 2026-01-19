Δεληβοριάς, Μωραΐτης, Μπισμπίκης εναντίον Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Σάλο και θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων.

Η κυρία Καρυστιανού το πρωί της Δευτέρας (19/1), παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, όπου μεταξύ άλλων μίλησε και για τις αμβλώσεις. «Οι αμβλώσεις είναι θέμα διαβούλευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η κυρία Καρυστιανού, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων για τη δήλωσή της.

Πολιτικοί αλλά και καλλιτέχνες επίκριναν την τοποθέτησή της για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, παρότι στη χώρας μας είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα – και μάλιστα σε δύο φάσεις, με νόμο της ΝΔ το 1978 και με νόμο του ΠΑΣΟΚ το 1986.

«Aς αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει» ανέφερε η κυρία Καρυστιανού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς. Όπως υποστήριξε η τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου».

«Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω», είπε η κυρία Καρυστιανού, ενώ συμπλήρωσε στη συνέχεια πως «μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι’ αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται», κατέληξε.

Αντιδράσεις από τους καλλιτέχνες στις δηλώσεις Καρυστιανού περί αμβλώσεων

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες για τις δηλώσεις αυτές τόσο σε πολιτικό αλλά και κονωνικό επίπεδο.

Μάλιστα, αρκετοί καλλιτέχνες τάχθηκαν κατά των δηλώσεων της κυρίας Καρυστιανού. Μεταξύ αυτών ήταν και ο γνωστός τραγουδοποιός Φοίβος Δεληβοριάς, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν κοντά στην Μαρία Καρυστιανού.

Ο τραγουδοποιός με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση», ενώ παράλληλα σχολίασε ότι γίνεται πιο ξεκάθαρο το γιατί ο Σύλλογος των Τεμπών κρατά αποστάσεις από το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού.

«Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Σε παρόμοιο τόνο ήταν και η τοποθέτηση του στιχουργού Νίκου Μωραΐτη σε ανάρτηση που έκανε στα social media.

Συγκεκριμένα, ο στιχουργός έγραψε: «Θέμα δημόσιας διαβούλευσης το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση; Θα κάνουμε debate για το εάν η γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της το 2026; Θα φτάσουμε στις εποχές που πετσόκοβαν αλμπάνηδες το γυναικείο σώμα επειδή ήταν παράνομες οι αμβλώσεις; Και μόνο που, λόγω της δημοτικότητας της κυρίας Καρυστιανού, ανοίγει τέτοια συζήτηση σήμερα στη χώρα είναι ανατριχιαστικό. Απεριόριστος σεβασμός στη μητέρα Καρυστιανού που ζητάει δικαιοσύνη για το παιδί της. Με την πολιτικό Καρυστιανού κάθετη διαχωριστική γραμμή από εμένα, με όποιο προσωπικό κόστος. Ως εδώ. Δε θα γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω. ΩΣ ΕΔΩ ΟΜΩΣ».

Το ζήτημα σχολίασε και ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης με μία πιο λιτή ανάρτηση. Ο γνωστός ηθοποιός ανήρτησε ένα στόρι με τη φωτογραφία της κυρίας Καρυστιανού, σχολιάζοντας «Δεξιότερα της Δεξιάς η Καρυστιανού».

Πυρά από όλα τα κόμματα για τις δηλώσεις Καρυστιανού περί αμβλώσεων

Οι δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών στις αμβλώσεις, οδήγησαν σε μαζικές αντιδράσεις από τα κόμματα.

Η πρώτη κομματική αντίδραση για τις δηλώσεις Καρυστιανού ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών σχολίασε με αιχμηρό τρόπο. «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται και από έναν γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς τα πράγματα σε συζητήσεις οι οποίες είναι λυμένες και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του σχολίασε ότι είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα και όχι για πισωγύρισμα. «Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της. Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδη τόνισε πως: «Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση». Σε παρόμοιο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του Παυσανία Παπαγεωργίου, στέλεχους του κόμματος ο οποίος δήλωσε: «δεν είναι σωστό να λέμε αυτά τα ζητήματα έχουν λυθεί, πάντα συζητιούνται, να πείθονται και αυτοί που έχουν ίσως έχουν αντίθετη άποψη».

Το ΚΚΕ με σχόλιο που έκανε το Τμήμα της ΚΕ για την Ισοτιμία και τη Χειραφέτηση της Γυναίκας, επισημαίνει: «Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε “διαβούλευση”. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι, πίσω από γενικόλογες διακηρύξεις, είναι πολύ εύκολο να κρύβονται αναχρονιστικές, συντηρητικές και αντιδραστικές ιδέες».

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, είπε ότι: «Είναι σταθμισμένος νόμος που δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω συζήτηση».

Για το ζήτημα θέση πήρε και ο γραμματέας της Κ.Ε. της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος σχολίασε: «Η τοποθέτηση της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις είναι βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη».

