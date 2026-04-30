Υπό έλεγχο η φωτιά στην Πάρνηθα - Από βραχυκύκλωμα καλωδίων η πιθανότερη αιτία
Έγκαιρη και αποτελεσματική η παρέμβαση της Πυροσβεστικής
Snapshot
- Η φωτιά στην Πάρνηθα τέθηκε υπό έλεγχο το μεσημέρι της Πέμπτης μετά από γρήγορη επέμβα της Πυροσβεστικής.
- 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 4 αεροπλάνα τύπου Petzetel συμμετείχαν στην κατάσβεση.
- Τα θερμικά drones εντόπισαν την εστία της φωτιάς στη θέση Μαυροβούνι και σήμαναν συναγερμό.
- Η απουσία ανέμων συνέβαλε στην περιορισμένη εξάπλωση της πυρκαγιάς.
- Η πιθανότερη αιτία της φωτιάς είναι βραχυκύκλωμα καλωδίων της ΔΕΗ στο σημείο.
Λήξη συναγερμού στην Πάρνηθα καθώς η φωτιά που ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης, τέθηκε υπό έλεγχο.
Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 12:00 τα θερμικά drones της Πυροσβεστικής εντόπισαν την εστία και σήμαναν συναγερμό. Αμέσως κινητοποιήθηκε η υπηρεσία και επί τόπου έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα ενώ 4 αεροπλάνα τύπου PZL βρέθηκαν στον αέρα.
Σύμμαχος στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιά στη θέση Μαυροβούνι, ήταν ο εξαιρετικός καιρός καθώς δεν έπνεαν άνεμοι και έτσι γρήγορα και άμεσα οι φλόγες περιορίστηκαν στη χαράδρα από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα καλωδίων της ΔΕΗ που βρίσκονται στο σημείο.