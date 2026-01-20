Μαρινάκης για Καρυστιανού: Αδιανόητο να συζητάμε το 2026, το τι θα κάνει μια γυναίκα με το σώμα της

Σκληρή κριτική στη Μαρία Καρυστιανού και τη θέση που διατύπωσε χθες σε συνέντευξή της ως προς το ζήτημα της άμβλωσης, άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, σπεύδοντας να διαχωρίσει τη μάνα που ζητάει Δικαιοσύνη για το παιδί της και τη μέλλουσα πολιτικό

«Είναι αδιανόητο να συζητάμε το 2026 για το τι θα κάνει μια γυναίκα με το σώμα της. Αυτά η χώρα μας τα έχει λύσει πολλές δεκαετίες πριν. Δεν θα ξανανοίξουμε, λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξανανοίξουμε, είναι μια απαράδεκτη δήλωση» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφερθείς στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις της κ. Καρυστιανού, σημείωσε ότι «Δεν είναι η αριστερά. Για να μην λέμε μόνο για την αριστερά. Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι το φαινόμενο της αντιπολίτευσης χωρίς θέσεις, χωρίς προτάσεις, χωρίς πρόγραμμα, ακόμα και να είναι, προφανώς, κάτι διαφορετικό από εμάς, χωρίς έντονη κριτική για την κυβέρνηση, με μόνο μία σημαία: Να πέσει ο Μητσοτάκης».

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για πολιτικούς «αλεξιπτωτιστές», αναφερόμενος στον Στέφανο Κασσελάκη.

Παράλληλα, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ένα σημαντικό κομμάτι μέσων ενημέρωσης για απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης πάνω στο «πιο τραγικό της δυστύχημα» των Τεμπών. «Παίζοντας με το συναίσθημα και τον πόνο των ανθρώπων, ουσιαστικά έστησε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι παραπλάνησης» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την απόφαση της κυρίας Καρυστιανού να πολιτευτεί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι είναι απολύτως θεμιτό να μετατρέπεις το προσωπικό σου τραύμα σε δράση, και άλλο πράγμα είναι να χρησιμοποιείς το συλλογικό τραύμα της κοινωνίας για προσωπική πολιτική ανέλιξη».

Περαιτέρω, άφησε αιχμές στην κ. Καρυστιανού και για άσκηση μονοθεματικής πολιτικής. Η πολιτική δεν είναι μονοθεματική, η πολιτική θέλει απαντήσεις σε όλα, προσέθεσε και σημείωσε: Εφόσον η κυρία Καρυστιανού έχει επιλέξει να πολιτευτεί, την περιμένουμε να διατυπώσει το πρόγραμμά της. Όπως είπε, η πολιτική γίνεται από πολιτικές, από προγράμματα που εφαρμόζονται, από θέσεις και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 10 χρόνια πρώτος.

Καταληκτικά, υπεραμύνθηκε του έργου της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων εδώ και δέκα χρόνια, «γιατί έχει δημιουργήσει θέσεις, προτάσεις και πρόγραμμα, μιλά για το μέλλον της χώρας και όχι για το πώς θα ρίξει τους άλλους».

