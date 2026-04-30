Απεργία Πρωτομαγιάς: Χωρίς μετρό και τραμ, με στάσεις εργασίας λεωφορεία και τρόλεϊ

Συρμός του μετρό στο σταθμό του Νέου Κόσμου

Snapshot Οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ πραγματοποιούν 24ωρη απεργία την Πρωτομαγιά,ιστώντας τα μέσα αυτά ακινητοποιημένα όλη την ημέρα.

Τα τρένα, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, θα παραμείνουν ακινητοποιημένα σε όλη τη χώρα λόγω της απεργίας.

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα λειτουργούν με στάσεις εργασίας από τις 9:00 έως τις 21:00, εκτός από τις περιαστικές γραμμές που εξυπηρετούνται από την Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει κηρύξει 24ωρη απεργία, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια.

Η ΠΝΟ διεκδικεί ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, υπογραφή και ανανέωση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και διασφάλιση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Snapshot powered by AI

Με απεργίες και στάσεις εργασίας συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και οι ναυτικοί.

Ειδικότερα, για αύριο Παρασκευή 1 Μαΐου, οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ αποφάσισαν 24ωρη απεργία από την έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Ακινητοποιημένα θα είναι και τα τρένα σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις με στάση εργασίας. Έτσι, λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται από τις 9 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια καθώς η ΠΝΟ έχει εξαγγείλει 24ωρη απεργία. ΠΝΟ ανακοίνωσε πως διεκδικεί ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, υπογραφή και ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και διασφάλιση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.