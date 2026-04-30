Eurostat: Στο 4,6% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Απρίλιο

Στο 4,6% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από το 3,4% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Σημειώνεται πως άνοδος καταγράφηκε και στον πληθωρισμό στην Ευρωζώνης, στο 3% από 2,6%.

Πού οφείλεται η άνοδος του πληθωρισμού

Η άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται κατά βάση στις τιμές της ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν 21,9% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση.

Άνοδος σημειώθηκε και στις τιμές τροφίμων με τον σχετικό δείκτη που περιλαμβάνει επίσης αλκοόλ και καπνό να αυξάνεται στο 4,1%.

Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν με ελαφρά υψηλότερο ρυθμό (3,9% έναντι 3,8% τον Μάρτιο), ενώ στην Ευρωζώνη η αύξηση επιβραδύνθηκε στο 3% από 3,2%.

Αύξηση 0,4% σημείωσαν οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων από 0,2% τον Μάρτιο, ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν 0,8% από 0,5%.

Τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό η Ελλάδα στην Ευρωζώνη

Η Ελλάδα έχει τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, μετά τη Βουλγαρία (6,2%), την Κροατία (5,4%), το Λουξεμβούργο (5,2%) και τη Λιθουανία (5,2%).