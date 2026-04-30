Απεργία Πρωτομαγιάς 2026: Οι ώρες των συγκεντρώσεων της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ

Τα αιτήματα της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ – Στην πλατεία Κλαυθμώνος οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ έχουν κηρύξει γενική απεργία για την Παρασκευή 1ΐου 2026 με συγκεντρώσεις στις 11 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα.
  • Η ΓΣΕΕ ζητά βελτίωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, αντιμετώπιση της ακρίβειας και στεγαστικής κρίσης, καθώς και προστασία της υγείας και των δημόσιων αγαθών.
  • Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε μαζική συμμετοχή στο Δημόσιο και στους υπόλοιπους χώρους εργασίας, διεκδικώντας επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση της εισφοράς ανεργίας και μαζικές προσλήψεις στο Δημόσιο.
  • Οι διεκδικήσεις περιλαμβάνουν επίσης αύξηση του αφορολόγητου ορίου, ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημόσιων αγαθών από ιδιωτικοποιήσεις.
  • Οι κινητοποιήσεις έχουν στόχο την υπεράσπιση της εργασίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων.
Γενική απεργία για αύριο Παρασκευή 1 Μαΐου 20226, έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ και καλούν τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στις απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Απεργία ΓΣΕΕ: Τι ώρα ξεκινά η συγκέντρωση στην Αθήνα

Η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ είναι προγραμματισμένη για τις 11 το πρωί, στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η φετινή Πρωτομαγιά δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης. Είναι ημέρα σύγχρονης διεκδίκησης σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει, συχνά εις βάρος της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων, με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις να αποτελούν όχι απλώς μια πρόκληση, αλλά και μια απειλή για χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η αύξηση του κόστους ζωής, η στεγαστική πίεση, η ενεργειακή επιβάρυνση και οι χαμηλοί μισθοί διαμορφώνουν μια καθημερινότητα που δεν αντέχεται άλλο».

Στην ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΕ τονίζει ότι θέτει στο επίκεντρο της φετινής Πρωτομαγιάς:

  • «την περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς,
  • την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα χέρια των κοινωνικών εταίρων,
  • την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας, που κατατρώγουν τα εισοδήματα του κόσμου της μισθωτής εργασίας,
  • τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας σε κάθε χώρο εργασίας,
  • την προστασία των δημόσιων αγαθών,
  • την αποκατάσταση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισονομίας σε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου και
  • την αντιμετώπιση των ογκούμενων οικονομικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων».

«Η Πρωτομαγιά του 2026 είναι μια υπενθύμιση ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο χωρίς συλλογική διεκδίκηση. Απεργούμε όχι μόνο για όσα χάθηκαν, αλλά και για όσα πρέπει να κατακτηθούν. Απεργούμε, για να ακουστεί η φωνή της εργασίας στο σήμερα και να διαμορφωθεί το αύριο με όρους δικαιοσύνης», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για την απεργιακή συγκέντρωση

«Η 1η Μάη δεν είναι αργία, είναι ημέρα αγώνα και μνήμης. Τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες της εργατικής τάξης από το Σικάγο του 1886 έως σήμερα και συνεχίζουμε τη διεκδίκηση για αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία στους χώρους δουλειάς», αναφέρει από την πλευρά της η ΑΔΕΔΥ.

Καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 11:00, στην πλατεία Κλαυθμώνος και στους χώρους συγκέντρωσης που θα ορίσουν τα νομαρχιακά τμήματα σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

  • «Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.
  • Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
  • Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.
  • Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.
  • Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ.
  • Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση.
  • Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.
  • Κατάργηση αντεργατικών νόμων.
  • Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις».

Το απεργιακό κάλεσμα του ΠΑΜΕ

Το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα για απεργιακή συγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου. Στον Πειραιά επίσης στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και πορεία με κατάθεση στεφάνων στο Πασαλιμάνι, στο Μνημείο των Πεσόντων Εργατών τον Αύγουστο του 1923.

«Βαδίζουμε τον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση»: Με το σύνθημα αυτό τα Συνδικάτα έχουν κάνει τη νύχτα μέρα, οργώνοντας μέχρι και την τελευταία στιγμή αύριο τους χώρους δουλειάς για να προετοιμάσουν τη μεγάλη Πρωτομαγιάτικη απεργία και τις συγκεντρώσεις, που φέτος, 140 χρόνια από τον Μάη του Σικάγου και με τον κόσμο να «φλέγεται», γίνονται σταθμοί κλιμάκωσης του αγώνα», σημειώνει ανάμεσα σε άλλα το ΠΑΜΕ στο απεργιακό κάλεσμά του.

«Το σύνθημα αυτό φτάνει στα εργοστάσια, στα ξενοδοχεία, στα εργοτάξια, στα γραφεία και τα εμπορομάγαζα, στα λιμάνια και στις συγκοινωνίες, ώστε η αυριανή απεργία και τα συλλαλητήρια να αποτελέσουν έναν ακόμα σταθμό κλιμάκωσης των μεγάλων αγώνων του προηγούμενου διαστήματος ενάντια στο κράτος και στην εργοδοσία για τα δικαιώματα της εργατικής τάξης στους μισθούς, στον εργάσιμο χρόνο, για μέτρα υγείας και ασφάλειας», τονίζει και συνεχίζει:

«Η συμμετοχή στην απεργία αποτελεί επίσης κλιμάκωση της μάχης ενάντια στη θανάσιμη εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στις θυσίες για τη θωράκιση της κερδοφορίας και της στήριξης της στροφής στην πολεμική οικονομία».

«Την 1η Μάη 2026 πιάνουμε το κόκκινο νήμα που συνδέει τους αγώνες της τάξης μας για έναν κόσμο στο μπόι των ονείρων και των ανθρώπων. Βαδίζουμε τον δρόμο της ανατροπής που χάραξαν οι ήρωες και πρωτοπόροι της ταξικής πάλης, από τους εργάτες του Σικάγο του 1886 μέχρι τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944», σημειώνει το απεργιακό κάλεσμα του ΠΑΜΕ.

