Πλακιάς κατά Δεληβοριά: «Tώρα λες ότι είσαι δίπλα μας, η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη»

Το σχόλιο του Φοίβου Δεληβοριά για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση του Νίκου Πλακιά.

Συγκεκριμένα ο τραγουδοποιός ανέφερε σε ανάρτησή του: «Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

Ακολούθησαν εκατοντάδες σχόλια κάτω από την ανάρτησή του Φοίβου Δεληβοριά μεταξύ των οποίων και του Νίκου Πλακιά ο οποίος έγραψε: «Εσύ δεν ήσουν Φοίβος Δεληβοριάς/Foivos Delivorias τότε που σας είπα να μην κάνετε την συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση ;

Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε , για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας .

Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς.

30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες: εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία .

Δεν ξεχνάμε. Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη».

