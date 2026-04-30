Λονδίνο: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός - Επιβάτες άρχισαν να αισθάνονται αδιαθεσία

Εκκενώθηκε ο σιδηροδρομικός σταθμός Farringdon στο Λονδίνο, λόγω αναφορών για «υποψία διαρροής αερίου», ενώ ένας «μικρός αριθμός» επιβατών άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία το πρωί της Πέμπτης.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ενημερώθηκε για το περιστατικό και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις μαζί με διασώστες και πυροσβέστες. Οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, ενώ εκκένωσαν τον σταθμό για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Farringdon Station is closed.@BTP say there's "reports of suspected gas leak, with a small number of passengers reporting feeling unwell".



Some restrictions on Cowcross Street and Farringdon Road. pic.twitter.com/GtVgywkOnX — BBC London (@BBCLondonNews) April 30, 2026

Η National Rail, η οποία είναι υπεύθυνη για το σιδηροδρομικό σύστημα του Λονδίνου, ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια θα αναβληθούν μέχρι νεωτέρας.

Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία στο κεντρικό τμήμα της γραμμής Elizabeth, η οποία διέρχεται από τον σταθμό Farringdon, εντείνοντας τα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Οι αρχές προέτρεψαν τους επιβάτες να χρησιμοποιούν λεωφορεία για τη μετακίνησή τους, χωρίς επιπλέον χρέωση.