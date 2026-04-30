Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

Η μεγάλη έρευνα του newsbomb.gr για τα τροχαία - Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων ατυχημάτων, τα στατιστικά στοιχεία και οι επιπτώσεις στην οικογενειακή ζωή, στην κοινωνία, στην οικονομία και στο δημογραφικό

Των Σωτήρη Σκουλούδη, Κώστα Πλιάκου

Τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Κάθε χρόνο καταγράφονται χιλιάδες περιστατικά στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο και τα δεδομένα δείχνουν ότι οι τραυματισμοί και οι θάνατοι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα παρά τη μικρή μείωσή τους τα τελευταία χρόνια.

Σημαντικός είναι και ο αριθμός ανθρώπων που ζει με μόνιμες αναπηρίες, γεγονός που έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην οικογενειακή ζωή, στην κοινωνία, στην οικονομία, στο δημογραφικό.

Το newsbomb.gr πραγματοποίησε έρευνα, συνομιλώντας με θύματα τροχαίων ατυχημάτων, ειδικούς οδηγικής ασφάλειας, αρμόδιους υπουργούς, στελέχη της τροχαίας και γιατρούς με σκοπό μια συνολική καταγραφή και αποτύπωση του σοβαρότερου, κατά πολλούς, φαινομένου κοινωνικής παθογένειας, που προκαλεί τεράστια δυστυχία και θρήνο σε χιλιάδες ελληνικές οικογένειες αλλά και την ανάδεeιξη της ανάγκης για συστηματική πρόληψη και ενημέρωση.

Πάντως, την εποχή που διανύουμε, φαίνεται ένα μικρό φως στον ορίζοντα, για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό. Κι αυτό διότι αν και τα στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν μια σταθερή τάση αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα, το 2025 καταγράφεται μια σημαντική μείωση στους θανάτους—η μεγαλύτερη των τελευταίων πέντε ετών. Έτσι, παρά το ότι τα συνολικά περιστατικά αυξήθηκαν ελαφρώς, φτάνοντας τα 11.024, οι νεκροί μειώθηκαν στους 517 από 665 το 2024, γεγονός που μεταφράζεται σε πτώση άνω του 22%.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά μια αισιόδοξη ένδειξη, καθώς τα τροχαία ατυχήματα εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, με οικονομικό κόστος που υπολογίζεται στο 1,5% έως 2% του ΑΕΠ—δηλαδή έως και 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι οι πολιτικές οδικής ασφάλειας και η ενίσχυση της αστυνόμευσης φαίνεται να αποδίδουν, μειώνοντας παράλληλα και τους σοβαρούς τραυματισμούς.

Χαρακτηριστικά, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, η θετική εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη: Τον Μάρτιο του 2026 σημειώθηκαν μόλις τέσσερα θανατηφόρα ατυχήματα με ισάριθμους νεκρούς, καταγράφοντας πτώση 75% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Τα σοβαρά και ελαφρά ατυχήματα μειώθηκαν επίσης κατά 14% και 15% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη τάση βελτίωσης.

Ωστόσο όπως είπε ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, μιλώντας στο newsbomb.gr, το στοίχημα για το υπουργείο είναι τον Άυγουστο, ο οποίος ήταν ο χειρότερος μήνας πέρυσι από την άποψη των θανατηφόρων τροχαίων. «Τα νούμερα έχουν μια θετική εξέλιξη, τα μέτρα τα οποία πήραμε αποδίδουν, η πτώση 22% στα θανατηφόρα τροχαία μέσα σε ένα χρόνο είναι ένα μεγάλο επίτευγμα αλλά έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε μέχρι να φτάσουμε ευρωπαϊκό μέσο όρο και μακάρι να καταφέρουμε να μηδενίσουμε τους θανάτους από τροχαία» θα πει ο κύριος Κυρανάκης.

Οι θάνατοι από τροχαία το 2025 ήταν κατά 22% λιγότεροι σε σχέση με το 2024 επισημαίνει επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά από μέτρα όπως η Αυστηρή τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η εικοσιτετράωρη λειτουργία του μετρό, η παράδοση νέων δρόμων, οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας και άλλα.

Οι άνθρωποι, τα θύματα

Στα νοσοκομεία της χώρας, τα τροχαία περιστατικά αποτελούν σταθερό μέρος της καθημερινής λειτουργίας. Σημαντικό ποσοστό αφορά τα ατυχήματα με δίκυκλα καθώς και παράσυρσης πεζών. Οι επιπτώσεις ενός τροχαίου δεν περιορίζονται στα ίδια τα άτομα, αλλά επηρεάζουν και το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Ο Δημήτρης Άλλιος, Χειρούργος-Επειγοντολόγος, Επιμελητής Α' στο Τμήμα επειγόντων περιστατικών στο ΚΑΤ, λέει στο newsbomb.gr ότι το ΚΑΤ δέχεται καθημερινά στις ανοιχτές εφημερίες μας έναν πραγματικά μεγάλο όγκο τροχαίων περιστατικών, με πολύ διαφορετική βαρύτητα το καθένα. Από τα πιο απλά τροχαία, όπου υπάρχουν μικροτραυματισμοί όπως κατάγματα ή θλαστικά τραύματα, μέχρι πολύ βαριά περιστατικά με πολυτραυματίες.

Μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, η πορεία αποκατάστασης μπορεί να είναι μακροχρόνια. Οι ασθενείς συχνά χρειάζονται συνδυαστική υποστήριξη που περιλαμβάνει ιατρική φροντίδα, φυσική αποκατάσταση και ψυχολογική υποστήριξη για την ομαλή επανένταξη στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Η Αικατερίνη Κοτρώνη Διευθύντρια Κλινικής, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο ΚΑΤ τονίζει ότι ο μέσος όρος νοσηλείας των ασθενών στο ΚΑΤ είναι περίπου τρεις με τέσσερις μήνες. Ωστόσο, ανάλογα με τη βαρύτητα των τραυμάτων και τις ενδιάμεσες επιπλοκές, όπως μια λοίμωξη, η παραμονή στο τμήμα αποκατάστασης μπορεί να φτάσει ακόμη και τους οκτώ μήνες. Αυτό σημαίνει πως ο ασθενής έχει ήδη περάσει μια πολύ δύσκολη και μακρά πορεία, είτε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είτε σε άλλο τμήμα, πριν καν φτάσει στο τμήμα αποκατάστασης.

«Και τότε αρχίζει ένας νέος, εξίσου απαιτητικός αγώνας. Για τον ίδιο τον ασθενή, που καλείται να αντέξει τον πόνο, την αβεβαιότητα και την αργή αποκατάσταση. Για την οικογένειά του, που ζει καθημερινά μαζί του αυτή τη δοκιμασία. Και, βέβαια, για το ίδιο το σύστημα υγείας, που σηκώνει το βάρος μιας παρατεταμένης και σύνθετης νοσηλείας» καταλήγει ο κ. Άλλιος.

Από το νοσοκομείο ξανά στη ζωή

Ο Μιχάλης Σεΐτης, που ξεπέρασε το φριχτό ατύχημα που είχε με το να υπερβεί τον εαυτό του και να καταφέρει να γίνει Παραολυμπιονίκης, αποτελεί με τη στάση του ένα υπόδειγμα θάρρους και επιμονής για τη ζωή – για τη ζωή που τελικά δεν του στέρησε μια στιγμή ατυχίας ή απροσεξίας.

Το 2013 είχε ένα ατύχημα με τη μηχανή, την ώρα που επέστρεφε σπίτι του. «Η πρώτη σκέψη που έκανα τότε ήταν πως ήμουν πολύ τυχερός, γιατί θα μπορούσα να έχω χάσει τη ζωή μου. Κι έτσι, από την πρώτη στιγμή, προσπάθησα να δω τα πράγματα θετικά. Σκέφτηκα ότι, αφού έχω μόνο αυτό —τον ακρωτηριασμό στο δεξί μου πόδι—, θα κάνω ό,τι μπορώ για να συνεχίσω, να προχωρήσω και να επιστρέψω στη ζωή μου και στο τρέξιμο».

Ο Μιχάλης Καρβουνόπουλος, ένα νέο παιδί από τη Θεσσαλονίκη, πριν τρία χρόνια είχε ένα ατύχημα το οποίο τον άφησε ανάπηρο. Σήμερα παλεύει να επιστρέψει σε μια φυσιολογική καθημερινότητα, με τη βοήθεια του οργανισμού Πράξη Αγάπης, η οποία τον στηρίζει για τις φυσικοθεραπείες του και για έναν ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

«Τρία χρόνια μετά το ατύχημα, βρισκόμουν ήδη σε ένα στάδιο που στην αρχή δεν πίστευα ποτέ ότι θα έφτανα. Με τον χρόνο, με τις θεραπείες και με όλη τη στήριξη του κόσμου, άρχισα να βλέπω φως στο τούνελ. Θα έλεγα ότι το τούνελ έχει αρχίσει πια να φεύγει. Έχω δυναμώσει πάρα πολύ και νιώθω το σώμα μου να ξυπνά. Το βλέπω αυτό και με γεμίζει δύναμη, παρότι η αποκατάσταση παραμένει πολύ αργή. Κοιτάζοντας μπροστά, το μεγάλο μου όνειρο είναι, πρώτα απ’ όλα, να γίνω τελείως καλά. Θέλω να μπορώ να είμαι πιο ανεξάρτητος, να μπορώ όποτε θέλω και όταν το θέλω να βγαίνω έξω, να εξυπηρετώ όσο μπορώ τους δικούς μου ανθρώπους, γιατί μου έχει λείψει πάρα πολύ να μπορώ να προσφέρω κι εγώ σε κάποιον που με βοήθησε τόσο πολύ στη ζωή μου» λέει στο Newsbomb ο Μιχάλης Καρβουνόπουλος.

«Ο στόχος μου ήταν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες στο Ρίο της Βραζιλίας, το 2016» θα πει ο Μιχάλης Σεΐτης και συνεχίζει:

«Από τη στιγμή που βγήκα από το νοσοκομείο, είχα στο μυαλό μου μόνο αυτό: να δουλέψω σκληρά και να προπονηθώ για να φτάσω εκεί. Η ψυχολογία μου ήταν πολύ καλή, γιατί από την πρώτη στιγμή το είχα δει θετικά. Για κάποιον λόγο ήμουν χαρούμενος, επειδή το να γυμνάζομαι και να προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος μου έδινε δύναμη.

Σιγά-σιγά έβλεπα βελτίωση, ακόμα και στο πιο απλό πράγμα, όπως το να προσπαθήσω να περπατήσω. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ το είχα φανταστεί αλλιώς. Νόμιζα ότι θα έβαζα ένα πρόσθετο μέλος και θα περπατούσα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Όταν βάλεις ένα πρόσθετο μέλος, το σημείο όπου έχει γίνει ο ακρωτηριασμός δεν είναι έτοιμο να δεχτεί τέτοια δύναμη και τέτοια πίεση, να πέσει όλο το βάρος πάνω του. Οπότε είναι κάτι πολύ δύσκολο.

Στο Ρίο κατάφερα να κάνω δύο παγκόσμια ρεκόρ στα 400 μέτρα. Αυτό ήταν κάτι που με έκανε πάρα πολύ χαρούμενο, γιατί όταν έλεγα το 2013, μετά το ατύχημα, ότι ήθελα να πάω στο Ρίο, όλοι νόμιζαν ότι δεν είμαι καλά, ότι έχω παραισθήσεις».

Ο Θοδωρής Χαραλαμπάκης, είναι εκπρόσωπος του οργανισμού «Πράξη Αγάπης», που στηρίζει ανθρώπους που έχουν εμπλακεί σε τροχαία. Μια απαραίτητη υπηρεσία, για χιλιάδες συμπολίτες μας.

Η βασική ανάγκη αυτών των ανθρώπων είναι η ένταξή τους σε ένα πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο συνήθως διαρκεί περίπου έναν χρόνο. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα κέντρα αποκατάστασης και περιλαμβάνουν θεραπείες όπως φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, υδροθεραπεία, αλλά και σύγχρονες ρομποτικές μεθόδους.

Μετά από ένα τροχαίο, το σοκ είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο για τον ωφελούμενο αλλά και για την ίδια την οικογένεια. Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, όμως σχεδόν πάντα υπάρχει και κόστος συμμετοχής. Όταν τελειώσει η ασφαλιστική κάλυψη, το κόστος αυτό βαραίνει εξ ολοκλήρου την οικογένεια. Εκεί ακριβώς παρεμβαίνει η «Πράξη Αγάπης», λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στην ανάγκη του ωφελούμενου και στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα άτομα που στηρίζει η «Πράξη Αγάπης» είναι ο Μιχάλης, ένας νεαρός από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει έρθει στην Αθήνα και παρακολουθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, συνεχίζοντας τη δική του μάχη χάρη στη στήριξη του κόσμου».

Τί φταίει

Παρά την πρόοδο, οι αιτίες παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες: πάνω από το 90% των ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινα λάθη και παραβίαση των κανόνων—ιδίως απροσεξία, υπερβολική ταχύτητα, κατανάλωση αλκοόλ και μη τήρηση σημάτων. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συμβολή της μη χρήσης κράνους στους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς δικυκλιστών, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει ακόμη δρόμος για την πλήρη εμπέδωση της οδηγικής ευθύνης.

Η σαφής πτωτική πορεία των θανατηφόρων τροχαίων δίνει ελπίδα για τη συνέχεια, υπενθυμίζοντας όμως ότι κάθε μείωση δεν είναι απλώς στατιστικό επίτευγμα — είναι δεκάδες ζωές που σώθηκαν στους δρόμους. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν και τεράστια ακόμα την έκταση του φαινομένου και αναδεικνύουν την ανάγκη για συστηματική πρόληψη και ενημέρωση.

«Γίνονται βήματα βελτίωσης και είδαμε το 2025 ότι ο έλεγχος του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι ένα μέτρο που συμβάλλει. Ωστόσο, παραμένει ένα τεράστιο ζήτημα: 140.000 νεκροί, 140.000 παραπληγικοί, ανάπηροι και ακρωτηριασμένοι, και πάνω από 2 εκατομμύρια τραυματίες τα τελευταία 70 χρόνια στη χώρα μας. Αυτό αποτυπώνει πλήρως το πόσο σημαντικό είναι το θέμα», λέει ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

«Όσον αφορά τις ζώνες ασφαλείας, τα κράνη και γενικότερα τον εξοπλισμό, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Οι Έλληνες φορούν ζώνη μπροστά σε ποσοστό 5 ή 6 στους 10 και πίσω, στην καλύτερη περίπτωση, 1 στους 10, θα καταλάβαινε ότι εδώ δεν προστατεύουμε συνειδητά τον εαυτό μας», συνεχίζει και προσθέτει:

«Και το κράνος είναι εξίσου σημαντικό, γιατί πολλοί λένε "δικό μου το κεφάλι", αλλά δεν είναι έτσι. Το κράνος δεν είναι παθητική ασφάλεια, είναι ενεργητική. Τι σημαίνει; Με προστατεύει να μην πέσω. Όταν πηγαίνω στον Κηφισίας με 70 ή 80 χιλιόμετρα την ώρα και από το προπορευόμενο αυτοκίνητο φύγει ένα πετραδάκι, μου χτυπήσει το μάτι, χάσω τον έλεγχο και μπω σε μια στάση όπου βρίσκονται παιδιά, μαθητές, και σκοτώσω πέντε ανθρώπους, τότε δεν είναι μόνο το κεφάλι μου το θέμα».

Τελος είναι ο μέσος όρος ηλικίας των αυτοκινήτων στην Ελλάδα είναι 17 με 18 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αυτοκίνητα παλιάς τεχνολογίας, που δεν προσφέρουν ούτε ενεργητική ούτε παθητική ασφάλεια. Η ενεργητική ασφάλεια αφορά το να μη χάσει το όχημα τον έλεγχο, να στρίβει, να φρενάρει και να κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες. Στην παθητική ασφάλεια δεν έχει τις ίδιες προδιαγραφές που έχουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα, άρα δεν είναι τόσο άκαμπτο. Γενικότερα είναι κακοδιατηρημένα, και αυτά αποτελούν επίσης κομμάτι των θανάτων. Δηλαδή, ένας συνδυασμός χωρίς ζώνη σε τέτοιο αυτοκίνητο, ή ακόμα και με ζώνη, σε σχέση με ένα σύγχρονο αυτοκίνητο που στα crash tests παίρνει 5 αστέρια, είναι σαφώς πιο δύσκολο να επιβιώσει κανείς μέσα του.

Ένα χωριό χάνεται κάθε χρόνο

«Κάθε χρόνο, είναι σαν να σβήνει από τον χάρτη ένα χωριό της χώρας μας», λέει στο newsbomb.gr o κ. Δημήτρης Αποστολόπουλος στέλεχος της Τροχαίας και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας του υπουργείου Μεταφορών. «Ταυτόχρονα, στα νοσοκομεία έχουμε μια ακόμη κωμόπολη ανθρώπων τραυματισμένων ή ακρωτηριασμένων. Μιλάμε για νέους ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να παράγουν έργο, να σπουδάσουν, να δημιουργήσουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά, και άλλοι σβήνουν στην άσφαλτο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τραγικό από το να βρεθείς εκείνη τη στιγμή στη δύσκολη θέση να ενημερώσεις μια οικογένεια ότι έχασε τον δικό της άνθρωπο», συνεχίζει.

Στις επιπτώσεις των τροχαίων στο δημογραφικό αναφέρεται τέλος και ο κ. Ιαβέρης δίνοντας μια ακόμη πιο ζοφερή εικόνα: «Σίγουρα, τα νούμερα που προαναφέραμε —140.000 νεκροί, παραπληγικοί, ανάπηροι και ακρωτηριασμένοι— συμβάλλουν αρνητικά στο πρόβλημα του δημογραφικού και μειώνουν τον πληθυσμό. Γιατί τι γίνεται όταν σκοτώνονται νέοι άνθρωποι, ηλικίας 15 έως 30 ετών, που αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου, ενώ στις ηλικίες 30 έως 45 ετών είναι η δεύτερη αιτία; Αυτοί οι άνθρωποι είναι παραγωγικοί, παράγουν κύκλο εργασιών και φόρους, ώστε να μπορούν να πληρώνονται συντάξεις. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι είναι αναπαραγωγικοί, κάνουν παιδιά. Όταν ένας νέος άνθρωπος χάσει τη ζωή του, δεν θα κάνει παιδιά, και τα παιδιά που θα έκανε δεν θα κάνουν τα δικά τους παιδιά, τα εγγόνια δηλαδή. Άρα, 140.000 νεκροί, ανάπηροι, ακρωτηριασμένοι, άνθρωποι Με λίγα λόγια που έχουν καταστρέψει τη ζωή τους αν έκαναν από ενάμισι παιδί ο καθένας είναι περίπου 400.000 άνθρωποι και αυτοί αν έκαναν από ένα παιδί ο καθένας είναι άλλες 400.000 άνθρωποι. Με απλά λόγια τα τελευταία 70 χρόνια ένα εκατομμύριο άνθρωποι δεν γεννήθηκαν σκοτώθηκαν η κατέστρεψαν τη ζωή τους».