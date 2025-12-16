Βόλος: «Πού πάτε; Τελείωσε η συνεδρίαση» – Οι τραμπουκισμοί των συμβούλων του Μπέου στον Λημνιό

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο δημοτικός σύμβουλος Βόλου, Στέλιος Λημνιός, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από αντιδήμαρχος της παράταξης Μπέου στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ

Βόλος: «Πού πάτε; Τελείωσε η συνεδρίαση» – Οι τραμπουκισμοί των συμβούλων του Μπέου στον Λημνιό
Μεσαιωνικές καταστάσεις στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου. Ο δημοτικός σύμβουλος Βόλου, Στέλιος Λημνιός, κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον αντιδήμαρχο Πρασίνου της παράταξης Μπέου, Χρήστο Στεφόπουλο, έξω από το γραφείο της γραμματείας της υπηρεσίας.

Ο κ. Λημνιός κατήγγειλε ότι καθώς πήγαινε να καταθέσει αναφορά, με την ιδιότητα του συμβούλου της αντιπολίτευσης, τον σταμάτησαν οι άνθρωποι του Αχιλλέα Μπέου, Αργύρης Καπάνας (πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ), Μιχάλης Καπουρνιώτης (αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθημερινότητας) και Χρήστος Στεφόπουλος.

Ο κ. Λημνιός ανέφερε ότι «με σταμάτησαν, μου έκλεισαν τον διάδρομο και άρχισαν να με βρίζουν. Ξαφνικά άρχισε να με χτυπάει ο Στεφόπουλος με χαστούκια. Έπεσα κάτω και όταν προσπάθησα να σηκωθώ με κρατούσαν ο Κοπάνας και ο Καπουρνιώτης», μιλώντας στο gegonota.news.

Ακόμη, ερωτήθη εάν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες και απάντησε πως λίγα μέτρα πιο μακριά, ήταν η γραμματέας της ΔΕΥΑΜΒ, Έλενα Καραπάνου και ο αντιπρόεδρος, Κώστας Γανωτής.

Ο επικεφαλής της παράταξης, Νίκος Παπαπέτρος, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον αστυνομικό διευθυντή Μαγνησίας, Γιώργο Ντιζέ, αλλά δεν απαντούσε καν στα τηλεφωνήματα, για να σταλεί περιπολικό στο Νοσοκομείο.

Μόλις 3 λεπτά νωρίτερα, είχε ολοκληρωθεί η συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου.

«Πού πάτε; Τελείωσε η συνεδρίαση»

Ο κ. Λημνιός επεσήμανε ότι στις 12:30 ήταν προγραμματισμένο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ με πολύ σοβαρά θέματα προς συζήτηση.

«Μπήκα στη ΔΕΥΑΜΒ και ανέβηκα μαζί με τον κ. Κοπάνα. Εκείνος από τις σκάλες κι εγώ από το ασανσέρ. Περίμενα 3 – 4 λεπτά να περάσουν για να έχει φύγει ο Μπέος, που έδινε πριν συνέντευξη Τύπου και ανέβηκα.

Μόλις ανέβηκα είδα τον κ. Κοπάνα να βγαίνει από την αίθουσα και τον ρώτησα “που πάτε;” κι εκείνος απάντησε “τελείωσε η συνεδρίαση”. Αναρωτήθηκα πώς τελείωσε η συνεδρίαση μέσα σε 3 λεπτά, όταν είχε τόσο σοβαρά θέματα και είπε ότι θα καταθέσω γραπτώς την άποψή μου.

Πήγα να μπω στη γραμματεία, να καταθέσω το χαρτί και ο Κοπάνας μου έκλεισε την πόρτα και δεν με άφηνε να μπω».

Στη συνέχεια, περιέγραψε την επίθεση εις βάρος του: «Ο Στεφόπουλος μού έριξε χαστούκι, έπεσα κάτω και με κρατούσε ο Κοπάνας και ο Καπουρνιώτης. Ζαλίστηκα και λιποθύμησα. Όταν συνήλθα ήρθε το ασθενοφόρο», είπε ο κ. Λημνιός, εξηγώντας πως ουσιαστικά οι Κοπάνας και Καπουρνιώτης τον κρατούσαν για να τον χτυπήσει ο Στεφόπουλος, ο οποίος τον έβριζε ακατάληπτα, όπως καταγγέλλει το θύμα της επίθεσης, σε σχόλιο στο magnesianews.gr.

