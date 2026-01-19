Δεληβοριάς, Μωραΐτης, Μπισμπίκης εναντίον Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Έντονες αντιδράσεις από καλλιτέχνες και πολιτικούς προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Δεληβοριάς, Μωραΐτης, Μπισμπίκης εναντίον Καρυστιανού για τις αμβλώσεις
SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σάλο και θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων.

Η κυρία Καρυστιανού το πρωί της Δευτέρας (19/1), παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, όπου μεταξύ άλλων μίλησε και για τις αμβλώσεις. «Οι αμβλώσεις είναι θέμα διαβούλευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η κυρία Καρυστιανού, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων για τη δήλωσή της.

Πολιτικοί αλλά και καλλιτέχνες επίκριναν την τοποθέτησή της για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, παρότι στη χώρας μας είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα – και μάλιστα σε δύο φάσεις, με νόμο της ΝΔ το 1978 και με νόμο του ΠΑΣΟΚ το 1986.

«Aς αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει» ανέφερε η κυρία Καρυστιανού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς. Όπως υποστήριξε η τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου».

«Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω», είπε η κυρία Καρυστιανού, ενώ συμπλήρωσε στη συνέχεια πως «μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι’ αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται», κατέληξε.

Αντιδράσεις από τους καλλιτέχνες στις δηλώσεις Καρυστιανού περί αμβλώσεων

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες για τις δηλώσεις αυτές τόσο σε πολιτικό αλλά και κονωνικό επίπεδο.

Μάλιστα, αρκετοί καλλιτέχνες τάχθηκαν κατά των δηλώσεων της κυρίας Καρυστιανού. Μεταξύ αυτών ήταν και ο γνωστός τραγουδοποιός Φοίβος Δεληβοριάς, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν κοντά στην Μαρία Καρυστιανού.

Ο τραγουδοποιός με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση», ενώ παράλληλα σχολίασε ότι γίνεται πιο ξεκάθαρο το γιατί ο Σύλλογος των Τεμπών κρατά αποστάσεις από το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού.

«Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Σε παρόμοιο τόνο ήταν και η τοποθέτηση του στιχουργού Νίκου Μωραΐτη σε ανάρτηση που έκανε στα social media.

Συγκεκριμένα, ο στιχουργός έγραψε: «Θέμα δημόσιας διαβούλευσης το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση; Θα κάνουμε debate για το εάν η γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της το 2026; Θα φτάσουμε στις εποχές που πετσόκοβαν αλμπάνηδες το γυναικείο σώμα επειδή ήταν παράνομες οι αμβλώσεις; Και μόνο που, λόγω της δημοτικότητας της κυρίας Καρυστιανού, ανοίγει τέτοια συζήτηση σήμερα στη χώρα είναι ανατριχιαστικό. Απεριόριστος σεβασμός στη μητέρα Καρυστιανού που ζητάει δικαιοσύνη για το παιδί της. Με την πολιτικό Καρυστιανού κάθετη διαχωριστική γραμμή από εμένα, με όποιο προσωπικό κόστος. Ως εδώ. Δε θα γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω. ΩΣ ΕΔΩ ΟΜΩΣ».

Το ζήτημα σχολίασε και ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης με μία πιο λιτή ανάρτηση. Ο γνωστός ηθοποιός ανήρτησε ένα στόρι με τη φωτογραφία της κυρίας Καρυστιανού, σχολιάζοντας «Δεξιότερα της Δεξιάς η Καρυστιανού».

karystianou-bisbikis.jpg

Πυρά από όλα τα κόμματα για τις δηλώσεις Καρυστιανού περί αμβλώσεων

Οι δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών στις αμβλώσεις, οδήγησαν σε μαζικές αντιδράσεις από τα κόμματα.

Η πρώτη κομματική αντίδραση για τις δηλώσεις Καρυστιανού ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών σχολίασε με αιχμηρό τρόπο. «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται και από έναν γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς τα πράγματα σε συζητήσεις οι οποίες είναι λυμένες και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του σχολίασε ότι είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα και όχι για πισωγύρισμα. «Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της. Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδη τόνισε πως: «Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση». Σε παρόμοιο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του Παυσανία Παπαγεωργίου, στέλεχους του κόμματος ο οποίος δήλωσε: «δεν είναι σωστό να λέμε αυτά τα ζητήματα έχουν λυθεί, πάντα συζητιούνται, να πείθονται και αυτοί που έχουν ίσως έχουν αντίθετη άποψη».

Το ΚΚΕ με σχόλιο που έκανε το Τμήμα της ΚΕ για την Ισοτιμία και τη Χειραφέτηση της Γυναίκας, επισημαίνει: «Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε “διαβούλευση”. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι, πίσω από γενικόλογες διακηρύξεις, είναι πολύ εύκολο να κρύβονται αναχρονιστικές, συντηρητικές και αντιδραστικές ιδέες».

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, είπε ότι: «Είναι σταθμισμένος νόμος που δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω συζήτηση».

Για το ζήτημα θέση πήρε και ο γραμματέας της Κ.Ε. της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος σχολίασε: «Η τοποθέτηση της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις είναι βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:00ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ: 1.100 κλήσεις σε μια εβδομάδα - Περισσότερες από τις μισές στην Αττική

21:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Βασικός στο All-Star Game για 10η σερί χρονιά

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός σε ηλικία 74 ετών ο Μιχάλης Παντούλας, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ανήλικος εντοπίστηκε με αυτοσχέδιο γκλοπ

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Τι συνέβη στην Ανδαλουσία; Τα κρίσιμα 20 δευτερόλεπτα

21:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Χειμώνας με διάρκεια» - Η πρόγνωση Κολυδά

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Δεληβοριάς, Μωραΐτης, Μπισμπίκης εναντίον Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση»

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για Ιράν: «Ελπίζουμε ότι οι ταραχές θα επιλυθούν με τον διάλογο και τη διπλωματία»

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί την Τετάρτη η Θεσσαλονίκη

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Διαφωνία Νετανιάχου με Τραμπ: «Όχι» σε στρατιώτες από Τουρκία και Κατάρ στη Γάζα

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς κατά Δεληβοριά: «Tώρα λες ότι είσαι δίπλα μας, η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη»

20:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας πόλο: Ο αντίπαλος στα ημιτελικά και πότε θα γίνει ο σπουδαίος αγώνας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αρχαία βασιλική 2.000 ετών του «πατέρα της αρχιτεκτονικής» Βιτρούβιου

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

20:47ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστάσεις» από τη Γροιλανδία κρατά η Ουγγαρία: «Δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 40 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών - Βίντεο

20:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 16 ετών - Σε ελεύθερη πτώση οι ευρωπαϊκές αγορές

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός την Τρίτη: Θυελλώδεις άνεμοι σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και δυτική Στερεά - Νέα επιδείνωση από Τετάρτη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Παραιτείται ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς κατά Δεληβοριά: «Tώρα λες ότι είσαι δίπλα μας, η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη»

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ποιες ώρες αναμένεται να βρέξει πολύ στην Αττική την Τετάρτη – Η πρόγνωση του gfs Europe

17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο νεκρός βαρυποινίτης από την επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού

21:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Χειμώνας με διάρκεια» - Η πρόγνωση Κολυδά

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

14:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δήμος Κάβουρας επιτέθηκε σε διαιτητή αγώνα στη Χίο και την έστειλε στο νοσοκομείο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» - Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Δεληβοριάς, Μωραΐτης, Μπισμπίκης εναντίον Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση»

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός σε ηλικία 74 ετών ο Μιχάλης Παντούλας, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion: Οριακή άνοδος της ΝΔ - Τι καταγράφει για Καρυστιανού και Τσίπρα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα - Νεκρός 29χρονος δικυκλιστής

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Valentino

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ