Υπό έλεγχο η φωτιά στην Πάρνηθα - Από βραχυκύκλωμα καλωδίων η πιθανότερη αιτία

Snapshot Η φωτιά στην Πάρνηθα τέθηκε υπό έλεγχο το μεσημέρι της Πέμπτης μετά από γρήγορη επέμβα της Πυροσβεστικής.

95 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 4 αεροπλάνα τύπου Petzetel συμμετείχαν στην κατάσβεση.

Τα θερμικά drones εντόπισαν την εστία της φωτιάς στη θέση Μαυροβούνι και σήμαναν συναγερμό.

Η απουσία ανέμων συνέβαλε στην περιορισμένη εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η πιθανότερη αιτία της φωτιάς είναι βραχυκύκλωμα καλωδίων της ΔΕΗ στο σημείο.

Λήξη συναγερμού στην Πάρνηθα καθώς η φωτιά που ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης, τέθηκε υπό έλεγχο.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 12:00 τα θερμικά drones της Πυροσβεστικής εντόπισαν την εστία και σήμαναν συναγερμό. Αμέσως κινητοποιήθηκε η υπηρεσία και επί τόπου έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα ενώ 4 αεροπλάνα τύπου PZL βρέθηκαν στον αέρα.

Σύμμαχος στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιά στη θέση Μαυροβούνι, ήταν ο εξαιρετικός καιρός καθώς δεν έπνεαν άνεμοι και έτσι γρήγορα και άμεσα οι φλόγες περιορίστηκαν στη χαράδρα από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα καλωδίων της ΔΕΗ που βρίσκονται στο σημείο.

Διαβάστε επίσης