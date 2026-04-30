Ο σοβιετικός επιστήμονας που επέζησε από την πρόσκρουση μιας δέσμης πρωτονίων στο κεφάλι του

Snapshot Το 1978, ο Ανατόλι Μπουγκόρσκι υπέστη πρόσκρουση δέσμης πρωτονίων στο κεφάλι του μέσα σε επιταχυντή σωματιδίων, εκτίθεται σε ακτινοβολία 200.000

300.000 roentgens, πολύ πάνω από τη θανατηφόρα δόση.

Η δέσμη διαπέρασε κυρίως τον κροταφικό λοβό και τον οστικό λαβύρινθο του αριστερού αυτιού, προκαλώντας επιληπτικές κρίσεις, απώλεια ακοής και μούδιασμα στην αριστερή πλευρά του προσώπου.

Παρά τις σοβαρές βλάβες, το ατύχημα δεν επηρέασε σημαντικά την αντίληψη ή τις νοητικές ικανότητες του Μπουγκόρσκι, ο οποίος συνέχισε την εργασία του και ολοκλήρωσε το διδακτορικό του.

Ο Μπουγκόρσκι παρέμεινε στη θέση του μέχρι τα 77 του χρόνια και είναι ακόμη εν ζωή, παρά την έκθεση σε ακτινοβολία έως και 600 φορές υψηλότερη από τη θανατηφόρα δόση για τον άνθρωπο.

Snapshot powered by AI

Το 1978, ενώ επιθεωρούσε έναν ελαττωματικό ανιχνευτή μέσα στον ισχυρότερο επιταχυντή σωματιδίων της Σοβιετικής Ένωσης, ο φυσικός Ανατόλι Μπουγκόρσκι χτυπήθηκε στο κεφάλι από μια δέσμη πρωτονίων που κινούνταν με ταχύτητα κοντά στην ταχύτητα του φωτός.

Το παράδοξο είναι ότι ο Μπουγκόρσκι παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα, και ενώ η μυστικοπάθεια του καθεστώτος, εμπόδισε τη διαρροή λεπτομερειών σχετικά με την ιατρική του εξέταση, οι ερευνητές έχουν πλέον ανακατασκευάσει τη διαδρομή που χάραξε η ακτίνα υψηλής ενέργειας μέσα στον εγκέφαλό του.

Το περιστατικό συνέβη μια καλοκαιρινή μέρα στο Ινστιτούτο Φυσικής Υψηλών Ενεργειών στο Προτβίνο, όπου βρισκόταν ένας επιταχυντής σωματιδίων μήκους 1,5 χιλιομέτρου γνωστός ως συγχροντρόνιο U-70.

Προφανώς, διάφορα συστήματα ασφαλείας απέτυχαν όταν ο 36χρονος έβαλε το κεφάλι του μέσα στο τεράστιο μηχάνημα, με αποτέλεσμα να συμβεί ένα από τα πιο συγκλονιστικά επιστημονικά ατυχήματα όλων των εποχών.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς πρόσφατης μελέτης, η αναπαράσταση της διαδρομής της ακτίνας μέσα στο κρανίο του Μπουγκόρσκι αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της έλλειψης πρωτότυπων εικόνων ή ιατρικών εγγράφων. Το μόνο στοιχείο που είχαν στη διάθεσή τους ήταν μια μοναδική, θολή φωτογραφία που έδειχνε την κατά προσέγγιση πορεία της ακτίνας μέσα στο πρησμένο κεφάλι του φυσικού.

Ο Ανατόλι Μπουγκόρσκι

Κατά τη δημιουργία μιας τρισδιάστατης απεικόνισης της εικόνας, ωστόσο, οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι η αρχική φωτογραφία είναι κάπως παραπλανητική, καθώς φαίνεται να είναι μια λήψη προφίλ, ενώ στην πραγματικότητα απεικονίζει μια ελαφρά στροφή του προσώπου του Μπουγκόρσκι.

Αυτό τους επέτρεψε να ανακατασκευάσουν τη γραμμή της βλάβης, η οποία διέρχεται κυρίως από τον κροταφικό λοβό του επιστήμονα, κοντά στο σημείο όπου συναντά τον ινιακό λοβό.

Αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, εξηγεί πιθανώς γιατί ο σοβιετικός επιστήμονας άρχισε να παρουσιάζει επιληπτικές κρίσεις μετά το ατύχημα.

Αναπαράσταση της δέσμης πρωτονίων που διαπέρασε τον εγκέφαλο του Μπουγκόρσκι ortogonline

Η ανακατασκευασμένη τροχιά της δέσμης πρωτονίων διασχίζει επίσης τον οστικό λαβύρινθο του αριστερού αυτιού του Μπουγκόρσκι, κάτι που είναι λογικό δεδομένου ότι έμεινε κουφός από αυτή την πλευρά μετά το περιστατικό.

Παρουσίασε επίσης μούδιασμα στην αριστερή πλευρά του προσώπου του, το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί να οφείλεται στο ότι η δέσμη προκάλεσε βλάβη είτε στο υποφθαλμικό νεύρο είτε στο κροταφικό οστό, πριν εξέλθει κοντά στο αριστερό ρουθούνι του.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι η βλάβη συνέβη σε μια περιοχή του κροταφικού λοβού που σχετίζεται με τη γλώσσα (ακουστική, προφορική και γραπτή) και βρίσκεται στα όρια με τον ινιακό λοβό, ο οποίος σχετίζεται με την όραση, το ατύχημα, εκτός από την αναμενόμενη κόπωση, φαίνεται να μην έχει επηρεάσει σημαντικά την αντίληψη ή τις νοητικές ικανότητες του Μπουγκόρσκι», γράφουν οι συγγραφείς.

Εκτέθηκε σε ακραία επίπεδα ακτινοβολίας

Ίσως πιο εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι επέζησε, δεδομένου ότι το ατύχημα τον εξέθεσε σε επίπεδα ακτινοβολίας μεταξύ 200.000 και 300.000 roentgens – έως και 600 φορές πάνω από την θανατηφόρα δόση για τον άνθρωπο, σύμφωνα με το IFLScience. Παραδόξως, ο Μπουγκόρσκι ολοκλήρωσε την εργάσιμη μέρα του ως συνήθως και δεν ζήτησε ιατρική βοήθεια μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί.

Περίπου ενάμιση χρόνο αργότερα, ο επιστήμονας επέστρεψε στη δουλειά του, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το διδακτορικό του, παρέμεινε στη θέση του μέχρι την ηλικία των 77 ετών όταν και συνταξιοδοτήθηκε ενώ βρίσκεται ακόμη εν ζωή.