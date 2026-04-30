Αμερικανός ΥΠΕΞ: Σε ποιον έκανε φάρσα ότι «αναβαθμίστηκε» σε εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Snapshot Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε φάρσα σε άτομο του περιβάλλοντός του, ζητώντας από τους δημοσιογράφους να μην τη δημοσιεύσουν.

Η φάρσα αφορούσε την ψευδή αναβάθμισή του σε εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου.

Πιθανός αποδέκτης της φάρσας ήταν η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου σε άδεια μητρότητας.

Ο Ρούμπιο κατέχει δύο θέσεις στην κυβέρνηση: υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου Τραμπ.

Δημοσιεύματα αμφισβητούν την επάρκεια του Ρούμπιο λόγω της διπλής του αρμοδιότητας και της μη συμμετοχής του σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Snapshot powered by AI

Την εύθυμη πλευρά του έδειξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έκανε μία φάρσα σε πρόσωπο του περιβάλλοντός του και ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην το δημοσιεύουν και του χαλάσουν την πλάκα.

Την ώρα που οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν στην αίθουσα των συνεντεύξεων Τύπου του Λευκού Οίκου μπήκε ο Μάρκο Ρούμπιο και ανέβηκε στο βήμα προκειμένου να βγάλει φωτογραφία δήθεν ότι κάνει δηλώσεις. Όπως φάνηκε από αυτό που είπε στους δημοσιογράφους ήθελε να στείλει την φωτογραφία σε κάποιο άτομο στο περιβάλλον του.

«Ήρθα εδώ μόνο για να βγάλω μια φωτογραφία. Τώρα θα μου χαλάσετε το αστείο. Δεν μπορείτε να το δημοσιεύσετε αυτό. Εντάξει; Ξέρω να υποκρίνομαι. Σήμερα θα υποκριθώ. Μπορείτε να περιμένετε τουλάχιστον μια ώρα; Δεν είναι αστείο για το κοινό. Είναι αστείο για ένα μόνο άτομο», είπε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους.

Στα διεθνή ΜΜΕ πιθανολογείται ότι ο αποδέκτης της φάρσας ήταν η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ η οποία βρίσκεται σε άδεια μητρότητας αφού ετοιμάζεται να γεννήσει το δεύτερο παιδί της.

Τις προηγούμενες ημέρες ο διεθνής Τύπος άφηνε αιχμές για την επάρκεια του Μάρκο Ρούμπιο στο έργο του καθώς κατέχει ταυτόχρονα δύο θέσεις στην κυβέρνηση: του υπουργού Εξωτερικών αλλά και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Ρούμπιο δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν πιθανώς γιατί είναι πιο απαραίτητος ως σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου.

Έτσι ο Ρούμπιο είναι πιθανόν να ήθελε να «πειράξει» την Κάρολαϊν Λέβιτ ότι τώρα που λείπει την αντικαθιστά εκείνος ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Διαβάστε επίσης