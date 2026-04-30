Σήμερα η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα μετά από 7 χρόνια

Η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλας αναμένεται να προσγειωθεί σήμερα Πέμπτη (30/4) στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, επτά χρόνια αφότου το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ διέταξε την επ' αόριστον αναστολή της, επικαλούμενο ανησυχίες για την ασφάλεια.

Η επανέναρξη μιας εμπορικής πτήσης μεταξύ των δύο χωρών πραγματοποιείται μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ σε μια νυχτερινή επιδρομή στην κατοικία του στο Καράκας στις αρχές Ιανουαρίου. Πριν από ένα μήνα οι ΗΠΑ άνοιξαν επίσημα ξανά την πρεσβεία τους στο Καράκας, μετά την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων με τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Η πτήση AA3599 που εκτελούσε η Envoy Air, θυγατρική της American Airlines, είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από το Μαϊάμι στις 10:16 π.μ. τοπική ώρα και να φτάσει τρεις ώρες αργότερα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, επιστρέφοντας στη Φλόριντα αργότερα το απόγευμα. Η αεροπορική εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι μια δεύτερη καθημερινή πτήση μεταξύ Μαϊάμι και Καράκας θα ξεκινήσει στις 21 Μαΐου.

Στο τέλος Ιανουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενημέρωσε την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ ότι θα ανοίξει όλο τον εμπορικό εναέριο χώρο πάνω από τη Βενεζουέλα, επιτρέποντας στους Αμερικανούς να την επισκεφθούν. «Οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν πολύ σύντομα να πάνε στη Βενεζουέλα και θα είναι ασφαλείς εκεί», είχε δηλώσει τότε ο Τραμπ.

Οι πτήσεις σηματοδοτούν την επανέναρξη των απευθείας ταξιδιών μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας για πρώτη φορά από τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων το 2019. Τα τελευταία επτά χρόνια, οι επιβάτες βασίζονται σε διεθνείς αεροπορικές εταιρείες και σε έμμεσες διαδρομές μέσω γειτονικών χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Τον Ιανουάριο, όταν η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε την επανέναρξη των πτήσεων, δήλωσε ότι θα έδινε στους πελάτες την ευκαιρία να επανενωθούν με τις οικογένειές τους και να αναζητήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η American Airlines ήταν η τελευταία αμερικανική αεροπορική εταιρεία που πετούσε προς τη Βενεζουέλα. Ανέστειλε τις πτήσεις το 2019 μεταξύ Μαϊάμι και Καράκας, καθώς και τις πτήσεις προς την πόλη Μαρακαΐμπο, που αποτελεί κόμβο πετρελαίου . Οι Delta και United Airlines αποσύρθηκαν το 2017 εν μέσω πολιτικής κρίσης που ανάγκασε εκατομμύρια επιβάτες να εγκαταλείψουν τη χώρα