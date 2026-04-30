Eurostat: Στο 4,6% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Απρίλιο
Άνοδος καταγράφηκε και στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης που ανήλθε στο 3%
Snapshot
- Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 4,6% τον Απρίλιο από 3,4% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τη Eurostat.
- Η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τιμών της ενέργειας κατά 21,9% σε ετήσια βάση.
- Οι τιμές των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού αυξήθηκαν κατά 4,1%, ενώ οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,9%.
- Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 3% από 2,6%, με επιβράδυνση στην αύξηση των υπηρεσιών και άνοδο στις τιμές μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων.
- Η Ελλάδα κατέχει την πέμπτη υψηλότερη θέση στον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, μετά από Βουλγαρία, Κροατία, Λουξεμβούργο και Λιθουανία.
Στο 4,6% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από το 3,4% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
Σημειώνεται πως άνοδος καταγράφηκε και στον πληθωρισμό στην Ευρωζώνης, στο 3% από 2,6%.
Πού οφείλεται η άνοδος του πληθωρισμού
Η άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται κατά βάση στις τιμές της ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν 21,9% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση.
Άνοδος σημειώθηκε και στις τιμές τροφίμων με τον σχετικό δείκτη που περιλαμβάνει επίσης αλκοόλ και καπνό να αυξάνεται στο 4,1%.
Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν με ελαφρά υψηλότερο ρυθμό (3,9% έναντι 3,8% τον Μάρτιο), ενώ στην Ευρωζώνη η αύξηση επιβραδύνθηκε στο 3% από 3,2%.
Αύξηση 0,4% σημείωσαν οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων από 0,2% τον Μάρτιο, ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν 0,8% από 0,5%.
Τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό η Ελλάδα στην Ευρωζώνη
Η Ελλάδα έχει τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, μετά τη Βουλγαρία (6,2%), την Κροατία (5,4%), το Λουξεμβούργο (5,2%) και τη Λιθουανία (5,2%).