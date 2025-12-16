Βόλος: Δημοτικός σύμβουλος καταγγέλλει Αντιδήμαρχο για ξυλοδαρμό - Κατέληξε στο νοσοκομείο

Τον ξυλοδαρμό του από αντιδήμαρχο του Βόλου κατήγγειλε δημοτικός σύμβουλος, λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης του δημάρχου Αχιλλέα Μπέου, στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου).

Ο δημοτικός σύμβουλος Στέλιος Λημνιός, ο οποίος νοσηλεύεται, κατονόμασε ως δράστη τον αντιδήμαρχο Χρήστο Στεφόπουλο και περιέγραψε στα gegonota.news την επίθεση.

Όπως κατήγγειλε έξω από το γραφείο της γραμματείας της εταιρίας ύδρευσης όπου πήγε να καταθέσει αναφορά, με την ιδιότητα του συμβούλου της αντιπολίτευσης, τον σταμάτησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αργύρης Καπάνας (νυν πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ), και οι αντιδήμαρχοι, Μιχάλης Καπουρνιώτης και Χρήστος Στεφόπουλος.

«Με σταμάτησαν, μου έκλεισαν τον διάδρομο και άρχισαν να με βρίζουν. Ξαφνικά άρχισε να με χτυπάει ο Στεφόπουλος με χαστούκια. Έπεσα κάτω και όταν προσπάθησα να σηκωθώ με κρατούσαν ο Κοπάνας και ο Καπουρνιώτης», περιγράφει ο κ.Λημνιός.

Όσον αφορά για την παρουσία «μαρτύρων» απάντησε ότι πως λίγα μέτρα πιο μακριά, ήταν η γραμματέας της ΔΕΥΑΜΒ Έλενα Καραπάνου και ο αντιπρόεδρος Κώστας Γανωτής.

Ο επικεφαλής της παράταξης Νίκος Παπαπέτρος προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον αστυνομικό διευθυντή Μαγνησίας αλλά δεν απαντούσε καν στα τηλεφωνήματα, για να σταλεί στο Νοσοκομείο περιπολικό…